Peruutuksista kärsineiden festareiden takana on sama järjestäjä – tästä syystä megatähdet jättivät Suomen väliin

Useat promoottori Kalle Keskisen yrityksen järjestämistä konserteista ovat peruuntuneet yllättäen. Nyt yhtiö on pahoissa talousvaikeuksissa.

Ei tullut kaikkien aikojen konserttikesää.

Liam Gallagherin Helsingin konsertti peruttiin, samoin Take Thatin. Ei tulekaan Black Eyes Peas Radio Nova -festivaaleille eivätkä Icona Pop ja John Newman Saaristo Open -festivaalille Kaarinaan.

Peruutukset ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Runsaan viikon kuluessa tehtyjen peruutusten takana on sama yhtiö, toimitusjohtajaansa Kalle Keskiseen vahvasti henkilöitynyt Loud`n Live Promotions Oy.

Keskinen, 43, on järjestänyt yhtiönsä kautta 20 vuoden aikana lukuisia suurkonsertteja ja festivaaleja sekä ammattinyrkkeilyn titteliotteluita. Hän on tuonut Suomeen esiintymään muun muassa Kanye Westin, 50 Centin, Britney Spearsin ja Bon Jovin.

Kalle Keskinen on tuonut Suomeen muun muassa tämän miehen, eli rap-supertähti 50 Centin. Tässä hän vuoden 2022 Blockfest-tapahtumassa.

Keskinen todettiin 2016 syylliseksi talousrikoksiin muun muassa törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä velallisen petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä veropetoksesta.

Hänet määrättiin liiketoimintakieltoon, josta hän vapautui kaksi vuotta myöhemmin. Vaasan hovioikeus kuitenkin tulkitsi, ettei Keskinen pyrkinyt hyötymään järjestelyillä henkilökohtaisesti, vaan pelastaakseen liiketoimintansa.

Toiminta ylitti kuitenkin hyväksyttävyyden rajat.

Nyt Loud`n Live Promotions Oy:n tilanne on vaikea. Yhtiöllä on Asiakastiedon mukaan erittäin suuri konkurssiriski.

Kalle Keskisen yrityksellä ei ole mennyt kaikki putkeen.

KESKINEN sanoo, että peruutukset eivät johdu yhtiön taloustilanteesta. Jokaiseen peruutukseen on oma syynsä.

– Take Thatilla on iso keikka Lontoon Hyde Parkissa, he peruivat sen takia, Keskinen sanoo.

Oasis -yhtyeestä soolouralle lähteneen Liam Gallagherin piti esiintyä Helsingin Suvilahdessa niin, että lavanrakennuskulut olisi voinut jakaa Take That -konsertin kanssa. Kun Take That perui, rakennuskustannukset Gallagherin-keikan osalta kasvoivat Keskisen mukaan mahdottomiksi.

Icona Pop perui Keskisen mukaan aikatauluongelmien takia, mutta esiintyy viikon kuluttua Loud`n Live Promotions Oy:n järjestämillä Radio Nova-festivaaleilla samaisessa Suvilahdessa.

Juuri Radio Nova-festivaaliin, Keskisen kotikaupungin jättitapahtumaan Seinäjoen Vauhtiajoihin ja loppukesän Tapiola-festivaaliin konserttijärjestäjä nyt valaa uskonsa sen suhteen, että Loud`n Live Promotions Oy:n kurssi kääntyy ja konkurssi vältetään.

– Totta kai uskomme siihen. Radio Nova -festivaaleille on myyty jo 25 000 lippua.

Rocktähti Liam Gallagherin piti saapua Suomeen. Toisin kävi.

KORONA-AIKA näkyy Keskisen mukaan yhtiön taloustilanteessa edelleen.

Vuosina 2020 ja 2021 suurin osa kesätapahtumista peruttiin tai pidettiin suunniteltua pienimuotoisempina. Tapahtumajärjestäjät ovat kritisoineet pandemia-ajan rajoituksia, joita tuli pahimmillaan lyhyelläkin varoitusajalla. Pitkäjännitteinen tapahtumasuunnittelu oli mahdotonta.

– Jouduimme pitämään henkilökuntaa töissä parin vuoden ajan vain siksi, että he olivat siirtämässä tapahtumia seuraavalle vuodelle. Siis ilman, että saimme mitään tuloja, Keskinen sanoo.

Hän harmittelee, että Loud`n Live Promotions Oy ei saanut koronatukea.

– Jos olisimme saaneet saman, mitä sai viime syksynä konkurssiin ajautunut RH Entertainment eli 1,5 miljoonaa euroa, meillä ei olisi ollut hätää, Keskinen sanoo.

– Sain osinkoa toisista liiketoimista 1,2 miljoonaa euroa, ja laitoin sen tähän tapahtuma-alan firmaan melkeinpä kokonaan. Monen mielestä se ei ollut järkevää, mutta se oli oma päätökseni. En halunnut artisteille, ohjelmatoimistoille ja muille alihankkijoille tappiota. Aion toimia tapahtuma-alalla vielä toiset 20 vuotta.