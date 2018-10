Muut lajit

Lihastohtori Juha, 39, avasi Leijonista tutun himoharjoittelijan silmät – ”Mietin jopa sairaita juttuja”

Aika mahtipontista.Liikuntatieteiden tohtori, ”Lihastohtori” Juha Hulmi https://www.is.fi/haku/?query=juha+hulmi on viime vuosina noussut auktoriteetiksi voimaharjoitteluun ja urheilijoiden ravintoon liittyvissä kysymyksissä.Jyväskylän yliopistossa työskentelevän Hulmin ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu, että hän osaa selventää vaikeiltakin tuntuvat asiat kansantajuiseen muotoon. Hän ei sorru tieteelliseen näpertelyyn ja vaikeisiin termeihin vaan on monille tolkun ääni.39, tieteen popularisointi on kaikkea muuta kuin kirosana. Se on tuonut hänelle vankan kannattajajoukon sekä huippu-urheilijoiden että kuntoilijoiden keskuudessa.Hulmia kehutaan keskustelevasta ja humoristisesta otteesta. Arvostus kumpuaa myös siitä, ettei hän väitä olevansa kaikkitietävä. Hän korjaa asian, jos huomaa olleensa väärässä.Ja kuuntelijoita ja lukijoita Lihastohtorilla riittää. Elämme kuntoilubuumin aikoja, johon kuuluvat oleellisesti voimailun eri muodot syömisineen ja lisäravinteineen. Lihastohtorin blogilla on kuukausittain 100 000 lukijaa.Hulmi itse vierastaa auktoriteetti-sanaa. Hän kokee olevansa pikemminkin suunnannäyttäjä. Perustelut tähän ovat taattua Hulmia: Lihastohtori kannustaa ihmisiä rationaaliseen ajatteluun ja esillä olevan tiedon omakohtaiseen soveltamiseen.– Onhan se kiva, että joku näkee minut auktoriteettina. Silti haluan korostaa, että minunkin puheisiini pitää suhtautua sopivan kriittisesti.– En halua gurun asemaan. En halua, että joku sanoo, että jokin asia ehdottomasti toimii, koska Hulmikin on sanonut niin.kirjassaan Hulmi tuuppii ihmisiä mutun ja kaikenkirjavien väitteiden viidakosta näyttöön perustuvaan tietoon ja kriittisen ajattelun poluille. Kirjan nimi on jo itsessään paljon puhuva: Lihastohtori 2, Hautaa humpuuki – tutkitulla tiedolla tavoitteisiin.– Olin katsellut liikaa sitä, että väitetään erikoisia juttuja ja kikkaillaan turhilla asioilla. Ajattelin, että minulla olisi yhden kirjan verran sanottavaa tähän aiheeseen.– Olennaisen erottaminen epäolennaisesta on nykymaailmassa äärimmäisen tärkeää. Tutkitulle tiedolle on harjoittelussa ja ravinnossa suurempi tarve kuin koskaan.kuntoilijan – ja miksei myös urheilijan – silmissä Hulmin uskottavuutta lisää, että Lihastohtori itse on rautaisessa kunnossa.Hulmi kertoo harjoittelevansa punttisalilla 3–5 kertaa viikossa. Tähän päälle tulee muun muassa pallopelejä ja yleisurheilua mahdollisuuksien mukaan.Hänen vahvin liikkeensä on voimanostosta tuttu maastaveto, jossa rautaa tankoon ladotaan parhaimmillaan 250 kiloa. Painonnostoliikkeitä Hulmi kertoo tekevänsä melko vähän.tohtori itse käyttää heraproteiinia, kreatiinia ja D-vitamiinia.– Autiolle saarelle jos pitäisi yksi ruoka valita, se olisi lihapullat ja perunamuusi, hän keventää.Hulmi ei ole koskaan kilpaillut voimailulajeissa. Sen sijaan hän on parikymppisenä hypännyt pituutta seitsemän metriä sekä ”höntsännyt” lapsuudessa ja nuoruudessa pallopelejä.Voimailussa Hulmin ensirakkaus oli varhaisteininä penkkipunnerrus. Hän on ikäpolvea, jolle paljonko nousee penkistä -kysymys on tuttuakin tutumpi.Sittemmin penkkipunnerrukselle on lyöty syystä tai toisesta junttimainen leima.– Pidän penkkipunnerrusta yhä hyvänä liikkeenä. Tietysti se ei enää ole silmissäni sellainen kuningasliike kuin aiemmin.

Lihastohtori avasi himoharjoittelijan silmät

On urani yksi hienoimpia juttuja, että palasin tolkun tielle!

Ravintoasioissa

