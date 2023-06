Tänään Suomeen saapuva Mötley Crüe lytättiin Ruotsissa perusteellisesti: ”Hirvittävää”

Losangelesilainen rock-kvartetti tarjoili Sweden Rock -festivaalilla ”saatanan surullisen” esityksen, kirjoittaa Aftonbladetin kriitikko Sofia Bergström.

Perjantaina Hyvinkään Rockfestillä esiintyvän Mötley Crüen Ruotsin-konsertti oli ”hirvittävä farssi”.

Tätä mieltä on ainakin Aftonbladetin kriitikko Sofia Bergström.

Yhtye esiintyi keskiviikkona 7.6. jättimäisellä Sweden Rock -festivaalilla.

Bergström ihmettelee, miksi. Parempi olisi jo lopettaa, hän linjaa.

Kriitikko lataa yhtyeelle täyslaidallisen.

– Jo avauskappaleesta Wild Side setin päättäneeseen Kickstart My Heartiin asti yhtye köröttää jyrkkään ylämäkeen viitosvaihteella.

Hän kuvailee:

– Ukot ontuvat suurella vaivalla eteenpäin. Niukasti pukeutuneet tanssijat ja kuorotytöt vettyneine makuukamarisilmineen vatkaavat (lähes paljaita) takapuoliaan.

– Sellainen kappaile kuin Too fast for love on merkityksellinen vain, jos (laulaja) Vince Neil iskisi naisia vanhainkodeissa ja jahtisi rollaattoreilla pakoon huristavia vanhoja tätejä.

Kun tämä mies laulaa, hän kuulostaa pistetyltä sialta, tylyttää Aftonbladetin kriitikko.

Solisti Neil ei suoriutunut tehtävästään muutenkaan häävisti, Bergström huomioi.

– Välillä hän sylkäisee sattumanvaraisia tavuja selkeiden sanojen sijaan. Toisinaan hän kiljuu kuin pistetty sika.

Vaan yhtäkkiä Neil osuukin nuotilleen, esimerkiksi uudemmassa kappaleessa The Dirt (Est. 1981). Tällekin Bergström löytää selityksen.

– Todennäköisesti laulu tulee nauhalta.

Kelvotonta esiintymistä ei voi kriitikon mukaan selittää solistin iällä.

Samalla festivaalilla esiintyi myös brittiläinen Def Leppard, jonka solisti Joe Elliott (s. 1959) on Neiliä (s. 1961) parisen vuotta vanhempi. Hän oli kriitikon mukaan huomattavasti viriilimmässä kunnossa.

– Lisäksi solisti ei näyttäisi viihtyvän lavalla. Aivan kuin hän kiertäisi aseella uhattuna.

Tommy Lee – nero vai pölvästi? Kriitikon kanta kääntyy jälkimmäiseen.

Rumpali Tommy Lee – Bergströmin sanoin ”pölvästi” – ankeuttaa esitystä entisestään.

– Ennen istuutumistaan pianon ääreen säestämään Home Sweet Home -kappaletta hän pyytää yleisön naispuolisia jäseniä näyttämään rintansa. Sitten hän teeskentelee, että joku yleisöstä pyytää häntä vilauttamaan omaa jortikkaansa.

– Hän katselee yleisömeren yli ja väittää näkevänsä 60–70 000 ihmistä. Hahhah. Siinäpähän toivot, Bergström sivaltaa.

Ruotsin poliisin mukaan viime vuoden Sweden Rockin osallistujamäärä oli noin 42 000 osallistujaa ja noin 9 000 henkilökunnan, kutsuvieraiden tai artistien edustajaa.

Leen silmämääräisessä arviossa taisi siis olla niin sanottua Lapin lisää.

– Leen suuruudenhulluus ei tunne rajoja. Se on sekä provosoivaa että säälittävää, Bergström jatkaa rusikointiaan.

Ainoastaan yhtyeen nestorin Mick Marsin (s. 1951) kitaran varressa korvannut John 5 ylittää Bergströmin mielestä maaliviivan kunnialla.

– Hän tuntee olonsa mukavaksi. Kuin vampyyri, joka imee veren sijasta valokeilaa.

Kriitikko kiusaantui yhtyeen tanssitytöistä. Kuva on vuodelta 2021.

Muutakin hyvää keikassa kriitikon mukaan oli.

– He eivät soittaneet kolmea tuntia, kuten Guns N’ Roses. Ja festivaali voi vain parantua tästä.

Bergström pitää ilonaiheena myös sitä, että kyseessä oli todennäköisesti viimeinen kerta, kun hän joutuu näkemään Mötley Crüen.

– Aina voi toivoa.

Yhtä kaikki, kriitikko kiteyttää tunnelmansa keikasta kahteen sanaan:

– Saatanan surullista.

Vaikka Tommy Lee kriitikon mielestä pölvästi olisikin, on hänellä sentään ylösalaisin kulkeva rumpusetti.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Aftonbladet lyttää losangelesilaisyhtyeen.

Viimeksi bändin esitys teurastettiin samalla areenalla, siis Sweden Rockissa, vuonna 2015.

– Mitä tämä surullinen paska on? lehti parahti otsikossaan.

Kriitikko Markus Larsson kuvaili yhtyeen kahdeksan vuoden takaista esitystä samankaltaisin sanankääntein kuin kollegansa nyt:

– Tämä on masentavaa ja surullista. Bändin soitto svengaa kuin nelikulmainen rengas. Viimeisellä kiertueellaan yhtye tunkee kappaleensa vessanpönttöön ja vetää kahvasta.

– Kiltit, lopettakaa, Larsson aneli.

Eivätpä lopettaneet.

Mötley Crüe esiintyi vuonna 2012 myös Kaisaniemessä. Tuon konsertin aikalaisarviot olivat suopeampia: ainakin musiikkimedia Imperiumi kirjoitti bändin toimivan ”kuin junan vessa”.

Markus Larssonin sähäkkä kieli herätti hiljattain niin sanottua parranpärinää myös lahden tällä puolen.

Euroviisufinaalin jälkeen hän haukkui suomalaiset ”typeräksi kansaksi” Aftonbladetin podcastissa.

Hän oli suivaantunut siitä, etteivät suomalaiset antaneet Ruotsin Loreenille yleisöäänestyksessä täysiä pisteitä. Ruotsin kansa sen sijaan palkitsi Suomen Käärijän 12 pisteen potilla.

– Painukoot vittuun, Larsson ärjyi.