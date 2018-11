Muut lajit

Tykkipokeri – katso TV-pokeria lähes suorana ISTV:ssä perjantaina!

Aki Tykki

Markku DeFrost – Happoradio

Klaus Suominen – Happoradio

Sami Kuusela

Aki Pyysing

Sani – Aikakone

Sammy Aaltonen – Private Line

Erkka Koskinen – Viikate

Juha Valvio – Radio City

Sami Hernesaho

Casino Helsingissä järjestettävä Tykkipokeri pelataan terminaattori-muodossa eli kanssapelaajien pudottamisesta saa palkinnon. Lisäksi turnauksessa on 15 erityistä bounty-pelaajaa, joiden pudottamisesta saa lisäpalkinnon.Yksi turnauksen 15 pokeripöydästä on TV-pokeripöytä. Sen tapahtumat hoolikortteineen ja selostuksineen näytetään Veikkaus-TV:n tuottamassa melkein suorassa lähetyksessä, jonka ISTV välittää katsojilleen tämän artikkelin ylle avautuvassa videoruudussa. Lähetys seuraa pöydän tapahtumia muuten suorana, mutta kuvansiirtoon on tehty 30 minuutin viive, jotta pelaajien kortit eivät paljastu pöydässä istuville.Turnauksen ratkaisuhetket menevät reippaasti lauantain aamuyön puolelle.