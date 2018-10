Teija pudotti painoa 30 kiloa raskauden jälkeen – teki nyt historiaa 246 kilometrin rääkissä: ”Tulos oli ihan lottovoitto”

Muut lajit

Teija pudotti painoa 30 kiloa raskauden jälkeen – teki nyt historiaa 246 kilometrin rääkissä: ”Tulos oli ihan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheilu ei kiinnostanut





24 tunnin kilpailu





Raakaa touhua

Lenkkeillen kylään 30 kilometrin päähän

Kaurapuurolla ja mustikkakeitolla