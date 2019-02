Muut lajit

Luovaa suomalaista hulluutta: Katso avantouinnin eli Talviuinnin SM-kisaa suorana ISTV:ssä!

”Kilpailut ovat yksi eriskummallisimmista osoituksista luovasta suomalaisesta hulluudesta, jossa 1000 uimaria kilpailee karnevalistisessa tapahtumassa 25 ja 50 metrin matkoilla, jääkylmässä vedessä. Matka on mahdollista uida kilpaa, ilman aikaa tai viestijoukkueena. Kuuttisarjalaiset vain pulahtavat vedessä.”

