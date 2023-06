Juha Lehti hyökkäsi laulussaan Kari Häkämiehen kimppuun – nyt hän kertoo tilanteesta 26 vuoden jälkeen

Tamperelainen rock-instituutio Popeda profiloitui taannoin arvoliberaaliksi yhtyeeksi. Se kiersi lavoja sateenkaarisävyisen taustalakanan kanssa, ja sen nokkamies Pate Mustajärvi moitti julkisuudessa, miten isänmaalliseksi mielletty leijonakoru oli joutunut vääränlaisen, rasistisen isänmaallisuuden käsiin.

Samalla muistutettiin, miten bändi on esittänyt jo debyyttialbumillaan (1978) Oodin Tom Robinsonille. Laulu teki kunniaa 1970-luvulla julkihomona esiintyneelle brittirokkarille.

Myös toinen kuusikymppinen suomirockin veteraani, Sir Elwoodin hiljaisten värien pomo Juha Lehti, on laulanut seksuaalivähemmistöistä aikana ennen kuin aihe salonkikelpoistui.

Yhtyeen kakkosalbumilta (Yö tekee meistä varkaat, 1992) löytyy laulu Yksin, joka kertoo naisten vaatteisiin pukeutuvasta miehestä. Vuonna 1997 yhtye taasen julkaisi kappaleen Sairas ja syntinen, joka on kannanotto tasa-arvoisen avioliiton puolesta.

Lue lisää: Riku Järvinen jätti ystävänsä Juhan vastaajaan hyväntuulisen viestin – sitten Juha sai mökilleen karmean uutisen

Lehden laulujen kulttuurillista vaikutusvaltaa muistellaan myös toimittaja Jose Riikosen tuoreessa kirjassa Sir Elwoodin hiljaiset värit – Backstage-passi (Like).

Riikonen muistelee kirjassa 1990-luvun kulttuurillista maisemaa:

Tällaisessa maailmassa oli poikkeuksellista, että kohtuullisen perusheteroiksi ainakin julkisesti profiloituneet suomirock-jätkät uskalsivat laulaa jostain muusta kuin naisten reisien välistä.

Bändi itse suhtautui aiheisiin kuitenkin mutkattomasti.

– Ei siinä ollut mitään ihmeellistä, Lehti muistelee Yksin-laulua IS:lle reilut 30 vuotta myöhemmin.

– Ne ovat olleet sellaisia aiheita, jotka olivat silloin pinnalla. Itselläni oli paljon kontakteja ihmisiin, joilla oli näistä syistä vaikeaa elämässä. Ajattelin vain, että minäpä huudan tämänkin asian auki ja muistutan, miten tällainen on ihan tavallista elämää.

Yksin-kappaleen päähenkilö meikkaa, pukeutuu leninkiin, soittelee kiusoittelevia puheluita vieraille miehille ja nauttii itsestään. Riikonen kirjoittaa, miten kappaleesta puuttuu ”suvaitseminen” – sen sijaan se iloitsee päähenkilönsä kanssa.

Bändi menee suvaitsemista – joka on usein ylhäältä alaspäin katsomista – pidemmälle: se sivuuttaa kokonaan keskustelun siitä, mikä on ok ja mikä ei. Bändi ryhtyy mutkattomasti iloitsemaan tämän trans-henkilön kanssa, joka yksin yksiössään syttyy kukkimaan. Laulu ei ole traaginen vaan riemukas.