Muut lajit

Kuvat: Näin Petra Olli väänsi molskilla 11-vuotiaana – ja tältä hän näytti pahasti murjottuna MM-kisoissa 2015

Nyt toistetaan : Petra Ollin tie painin huipulle on hieno tarina

Petra Ollin tie painin huipulle on ollut pitkä. Lappajärveläistytön menestystarina alkoi jo 7-vuotiaana, jolloin hän marssi molskille ensi kertaa.





Oheisella videolla on kerrottu Petra Ollin menestystarina kuvina.

















Ensimmäinen kuva painivasta Petra-tytöstä on todellinen harvinaisuus vuodelta 2006. Siinä on jo nähtävissä 11-vuotiaan niskanvääntäjän peräänantamatonta pohjalaista asennetta.Seuraavat arkistokuvat Ollista löytyvät vuodelta 2011, jolloin hän voitti 17-vuotiaana alle 20-vuotiaiden junioreiden EM-kultaa.Artikkelin pääkuvana olevalla videolla on myös Petran ylioppilaskuva sekä monta muuta mielenkiintoista otosta, mm. kuva kuuluisasta suuresta mustasta silmästä MM-kisoista 2015.Ja onhan tietysti olemassa myös juhla-asuinen Petra Olli. Hänet muistamme upeasta Linnan juhlien lookista vuodelta 2015.