Hämärissä olosuhteissa murhattu raplegenda sai kunnianosoituksen 26 vuotta kuolemansa jälkeen

Vuonna 1996 murhattu Tupac Shakur pääsi harvalukuiseen joukkoon.

Väkivaltaisesti vuonna 1996 kuollut raplegenda Tupac Shakur sai oman tähtilaatan Hollywoodin Walk of Fame -kadulle.

Asiasta uutisoi muun muassa CBS News.

Muiden muassa artistin sisko Sekyiwa "Set" Shakur, radiojuontaja Kurt "Big Boy" Alexander ja Shakurin elämästä hiljattain dokumentin tehnyt ohjaaja Allen Hughes puhuivat tähden julkistustilaisuudessa.

Tupac Shakurin sisko Sekyiwa ja pitkän linjan radiotoimittaja Kurt "Big Boy" Alexander puhuivat tähden julkistustilaisuudessa.

– Tupac tiesi sisimmässään, että hänen oli aina tarkoitus tehdä jotain suurta, Sekyiwa-sisko sanoi.

– Pikkusiskona minulla oli etuoikeus seurata tätä suuruutta vierestä.

Shakur mainitsi, että tähden saaminen Walk of Famelle kuului räppärin suuriin haaveisiin.

– Tänään emme vain tee kunniaa tähdelle kadulla, vaan myös sille työlle ja intohimolle, jonka veljeni laittoi likoon unelmiaan varten. Hänen taivaallinen tähtensä loistaa tänään hieman kirkkaammin. Taas kerran hän on tehnyt meistä kovin ylpeitä. Rakastamme sinua, Tupac, Sekyiwa lopetti tunteikkaan puheensa.

Tupac Shakur murhattiin 25-vuotiaana vuonna 1996.

Shakurista tuli 12 rap-artisti, joka on saanut Walk of Famelle oman tähden.

Muita saman kunnianosoituksen saaneita ovat esimerkiksi Ice Cube, Missy Elliott, Queen Latifah ja Snoop Dogg.

Se on liian vähän, hip-hop-historioitsija Kevin Powell sanoo CBS:lle.

– Tämä johtuu luultavasti siitä, etteivät amerikkalaiset vieläkään ymmärrä hip-hopin merkitystä, hän kommentoi.

Myös Tupacin olisi Powellin mielestä kuulunut saada kunnianosoitus jo paljon aiemmin.

– Hän on tärkein hip-hop-ikoni koko genren 50-vuotisessa historiassa.

Legendan fanit olivat kokoontuneet juhlatilaisuuteen. ”Tupac oli kaikkein aikojen kovin”, erään fanin kyltissä luki.

Murhan toteuttajasta ei tähänkään päivään mennessä ole selkoa. Aikoinaan teosta syytettiin muun muassa artistin kollegaa Notorious B.I.G.:ia (1972–1997), joka itsekin kuoli ampumavälikohtauksessa vuotta myöhemmin.

Tapauksen pääepäilty oli comptonilainen jengiläinen Orlando Anderson (1974–1998). Hänetkin ammuttiin pari vuotta veriteon jälkeen.

Kevin Powell arvelee CBS:lle, ettei Tupacin uran merkitystä ole osattu arvostaa myöskään hänen kuolemansa luonteen takia. Hän kirjoittaa artistista tällä hetkellä elämäkertaa.

Tupac Shakurin viisi vuotta kestänyt levytysura on myynyt maailmalla yli 75 miljoonaa albumia ja poikinut kuusi Grammy-ehdokkuutta. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Hit ’em Up, All Eyez on Me ja Changes.

Tupac Shakur oli myös näyttelijä.

Shakur oli myös näyttelijä. Hän näytteli yhteensä seitsemässä fiktioelokuvassa.

– Hip-hop oli hänen tapansa ilmaista itseään, mutta hänen todellinen intohimonsa oli näytteleminen, elämäkerturi Powell pohtii.

– Jos hän olisi saanut elää, olisi hänestä saattanut tulla Denzel Washingtonin tai Robert De Niron kaltainen mestari.