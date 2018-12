Urheilutoimittajain liiton puheenjohtajan arvio valmentajakohusta – ”Nainen voidaan laittaa roviolle ilman, että tutkitaan”

Muut lajit

Urheilutoimittajain liitto (UL) julkaisi keskiviikkona listan henkilöistä, jotka ovat ehdolla vuoden valmentajaksi 2018. Liiton 1 300 jäsenten arvioitavaksi esitettiin yli 20 valmentajan (tai valmentajaparin) nimet. Joukossa oli myös joukkuevoimistelussa meritoituneen Minettien (Tampereen Sisu) valmennuskaksikko Titta Heikkilä– https://www.is.fi/haku/?query=titta+heikkila%E2%80%93 Teija Kukkala https://www.is.fi/haku/?query=teija+kukkala Minetit sijoittuivat tänä vuonna Budapestin MM-kilpailuissa hopealle, joten menestyksen puolesta Heikkilä–Kukkala-kaksikko kuulunee listalle. Mediassa heräsi kuitenkin kysymys, pitäisikö ehdokasasettelussa miettiä muutakin kuin tuloksia. Urheilulehdessä julkaistiin syksyllä laaja artikkeli, jossa Heikkilän käyttämiä valmennusmenetelmiä arvioitiin kriittiseen sävyyn ja ylilyöntejä katsottiin tapahtuneen.Kohu Heikkilän valmennusmetodeista sai Ylen toimittajan tiedustelemaan Urheilutoimittajain liiton puheenjohtajalta Kalle Virtapohjalta https://www.is.fi/haku/?query=kalle+virtapohjalta perusteluja keskustelua herättäneen voimisteluvalmentajan ehdokkuudelle.Jutussa Virtapohja kommentoi asiaa tavalla, joka sai useat urheilutoimittajat kyseenalaistamaan alan kattojärjestön uskottavuuden.– Listoja kootessa ei ole merkitystä, nouseeko hän ehkä kyseenalaisessa valossa otsikoihin tai esille, Virtapohja perusteli Ylen jutussa https://yle.fi/uutiset/3-10551049 Valtaosa tyytyi kommentoimaan Virtapohjan kommentteja sosiaalisessa mediassa, mutta Hufvudstadsbladetin urheilutoimituksen esimies Filip Saxén https://www.is.fi/haku/?query=filip+saxen omisti asialle kolumnin https://www.hbl.fi/artikel/darfor-kan-jag-inte-vara-medlem-i-sportjournalistforbundet/ lauantain lehdessä. Saxénin mukaan Urheilutoimittajain linja on kestämätön ja Virtapohjan perustelut onnettomia. Samalla Saxén ilmoitti jättäneensä eroilmoituksen liiton pääsihteerille.Ilta-Sanomat tavoitti Virtapohjan kommentoimaan kohua.

Onko liittoon tullut muita eroilmoituksia?

– Saxén ei ole ollut minuun missään yhteydessä, enkä ole nähnyt eroilmoitusta, Virtapohja sanoo.

Hänhän kirjoitti lähettäneensä eroilmoituksen UL:n pääsihteerille Nina Jakosellehttps://www.is.fi/haku/?query=nina+jakoselle. Oletko ollut yhteydessä häneen?

– En ole ollut, joten en tiedä, onko tullut muita eroilmoituksia.

Toimituksemme tietoon on kantautunut tietoja, että muitakin eroajia löytyy.

– Näin voi olla. Somessa voi näin tehdä, mutta pääsihteerin tiedossa on todellinen tilanne.

Saxén kritisoi voimakkaasti Urheilutoimittajain liittoa, koska otitte Heikkilän listoille, vaikka tämän valmennusmetodeja on kritisoitu voimakkaasti. Miten vastaat Saxénin arvosteluun?





– Olen pahoillani, ettei hän ollut minuun yhteydessä ennen kuin lähti kirjoittamaan. Hän käyttää minun ajatuksiani valmentamisesta ilman, että on keskustellut kanssani. Olen ollut nuorisovalmentaja ja minulla on ollut kestävyysjuoksijapoikia valmennuksessani. Tiedän, miten kovaa hommaa se on ja arvostan sitä tosi paljon. Kun minusta tuli toimittaja, tajusin, etten ehdi enää valmentaa.– Jotkut valmentajat käyttävät kovempia menetelmiä, kuten nyt puhutaan tästä tietystä tapauksesta. Lähden siitä, että valmentajan seura, lajiliitto ja Olympiakomitea ovat ne, joiden pitää reagoida ensimmäisenä. Vasta sitten tulee UL (Urheilutoimittajain liitto). Jos seura laittaa valmentajan vaikka puoleksi vuodeksi hyllylle, se on merkki, että hän toimii väärin. Jos lajiliitto sanoo, että tällä valmentajalla ei ole lupa mennä salille. Tai Olympiakomitea vähentää tukeaan, koska siellä on tällainen valmentaja.

Miten Yleisradion artikkeli syntyi?

”Tein virheen, kun rupesin selittämään”

Kosto elää

– Minulle soitti Tampereelta äänen perusteella nuori naistoimittaja, joka sanoi, että kohuvalmentaja on teidän listoilla. Minä en osannut sanoa, kenestä on kyse.Kun keskustelu jatkui, Virtapohja kysyi toimittajalta, onko hän liiton jäsen ja tietääkö hän, miten liiton äänestykset toimivat. Toimittaja ei ollut jäsen, joten Virtapohja piti luennon valintakriteereistä.– Siinä tein virheen, kun rupesin selittämään, miten nämä listat syntyvät ja äänestys toimii. Kun konkretisoin asiaa, käytin näitä termejä, joita nyt laitetaan someen. Tai kuten Filip Saxén kirjoitti, että siellä voisi olla ehdolla kuka tahansa douppaaja.Virtapohja sanoo puhuneensa Ylen toimittajan kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.– Mutta puhelu päättyi onnettomasti. Hän sanoi, ettei luultavasti tee juttua vaan ”puhuu täällä toimituksessa”.Virtapohjan mukaan hänen tärkein viestinsä ei päätynyt juttuun.– Korostin, ettei ehdokaslistalla olo ole kannanotto, vaan kannanotto olisi ollut, jos urheilutoimittajat äänestävät kyseisen henkilön vuoden valmentajaksi. Ja silloin urheilutoimittajille ei ole mitään väliä, miten valmennetaan.Virtapohja sanoo, ettei keksi mitään syytä, miksi valmentajakaksikko Heikkilä–Kukkala ei olisi mukana listalla, koska MM-hopea on kova saavutus.– Me molemmat tiedämme taustan, mikä siellä Tampereella on. Maailman paras joukkue siirtyy Tampereen Voimistelijoista Tampereen Sisuun. Vuoteen 2017 asti ei ollut mitään ongelmia, mutta kun tähtijoukkue siirtyi toiseen seuraan, sitten tulee ja kosto elää. Ja käytetään Urheilulehteä koston välineenä.

Olet ilmeisesti perehtynyt hyvin aiheeseen, koska tiedät taustat ja motiivit noin perusteellisesti?

– Ei, en todellakaan ole perehtynyt aiheeseen ja sen mä sanoin Ylen toimittajalle. Sekin käännettiin minua vastaan. Urheilulehden jutun tiesin, mutta jos yksi media kirjoittaa, että sytyttäkää noitaroviot, se ei välttämättä ole niin.Virtapohjan mielestä anoreksiaan liittyviä artikkeleita täytyy pohtia tarkasti.– Ymmärrän oikein hyvin, että Titta Heikkilä halusi estää Urheilulehden jutun julkaisun, koska hän halusi suojella anoreksiasta kärsiviä nuoria. Tämä sairaus ei ole mikään somekohun aihe. Siitä pitää puhua asiallisesti.

Urheilulehden juttu ei siis ollut asiallinen?

– Minua ihmetyttää kauheasti, miksi nämä jutut nousivat esille vasta sitten, kun Minetit siirtyivät kilpailevaan seuraan.

Miten tiedät, että kyse on toisen osapuolen kostotoimenpiteestä?





– En mä voi tietää, koska en ole perehtynyt asiaan.Virtapohja luottaa Suomen voimisteluliiton kykyyn asian selvittämisessä.– Heillä on menossa selvitys valmennuskulttuurista. Kunhan sen tulokset tulevat tammikuussa, meillä on todennäköisesti faktaa. En voisi Urheilulehden jutun perusteella jättää häntä pois listoilta.Saxénin mukaan Urheilutoimittajain liiton toiminta muistuttaa DDR:n, Neuvostoliiton ja Pohjois-Korean 1980-luvulla harjoittamaa propagandaa.

Miten suhtaudut näihin vertauksiin?

– Olen tosi pahoillani, koska hän on irrottanut Ylen jutusta osia, jotka vääristävät sisältöä. Irrallisilla kommenteilla saadaan kuka tahansa näyttämään idiootilta.

Miksi et reagoinut Ylen juttuun, jos siinä oli epätarkkuuksia ja vääriä tulkintoja?

– Keskustelin asiasta muutamien UL:n (Urheilutoimittajain liitto) hallitusten jäsenten kanssa. Koska jutussa ei ollut yhtään asiavirhettä, annoimme jutun olla, emmekä vaatineet oikaisua.

Olisit kai voinut pyytää tarkennuksia artikkeliin?

Menestys kaiken mitta

– Se näytti yhden illan jutulta, ja näytti siltä, että kohu alkaa rauhoittua. En niinkään ajatellut itseäni, vaan ajattelin, että Tampereella on joukko nuoria naisvoimistelijoita, jotka ovat juuri päässeet yli kohusta, jonka teidän Urheilulehti nostatti. On ollut nuorille tytöille varmasti kamala paikka lukea niitä juttuja.Virtapohja sanoo, että kyse ei ollut niinkään hänestä kuin nuorista voimistelijoista.– Heidän harjoituksena olivat päässeet Tampereella uudelleen käyntiin, ja nyt asia nousee uudelleen pintaan. Ja kyse on vain Ilta-Sanomien lisämyynnistä, jossa yritetään olla sankarijuttujen tekijöitä. Ajattelin, että toivottavasti asia ei enää jatku. Myönnän, että valmentajakaksikon ehdokkuus on ongelmallinen asia.

Miksi?

– Millä perusteella ottaisimme kaksikon pois listalta? Mä en oikein tiedä.

Seisot siis edelleen Ylen haastattelussa esittämiesi argumenttiesi takana, eli menestys pyhittää keinot?

– Yritin selittää Ylen toimittajalle, että listan laatimisvaiheessa pääkriteeri on menestys. Tietenkään listalle ei otettaisi valmentajaa, joka on toimintakiellossa. Tai valmentajaa, joka on syytteessä rikosasiassa. En ole kuullut, että sellaisia henkilöitä olisi listalla.

Et ajattele, että median tehtävä on tarkkailla kriittisesti urheilussa noudatettavia pelisääntöjä ja sitä, ettei siellä syyllistytä eettisesti kestämättömään toimintaan?





– Voisit lähettää minulle muutaman jutun, mitä Ilta-Sanomat kirjoitti, kun Raimo Summanen https://www.is.fi/haku/?query=raimo+summanen valittiin vuoden valmentajaksi 2004. Kiinnostaisi kovasti nähdä, minkälaisia kommentteja silloin oli.Virtapohjan mukaan miesvalmentajia kohdellaan eri kriteereillä kuin naispuolisia valmentajia.– Nyt kun on naisvalmentajasta kyse, 2000-luvulla tuntuu edelleenkin olevan ilmapiiri, että nainen voidaan laittaa roviolle ilman, että tutkitaan.

Tässä on siis kyse sukupuoleen liittyvästä ilmiöstä?

– Kyllä, nyt on menossa ajojahti. Voimisteluliitto on vasta käynnistänyt tutkimuksen ja pitää olla malttia odottaa, mitä sieltä tulee.

Tiedämme kokemuksesta, että urheilujärjestöjen omissa selvityksissä harvoin löytyy mitään epäkohtia. Niiden osoittamiseksi tarvitaan poliisia, oikeusviranomaisia tai mediaa. Oletko hieman sinisilmäinen?

– Minulla on hieman korkeampi käsitys urheilujärjestöjen moraalista. Ensimmäinen, joka voi reagoida, on seura. Jos valmentaja olisi täysin paatunut, lähes rikollinen, ei hänellä olisi yhtään voimistelijaa. Seuratasolla tiedetään parhaiten, miten siellä toimitaan.

Lähes kaikki urheiluun liittyvät suuret skandaalit ovat paljastuneet vasta sitten, kun ulkopuolinen taho on tuonut niitä esille. Uskotko tosiaan liittojen tuovan oma-aloitteisesti ikäviä asioita julkisuuteen?

– Sinun täytyy jatkaa teidän talon linjalla, se on ihan selvä asia. Minä katson tätä asiaa urheilutoimittajana ja urheilujournalismin näkökulmasta. Mulla ei ole sellaista tarttumapintaa, että voisin ryhtyä tuomitsemaan ketään. Mutta tämä on vaikea kysymys, enkä ole varma, onko oikein, että valmentajakaksikko on listalla.

Ehdokaslista pysyy siis ennallaan?

Jos joku taho, kuten seura tai liitto reagoi valmentajan asemaan, se on meille selvä merkki. Jos meillä on vain joidenkin ihmisten puheet ja sana sanaa vastaan, se on aika heikko lähtökohta. Silloin olisimme tilanteessa, jossa kaikki muut menestysvalmentajat tulevat kyseeseen paitsi nämä, koska Urheilulehti on kirjoittanut heistä ikävästi.Urheilulehdellä ja Ilta-Sanomilla on sama kustantaja.