Onko joukkuevoimistelussa pelon ilmapiiri? ”Tehtävämme on murskata tällainen kulttuuri”

Suomalaisten urheilupiirien ykköspuheenaihe ovat olleet paljastukset menestysvalmentaja Titta Heikkilän https://www.is.fi/haku/?query=titta+heikkilan kiistellyistä valmennusmetodeista.Heikkilän, 33, valmentamat voimistelijat puhuvat Urheilulehden jutussa muun muassa kiroilusta, huutamisesta, nöyryyttämisestä ja painon tarkkailusta.Aihe on synnyttänyt lajipiireissä myrskyn. Ilta-Sanomille nimettöminä puhuneiden useiden eri joukkueiden voimisteluvanhempien mukaan kipeistä asioista on yhä vaikeaa puhua. Monet pelkäävät tuoda valmennuksen epäkohtia julki sen pelossa, että joutuisivat joukkueessaan heikkoon asemaan.Ilta-Sanomat kävi aihetta läpi Voimisteluliiton pääsihteerin Maria Laakson https://www.is.fi/haku/?query=maria+laakson kanssa.

Urheilulehden tietojen mukaan Voimisteluliitossa on oltu pitkään tietoisia Titta Heikkilän valmennusmetodeista. Hänet on silti valittu Vuoden valmentajaksi 2015 ja 2017. Miten kommentoitte tätä?

– Vuoden valmentaja -tittelin kriteerit perustuvat yksinomaan menestykseen. Vuoden valmentajaksi valitaan valmentaja, joka on saavuttanut eniten menestystä sinä vuonna. Se kriteeri on johtanut Titta Heikkilän valintoihin 2015 ja 2017.

Olette kuitenkin tienneet Heikkilän valmennustavasta pitkään?

– Olemme keskustelleet Tampereen Voimistelijoiden kanssa asiasta useampaan otteeseen. Olemme tukeneet seuraa, joka on ollut tapauksessa Titta Heikkilän esimiehenä. Olemme keskustelleet asiasta suoraan Titan kanssa. Kun kentällä on tapahtunut asioita, olemme huolehtineet, että luomme työkaluja urheilijoille, valmentajille ja seuroille, jotta näihin asioihin voidaan puuttua helpommin ja viedä asioita eteenpäin.

Mitä mieltä liitto on siitä, että Heikkilä on lähtenyt kampanjaan, jotta Urheilulehden juttua ei julkaistaisi?

– Toivoin itsekin jutun kirjoittajalta, että artikkelin näkökulma olisi monipuolisempi. Emme kuitenkaan tienneet, että jutun julkaisu on pyritty estämään. Olemme avoimen keskustelun kannalla.

Urheilulehden tietojen mukaan osa Heikkilän alaisuudessa voimistelevista tytöistä ja vanhemmista ei uskalla kertoa kokemuksistaan, koska pelkää sen vaikuttavan uraansa. Miten tällainen kulttuuri on voinut syntyä?

– Nämä ovat hirveän haasteellisia tilanteita, kun palautetta pelätään antaa oman paikan menettämisen uhalla. Liittona tehtävämme on murskata tällainen kulttuuri. Koulutamme valmentajiamme käymään asioita läpi urheilijoiden ja vanhempien kanssa. Kehityskeskusteluja käydään vuosittain, ja seurat keräävät palautetta, jota voi antaa anonyymistikin.

Mitä vastaisit ihmisille, jotka kokevat, että liitto haluaa menestyä hinnalla millä hyvänsä ja vaientaa nyt käynnissä olevan keskustelun?

– Keskustelen nytkin kanssasi ja olen korostanut varmaan jokaisessa puheenvuorossani, ettei liitto halua missään nimessä panna päätä pensaaseen vaikeissa asioissa. Teemme seuroja ja meitä kaikkia varten toimintamalleja, joilla luomme mahdollisuutta avoimempaan keskusteluun. Menestys ei ole meille se tärkein juttu. Olemme sitä mieltä, että positiivisen valmennuskulttuurin kautta saadaan paljon parempi lopputulos kuin käskyttämällä, huutamalla ja pelon ilmapiirillä.

Sanoit, ettei menestys ole se tärkein asia. Samaan aikaan Vuoden valmentaja -titteli jaetaan pelkästään menestyksen perusteella. Onko tässä joku ristiriita?

– Nyt kun tämä on tullut esille, meidän on ehdottomasti pohdittava valintakriteerejä jatkossa. Tämä on taas yksi asia, jossa voimme olla parempia.

Miten koette liitossa nyt tulleen julkisuuden?

– Mielestämme on tärkeää keskustella vaikeista asioista. Klikkausten maailma ja journalismin taso kuitenkin harmittaa. On harmillista, että yksi henkilö on nostettu tikun nokkaan. Kun alkaa lukea juttua, siinä on vähän draamaa. Mutta kun sen malttaa lukea loppuun, huomaa, ettei kaikki kohdistu Tittaan, vaan asiassa on monta eri tasoa.

Miten tätä asiaa olisi pitänyt mielestänne käsitellä?

– Jos minuun tai liiton valmennuksen johtajaan olisi otettu yhteyttä ja lähdetty yhdessä rakentamaan tätä juttua, selvittämään tätä kulttuuria laajemmin ja tekemään vaikka joitain kyselyjä, uutisointi olisi varmaan ollut tasapuolisempaa. Tiedostamme, että suomalaisessa urheilussa tietyissä asioissa on vielä tekemistä.

Myönnätte siis, että lajissa on näitä ongelmia, mutta mielestänne ne henkilöityivät vain yhteen ihmiseen?

– Myönnän sen, että toimintaa voi kehittää koko ajan paremmaksi. Kysyn sinulta, oletko saanut mielestäsi joka päivä kymppisuorituksen elämässäsi. Teen johtajana virheitä joka päivä, mutta tehtävänäni on myös kehittyä ja oppia niistä. Jokainen meistä tekee virheitä. Mutta kehitymme joka päivä. Olemme saaneet esimerkiksi Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä lisää resursseja ja enemmän terveyden ja psyykkisen osaamisen ammattilaisia päivittäiseen voimistelutoimintaan.

Aikooko Voimisteluliitto ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin Urheilulehden jutussa esiin tulleiden seikkojen vuoksi?

– Emme ole ehtineet vielä miettiä, ryhdymmekö uusiin toimenpiteisiin. Liiton lähettämästä tiedotteesta käy kuitenkin ilmi, että olemme jo tehneet paljon näiden asioiden eteen. Olemme sparranneet myös jutuissa mainittuja tamperelaisseuroja. Haluamme antaa nyt Mineteille rauhan keskittyä viikon päästä olevaan maailmancupiin. Meidän pitää varmasti kehittyä vielä avoimen kulttuurin luomisessa, jotta voimistelijoilla ja perheillä olisi olo, että näistä asioista saa puhua.