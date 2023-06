Kisu Jernströmille tehtiin leikkaus, jollaista ei hänen mukaansa ollut Suomessa koskaan suoritettu – lääkäri lausui huojentavan lauseen

Laulaja Kisu Jernströmille tehtiin harvinainen, vaativa syöpäleikkaus. Hän uskoo toipuvansa isännöimään neljän viikon päästä pidettävää pihafestivaaliaan.

Pitkän uran tehnyt laulaja, muusikko Kristian ”Kisu” Jernström täyttää 20. kesäkuuta 72 vuotta.

Syntymäpäivä – ja siitä runsaan parin viikon päässä häämöttävä oma festivaali, Degerbyn possujuhla – tuntuivat Kisulle tammikuusta lähtien olevan melkein saavuttamattoman kaukana.

Kisulla todettiin tammikuussa sarkooma, harvinainen tukikudos­syöpä, jollaista ei ole hänen mukaansa aiemmin tavattu Suomesta ruokatorvesta ja vatsalaukusta.

– Koko kevät on ollut epävarmuuden aikaa, hän sanoo IS:lle.

Mutta nyt olo on siinä määrin huojentunut, että hänet on vihdoinkin leikattu. Leikkaus toteutui 1. kesäkuuta 2023. Siis lähes puoli vuotta sen jälkeen, kun sairaus todettiin.

– Eihän tässä ole varmuutta mistään vieläkään. Mutta nyt on tehty kaikki, mitä tähän vaiheeseen mennessä on voitu tehdä.

Aikaisemmin leikkaus peruuntui helmikuussa viime hetkellä, sillä laulaja sai omien sanojensa mukaan ilmeisesti epiduraali­puudutuksen yhteydessä verenmyrkytyksen.

Peruuntuminen mullisti Kisun hoito­suunnitelman. Leikkauksen sijaan hän sai kevään ajan sädehoitoa. Kuuden viikon hoitojakson jälkeen päätettiin leikkauksesta.

Harvinainen leikkaus oli vaativa sekä potilaalle, kirurgeille että muulle leikkaussalin henkilökunnalle. Kisun mukaan oli ensimmäinen kerta, kun tällainen iso leikkaus tehtiin Suomessa suomalaisvoimin.

– Minulle sanottiin etukäteen, että leikkauksesta vastaa kaksi kokenutta kirurgia.

Leikkauksen jälkeen Kisua hoidettiin viisi vuorokautta teho-osastolla.

– Lääkäri sanoi, että kaikki, mikä oli otettavissa pois, otettiin, Kisu kertoo.

Lääkärit eivät hänen kokemuksensa mukaan koskaan lupaa, että ”kaikki syöpä­kasvaimet on nyt saatu leikattua pois”.

Kisu toipuu parhaillaan vaativasta leikkauksesta, jollaista ei hänen mukaansa ollut aiemmin tehty Suomessa.

Kisulla on valitettavasti asiasta aiempaakin kokemusta. Alanielun syövän hoito onnistui kuitenkin niin hyvin, että hän sai keväällä 2021 terveen paperit.

Nyt iskenyt sarkooma on kuitenkin aivan eri sairaus kuin aikaisempi syöpä.

– Lääkärit sanoivat minulle, että tämä sarkooma ei liity mitenkään aikaisempaan syöpään.

Toipuminen etenee, Kisu kuvailee. Hän iloitsee siitä, että kuntoutuksessa vaatimustasoa nostetaan päivittäin.

– Kävelyä lisätään joka päivä vähän, hän naurahtaa.

Myös se oli juhlaa, kun Kisu sai torstaina ensimmäisen kerran leikkauksen jälkeen juoda vähän vettä.

– Mutta eihän kukaan voi luvata varmaksi, että nyt on terveen paperit. Kipuja on myös edelleen paljon.

Kun tieto Kisun sairastumisesta tuli helmikuussa esille IS:n haastattelussa, hän alkoi saada paljon yhteydenottoja. Hän päätti kertoa tarinansa helpottaakseen muiden vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten taakkaa – sekä kiittääkseen ihmisiä lukemattomista tsemppiviesteistä.

Tässä vaiheessa hän haluaa kiittää myös häntä kaikkia häntä työkseen hoitaneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja muuta sairaalan henkilökuntaa.

Kisu ja hänen puolisonsa Tiina Jernström asuvat Degerbyn kylässä ja pitävät yhdessä kyläpuotia.

Degerbyn possujuhlaa vietetään Kisun ja hänen puolisonsa Tiinan talon pihalla heinäkuussa. Kevään aikana Kisu on osallistunut tapahtuman valmisteluun vointinsa niin salliessa.

– Kaikenlainen tapahtumajärjestämiseen liittyvä puuhastelu on auttanut viemään ajatuksia sairaudesta muualle. Päämäärä on ollut jotain muuta kuin sairaus.

Degerbyn Possujuhlien tämän vuoden pääesiintyjä on 1970-luvulla hittejä (mm. Living Next Door To Alice, Who The F**k is Alice) suoltanut englantilaisyhtye Smokie.