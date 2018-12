Talousvalvonta petti ja rahatilanne paljastui karmeaksi – Suomen pyöräilyn kenttäväki ihmettelee hidasta havainnointia

Muut lajit

Talousvalvonta petti ja rahatilanne paljastui karmeaksi – Suomen pyöräilyn kenttäväki ihmettelee hidasta havai

Pyöräilyn lajiliiton syyskokouksessa selvisi, että maksuliikenne on jätetty hoitamatta ja velkaa on kertynyt 150 000 euroa. Liiton puheenjohtajan Harri Koposen mukaan asiaan ei liity väärinkäytöksiä.

15 000 euroa kuukaudessa

Suomalainen pyöräily pääsi juhlimaan MM-mitalia syyskuun lopussa, kun Jaakko Hänninen https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+hanninen polki alle 23-vuotiaiden maantieajossa pronssille. Hännisen suoritus oli komea, ja nuori kuski pääsee ensi kaudella ajamaan ranskalaiseen ammattilaistalliin.Mitalin toinen puoli on sitten tylympi. Lajista vastaavan Suomen Pyöräily ry:n (entinen Suomen pyöräilyunioni) taloustilanne on paljastunut karmeaksi. Liitto lähetti toissa viikolla tiedotteen, jossa kerrottiin, että sen ”talouteen on tulossa merkittävä vaje”.Syyksi mainittiin toiminnanjohtajan sairastuminen ja sen seurauksena tapahtunut talouden hallinnan pettäminen. SP ry oli lähettänyt jo 13. marraskuuta tiedotteen, jossa kerrottiin toiminnanjohtaja Ville Hyvärisen https://www.is.fi/haku/?query=ville+hyvarisen irtisanoutuneen tehtävästään.Ilta-Sanomien tietojen mukaan vajetta on kertynyt vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä noin 150 000 euroa eli keskimäärin noin 15 000 euroa kuukaudessa. Erityisen suuri kuluerä syntyi elokuussa Glasgow’ssa järjestetyistä EM-kilpailuista, joiden loppulasku lähentelee 40 000 euroa.Liiton puheenjohtajan Harri Koposen https://www.is.fi/haku/?query=harri+koposen mukaan tappioihin ei liity väärinkäytöksiä.– Rahat ovat menneet urheilutoimintaan ja pyöräilijöille, Koponen vakuuttaa.Pyöräilyn kenttäväki on ihmetellyt, kuinka talouden romahtaminen havaittiin vasta myöhään syksyllä. Liiton varapuheenjohtaja Keith Silverang https://www.is.fi/haku/?query=keith+silverang erosi tehtävästään keväällä 2018, mutta Koposen mukaan tämän lähtö ei liittynyt taloudenpitoon.

Missä vaiheessa talouskupru havaittiin, puheenjohtaja Koponen?

– Ei ole asiallista lähteä spekuloimaan, missä vaiheessa havaittiin. Se ei ole oleellinen kysymys.

Eikö ole hallituksen vastuulla seurata taloudenpitoa?

– Ilman muuta, mutta en halua lähteä niihin syihin, miksi näin on käynyt. Ne eivät ole julkisia.

Kysyinkin ajankohtaa eli sitä, milloin talouskontrollin pettäminen havaittiin?

– Ei kovin pitkä aika sitten.

Kertynyt velka on huomattava eli noin 15 000 euroa per kuukausi. Miten tilanne on voinut jatkua pitkälle syksyyn asti?

Sammutetuin lyhdyin

– Kuten sanoin, liiton hallitus ei ole tiennyt tästä kovin kauaa. Siihen on omat syynsä, eivätkä ne ole julkisia.Ilta-Sanomien tietojen mukaan toiminnanjohtaja on antanut vuoden mittaan hallitukselle suullisia tietoja talouden kehityksestä, ja hallitus on luottanut tähän informaatioon.

Pyöräilyseuroista on tullut harmistunutta viestiä, koska he kokevat joutuvansa kuprun maksajiksi. Joutuvatko he?

– Vihjaatko siihen, että rahat olisivat menneet muuhun kuin urheilutarkoitukseen?

En, vaan siihen, että syyskokous päätti nostaa seurojen jäsenmaksun kolminkertaiseksi 170 eurosta 500 euroon.

– Jäsenseurathan ehdottivat sitä syyskokouksessa.

Tietojeni mukaan asiasta ei käyty keskustelua.

”Lehdistön pitää kantaa vastuuta”

Mihin tarvitaan osakeyhtiötä?

Perintä uhkasi