Suomen maajoukkueen pelaajan ja valmentajan suhteesta tuli puheenaihe urheilijoiden saunailloissa: ”Eihän tämä ihan perustilanne ole”

valmentaja ja valmennettava rakastuvat, urheilussa liikutaan usein herkällä alueella.Lentopalloväellä riitti kuulemma saunailloissa puhuttavaa, kun Lentopalloliiton beach volley -valmentaja Kai Liukkonen https://www.is.fi/haku/?query=kai+liukkonen , 44, ja lajin maajoukkuepelaaja Taru Lahti-Liukkonen https://www.is.fi/haku/?query=taru+lahti-liukkonen , 27, alkoivat tapailla kuusi vuotta sitten.– Eihän tämä ihan perustilanne ole, sanoo Lahti-Liukkonen, joka tavoittelee paikkaa Tokion vuoden 2020 olympialaisiin parinsa Anniina Parkkisen https://www.is.fi/haku/?query=anniina+parkkisen , 22, kanssa.Lahti-Liukkonen (os. Lahti) kertoo, että aivan aluksi pariskunta halusi katsoa, tuleeko suhteesta mitään ennen asian julkistamista. Nyttemmin pariskunta on naimisissa.– Kun huomasimme, että tämä on vakavaa, kerroimme avoimesti henkilöille, joiden tarvitsee tietää. Avoimuus on edesauttanut sitä, että olemme pystyneet hoitamaan tämän kuvion, Lahti-Liukkonen sanoo.– Varmasti ihmiset puhuvat meistä paljonkin, että miten tämä voi pyöriä ja kaikennäköistä, mutta suoraan meille ei ole tullut sellaista (puhetta). Meille on tärkeintä, että suhteemme on ok läheisillemme, liitolle ja Olympiakomitealle. Heiltä tulee hyvää palautetta. Muut saavat jutella mitä juttelevat, hän jatkaa.Kuusi vuotta sitten Lahti-Liukkonen oli parikymppinen nouseva lupaus. Pelipari oli tuolloin terävimmästä kärjestä: Riikka Lehtonen https://www.is.fi/haku/?query=riikka+lehtonen , Suomen kaikkien aikojen menestynein naislentopalloilija. Samoihin aikoihin Lahti ja peliparia valmentanut Kai Liukkonen alkoivat tapailla.– Riikka on hyvä ystäväni. Siinä kohti piti vaan selkeästi puhua pelisäännöt koko tiimin kesken. Ne ovat täysin puhuttavia asioita, Kai Liukkonen sanoo.

Miten se näkyy, että yhtenä valmennettavana on oma vaimo?





