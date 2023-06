Patti Smithin elämän suuret rakkaudet, valokuvataiteilija Robert Mapplethorpe ja kitaristi Fred Smith elivät vain nelikymppisiksi.

Suomessa parhaillaan vieraileva laulaja-lauluntekijä Patti Smith, 76, on kirjoittanut paljon rakkaudesta ja menetyksestä.

– Se johtuu siitä, että menetin neljä elämäni tärkeintä miestä viiden vuoden kuluessa, hän on sanonut.

Ensin kuoli 1989 hänen nuoruus­vuosiensa suuri rakkaus Robert Mapplethorpe, jonka kanssa suhde oli muuttunut syväksi ystävyydeksi. Seuraavana vuonna menehtyi luottopianisti Richard Sohl, Smithin musiikillisten ideoiden toteuttaja.

Vuonna 1994 kuoli aviopuoliso ja Smithin lasten isä kitaristi Fred ”Sonic” Smith”. Ja kuukautta tämän jälkeen kuoli Patti Smithin veli Todd, joka työskenteli laulajan kiertuemanagerina.

Smithin laulujen sanoitukset, runot, palkitut kirjat ja taidevalokuvat eivät kuitenkaan ole lohduttomia.

– Kannan rakkaitani mukana elämässäni päivittäin.

Avomielisissä teoksissaan, haastatteluissaan ja sosiaalisen median päivityksissään Patti Smith on tuonut esille rakkauden eri muotoja. Romanttisen rakkauden lisäksi hän on muistuttanut niin ystävyyden merkityksestä kuin omiin lapsiin kohdistuvan rakkauden ainut­laatuisuudesta.

Ei ole huumoria, että Patti Smithillä sanotaan olleen kaksi ”elämän rakkautta”. Hän on itse kertonut palkitussa, lapsuuteen, nuoruuteen ja ennen kaikkea nuoreen aikuisuuteen keskittyvässä elämä­kerta­teoksessaan syvästä suhteestaan Robert Mapplethorpen kanssa.

Antti Nylénin suomentama Ihan kakaroita (WSOY, 2010) voitti arvostetun US National Book Awardin. Kirja kuvaa kiinnostavasti 1960-luvun New Yorkin vilkasta ja idealistista taide-elämää runoilijoiden, rock­muusikkojen ja Andy Warholin kaltaisten, jo tuolloin huomattavaa arvostusta nauttineiden taiteilijoiden kuvioita.

Robert Mapplethorpe oli Patti Smithin elämän ensimmäinen suuri rakkaus. Pari poseerasi yhdessä New Yorkissa vuonna 1978.

Vilpittömän uskottavasti Smith hahmottelee kirjassa myös noihin kuvioihin uteliaina ja innostuneina hakeutuvien nuorten vaatimatonta arkea ja suuria haaveita.

Smith ja Mapplethorpe olivat juuri tuollaisia, ilmaisuvoimaisia, mutta omista kyvyistään ja niiden kanavoimisesta epävarmoja nuoria.

He jakoivat haaveen taiteilijaurasta ja etsivät yhdessä keinoja haaveen toteuttamiseksi. He jakoivat kiihkeimmillään kaiken, kumpikin oli tuntenut vahvaa ulkopuolisuuden tunnetta ja löytänyt toisesta sielun­kumppanin, joka ymmärsi.

Elämä ei ollut Smithin kirjan mukaan taloudellisesti kummoista, mutta rikasta se oli. Aina ei ollut rahaa syödä kunnolla, mutta keskusteltavaa riitti loputtomasti.

He asuivat yhdessä viiden vuoden ajan 1967 alkaen. Tuona aikana suhde kuitenkin muuttui, kun Mapplethorpe huomasi tukahduttaneensa homo­seksuaalisuuden itsestään.

Romanttisessa mielessä he kasvoivat erilleen, mutta ystävyys säilyi loppuun saakka. Siihen, kun Mapplethorpe kuoli aidsiin vain 42-vuotiaana – jo silloin kansainvälisesti arvostettuna valokuva­taiteilijana.

Taiteellinen yhteistyö on levinnyt miljooniin levyhyllyihin: Mapplethorpe on kuvannut Suomessakin nähtyjen rohkeiden taidevalokuviensa lisäksi muun muassa Patti Smithin Horses-läpimurtolevyn kannen.

Kun Smith kohtasi Smithin, kumpikaan ei vaihtanut sukunimeään. Fred ”Sonic” Smith oli soittanut legendaarisena esipunk-yhtyeenä pidetyn MC5:n riveissä – ja tavannut omaa soolouraansa tekevän Patti Smithin.

” Olin ajatellut, että saan jakaa elämäni Fredin kanssa loppuun saakka.

Fred Smith oli vuonna 1976 suhdetta suku­nimi­kaimansa kanssa aloitellessaan vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa Sigridin kanssa. Tämä liitto oli kuitenkin kokenut järkyttävän kolauksen, yhteisen lapsen kätkyt­kuoleman.

Smith ja Smith tekivät yhdessä musiikkia. Pariskunta sai kaksi lasta. Vuonna 1982 syntynyt Jackson-poika ja 1987 syntynyt Jesse-tytär ovat molemmat aikuistuttuaan esiintyneet äitinsä taustalla Patti Smith Group -yhtyeessä.

Kaksi Smithiä rakastui, kun Patti Smith ja Fred ”Sonic” Smith tapasivat. He saivat yhdessä kaksi lasta.

Patti Smith yhdessä Jackson-poikansa kanssa vuonna 2008.

Fred Smith kuoli 1994 kärsittyään heikosta terveyden­tilasta pitkään. Hän oli 46-vuotias, kun sydän petti.

– Olin ajatellut, että saan jakaa elämäni Fredin kanssa loppuun saakka, Patti Smith on todennut.

Patti Smith oli omistautunut perhe-elämälle. Vuosina 1980–1996 hän julkaisi vain yhden albumillisen musiikkia. Vuonna 1988 julkaistu Dream of Life (levyn kansikuvan otti Mapplethorpe) on Smithin mukaan Fred Smithin kannustamana syntynyt albumi.

– Hän sävelsi levyn biisit. Se, että olemme tuon levyn vanhempia, on rakkauden teko.

Vaikka Smithin taiteessa käsitellään aiheita joskus varsin provosoivasti, hän on korostanut haastatteluissa halunneensa elää puolisonsa kanssa rauhallista perhearkea.

– Taide on eri asia, mutta elämäänsä tahtoo tasapainoisuutta.

Fred Smith inspiroi Patti Smithiä: yksi hänen tunnetuimmista kappaleistaan, Frederick, on kirjoitettu suhteen alkupuolella puolison innoittamana ja julkaistu 1979. Gone Again -albumilla (1996) kaikui puolestaan Fred Smithin kuoleman käsittely.

Patti Smithin rakkauselämän tragediat kuuluvat myös hänen taiteessaan.

Patti Smith tutki kuusi vuotta sitten Robert Mapplethorpen vuonna 1979 ottamaa valokuvaa.

Patti Smith ei kertomuksien mukaan ole ollut pysyvässä pari­suhteessa sen jälkeen, kun Fred Smith kuoli. Kiinnostavia ja tunnettuja ystäviä hänellä on silti riittänyt.

Vuonna 1994 puolisonsa menettänyt Patti Smith tutustui Courtney Loveen, Hole-yhtyeen solistiin, joka oli puolestaan naimisissa Nirvana-yhtyeen laulusolistin Kurt Cobainin kanssa tämän kuolemaan (1994) saakka.

Leski auttoi leskeä.

Samoin 1990-luvun puolivälissä, aikakautena, jonka Smith on myöhemmin kertonut kärsineensä vakavista masennus­oireista, alkoi myös R.E.M.-yhtyeen solistin, Michael Stipen ja Patti Smithin ystävyys.

Pitkä, vuosikymmeniä jatkunut rakkaudellinen suhde on myös Patti Smithin ja Bob Dylanin ystävyys.

Smith oli pitänyt Dylania roolimallinaan ja hänen esimerkkinsä innoittamana lähtenyt alun perin yksin New Yorkin Greenwich Villageen luomaan uraa taiteilijana.

Heidän on kerrottu kohdanneen ensimmäisen kerran 1975, kun Patti Smithillä oli ollut keikka New Yorkissa. Hän oli julkaissut esikoislevynsä Horses, ja hänestä oli alettu puhua tavalla, joka rockin historian­kirjoituksessa on tuonut kutsumanimen ”Punkin isoäiti”. Dylan tuli itseään reilusti nuoremman Smithin pukuhuoneeseen ja kysyi:

– Onko paikalla runoilijoita?

– Vihaan runoutta, Smithin on sanottu vastanneen.

Hän on myöhemmin kuvaillut käyttäytyneensä tuolloin kuin teini, joka haluaa herättää ihastuksensa huomion.

Smith keskittyi perhe-elämään hänen lastensa ollessa pieniä. Myöhemmin hän esiintyi myös poikansa Jacksonin kanssa.

Smith yhdessä tyttärensä Jessen kanssa.

Pian Smith ja Dylan alkoivat tehdä New Yorkissa pitkiä kävelyretkiä yhdessä – ja keskustella. Näiden keskustelujen on kuvailtu luoneen kahden taiteilijan välille siteen, joka on voimakkaampi kuin seksin avulla ihmisten välille syntyvä.

Erikoiselle kielikuvalle antavat katetta myöhemmän elämän tapahtumat: juuri Dylan sai kiskottua Fred Smithin kuolemasta masentuneen Patti Smithin takaisin esiintymislavalle ja löytämään itsensä esiintyjänä uudelleen.

Ilman Dylania Smith tuskin esiintyisi tällä viikolla Helsingissä ja Tampereella.

Vastapalveluksen aika tuli 2016, kun Bob Dylan palkittiin Nobelin kirjallisuus­palkinnolla. Dylan ei tunnetusti halunnut Tukholman palkinto­gaalaan lähteä, mutta hän pyysi Patti Smithiä esiintymään puolestaan. Patti Smith suostui, esitti Dylanin kappaleen Hard Rain’s A Gonna Fall. Hän unohti kappaleen sanat, mutta korvasi mokansa vilpittömällä tunteikkuudella niin, että juhlayleisö taputti hänelle seisoen.

Patti Smithin ura alkoi jo 1970-luvulla. Menestystä varjostivat yksityiselämän tragediat, jotka johtivat lopulta siihen, että Smith eli ilman parisuhdetta.

Kun amerikkalaismedia Vice kysyi Patti Smithin elämän pelottavimpia hetkiä, hän kertoi tarinan kummankin lapsensa osalta.

Jackson oli kadonnut vanhempiensa näkökentästä tavaratalon lelu­osastolla, kun hän oli vain 3-vuotias. Poika oli piilossa lasten leluteltassa, josta hän löytyi vahingoittu­mattomana – ja tietämättömänä aiheuttamastaan huolesta. Mutta niiden noin 15 minuutin aikana, kun hän oli kateissa, vanhemmat ehtivät ajatella samassa kaupungissa (Detroit) samoihin aikoihin riehunutta pikkulasten kidnappau­saaltoa ja sitä, että yksi kadonneista lapsista oli löytynyt kuolleena.

– Toinen vastaava huolenaihe oli, kun lentokone törmäsi World Trade Centeriin, ja tyttäreni koulu sijaitsi tornitalojen lähellä, Smith kertoi Vicelle.

– Itse asiassa näin tornitalojen sortumisen kotipihalleni. Pelko siitä, että omille lapsilleni tapahtuu jotain, on ylitsevuotavaa.

Lähteet: Ihan kakaroita -kirja, Vice, Spin, Guardian, El Pais, haastattelut Patti Smithin kanssa Seinäjoella ja Lontoossa.