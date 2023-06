Lauri Tähkän saama seksuaalirikossyyte ei muusikon faneja vaikuta hetkauttavan.

Muusikko Lauri Tähkä käynnisti keikkakesänsä Seinäjoen Rytmikorjaamolla perjantaina. Liput oli myyty loppuun jo hyvissä ajoin ja ovella oli tarjolla vain ”ei oota”.

IS tapasi Rytmikorjaamolla Tähkän faneja ja yleisöä kysyäkseen, mitä he ajattelevat artistin saamasta seksuaalirikossyytteestä. Lauri Tähkä on kiistänyt syytteen.

Uutinen oli luettu perusteellisesti ja aihe puhutti faneja.

Lue lisää: Lauri Tähkälle syyte seksuaali­rikoksesta – kiistää

Pohjalainen Jaana arveli, että kyseessä on aiheeton kohu.

– Luotan Tähkään, enkä usko, että hän menisi pilaamaan uransa tuollaisella teolla. Jos hän on syyllinen, sitten voi käydä niin, että fanit saattavat äänestää jaloillaan. Rikosnimike kyllä kuulosti uutisoinnin perusteella aika rajulta.

Jaana kertoo fanittaneensa Lauri Tähkää noin kymmenen vuotta.

– En kuitenkaan ole sellainen fani, joka kiertäisi Tähkän perässä ympäri Suomea, vaan käyn keikoilla vain tässä lähialueella.

Mervi Olli uskoo Lauri Tähkän syyttömyyteen

Mervi Olli uskoo, että kyseessä on jonkinlainen lynkkaus.

– Eihän sitä koskaan tiedä, mistä ne asiat lähtevät ja saavat alkunsa. Lauri Tähkää en tuomitse millään lailla, sillä eihän häntä ole mistään tuomittu. En miettinyt hetkeäkään, lähdenkö keikalle.

” Nykypäivänä ei ole helppoa olla artisti ja julkkis.

Sari Päivärinta ja Jenni Keskikuru ovat hekin todella harmissaan Lauri Tähkän tilanteesta.

– Luin Instagramista hänen julkaisunsa. Hän kertoi siinä syytteestä ja totesi, ettei ole tehnyt sitä mistä häntä syytetään. Hän myös toivoi, että asia selviäisi mahdollisimman pian. Tuntuu ikävältä Laurin puolesta. Ajattelin, että mitenkähän paljon tämä mahtaa latistaa hänen keikkafiilistään, Sari kertoo.

– Nykypäivänä ei ole helppoa olla artisti ja julkkis, naiset pohtivat.

– Tulee mieleen se Rammsteinin juttu. Kun tyypit menevät bäkkärille jatkoille, ne haluavat, että heitä vähän kosketellaan. Sitähän se on ja se on se juttu, miettii Jenni.

Kaverukset kertovat fanittaneensa Lauri Tähkää jo pitkään, Elonkerjuu-yhtyeen ajoista lähtien. He aikovat pysyä faneina jatkossakin.

Sari Päivärinta (vas.) Ja Jenni Keskikuru miettivät, miten armotonta on olla julkisuuden henkilö nykypäivänä.

Torniosta ja Rovaniemeltä Seinäjoelle saapunut faniporukka haluaa faktat pöytään ennen kuin ryhtyvät tuomitsemaan artistia.

– Se on niin, että kateelliset huutelee aina, oli miten oli, määrittää Perttu.

– Tällainen uutinen ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Eikä me uskota ollenkaan Tähkän syyllisyyteen. Tästä ainakin tulee hyvä keikka, uskoo Kirsi ja muu porukka. Kirsi on joukon vannoutunein Tähkä-fani. Hän on käynyt jo noin 30 keikalla.

Kirsi kertoo arvostavansa Lauri Tähkää ennen muuta esiintyjänä. Hän ja muut torniolaiset kuitenkin miettivät, mitä sitten, jos Tähkä sittenkin saisi tuomion seksuaalirikoksesta.

– Kyllä se antaisi huonon ja epäuskottavan kuvan hänestä, porukka päättelee.

– Mutta pikkuisen nyt tarvitaan faktaa ensin, ja täytyisi saada tietää, mistä syytetään ja mitä on tehty. Onko hän vain halannut jotakuta ja onko joku kokenut sen ahdistavaksi, kyselee rovaniemeläinen JP.

Porukan organisaattorina toiminut Perttu kertoo hankkineensa liput Tähkän keikalle heti kun ne tulivat myyntiin.

– Viidessä-kuudessa tunnissa oli liput myyty loppuun.

Tuomas (vas) JP, Kati, Perttu, Taru ja Kirsi tulivat Lauri Tähkän keikalle pohjoisesta asti. JP on Rovaniemeltä, muut Torniosta.

Ensin odotetaan tuomiota ja vasta sitten kommentoidaan, sanoo Sirpa Koivisto. Minna Vitri ei puolestaan pidä siitä, että syytteistä uutisoidaan mediassa ennen kuin niitä on käsitelty oikeudessa.

– Ikävä että ihmiset joutuvat huonoon valoon tällä tavalla, oli sitten kyse kenestä tahansa, painottaa Vitri.

Pasi Mäkelä kommentoi syytettä parilla sanalla:

– Ei Laurin tarvi.

Tähkän keikka alkaa biisillä Mä en pelkää. Tunnelma on riehakas ja hyväntuulinen.

– Tänään ei pelätä, tänään bailataan, Tähkä kannustaa.