Suomen vahvin mies Riku Kiri söi 1990-luvulla viisihenkisen perheen ateriat päivässä – joutui ruokajonossa Arnold Schwarzeneggerin yllättämäksi

Suomen vahvin mies Riku Kiri söi 1990-luvulla viisihenkisen perheen ateriat päivässä – joutui ruokajonossa Arn

”Se todellinen voimataso hämärtyy”

Söi viisihenkisen perheen edestä





Hollywood-kortti jäi kääntämättä





Wayne Gretzkyn henkivartijana





Hänen ympärillään oli hirveä hurmos joka paikassa, minne menimme. Naiset kirkuivat nenät vasten ikkunaa, kun olimme syömässä.