Nisa Soraya huomasi suuren eron espanjalaisten ja suomalaisten käytöksessä – tällaista Kanarialla asuvan laulajan arki on

Paljon aikaa Kanarialla viettävä Nisa Soraya nauttii Suomesta erityisesti yhdestä syystä.

Laulaja Nisa Soraya oli jo 80-luvulla koko kansan suosiossa, mutta tätä nykyä häntä näkee Suomessa takavuosia harvemmin.

Kanarialla pitkään asustellut Soraya paljastaa, että hän kuitenkin viihtyy myös pohjolassa. Nimenomaan Helsingissä hän on mieluiten tiettyyn aikaan vuodesta.

– Suomi on mun paikka kesäisin! Täällä ei ole koskaan liian lämmin. Talvisin suomalaiset ovat enemmän Kanarialla kuin Helsingissä, Soraya kertoo naureskellen.

Vaikka Soraya oli tähti Suomessa, on hän aina ollut myös kansainvälinen. Hän syntyi Englannin Birminghamissa, mutta kasvoi maailman toisella puolella Singaporessa. Sieltä sattuman kauppa toi hänet lopulta 1970–1980-lukujen taitteessa Suomeen.

Ulkomailla asustelun ansiosta Sorayalla on kuitenkin selkeä näkökanta siihen, miten elämä Suomessa ja Kanarialla eroaa. Sään ohella hän nostaa esiin yhden suuren eroavaisuuden.

– Ihmiset ovat paljon äänekkäämpiä siellä. Täällä saa olla rauhassa, siellä on paljon aina show’ta ja bileitä, Soraya kertoo.

IS tapasi Nsa Sorayan ravintola Makaronitehtaassa Helsingissä.

Monet suomalaiset näkivät Sorayan ensi kertaa pitkästä aikaa julkisuudessa vuonna 2020, kun hän oli yksi All Together Now -musiikkiohjelman tuomareista.

Laakereillaan 66-vuotias laulaja ei kuitenkaan ole lepäillyt. Häneltä on tulossa uutta musiikkia Helsinki Priden aikaan kesäkuun ja heinäkuun vaihteessa.

– Siitä tulee ihana, sellainen kasarihitti, hän kuvailee.

Pride-tapahtumat ja seksuaali­vähemmistöjen asiat näkyvät Sorayan elämässä paljon. Hän kertoo olevansa mukana järjestämässä ohjelmaa myös Kanarialla Las Palmasin vastaaviin tapahtumiin, jossa kävijöitä on jopa yli 100 000.

Soraya on pyrkinyt järjestämään tapahtumaan suomalaista ohjelmaa ja viime vuonna paikalle saatiin tanssiryhmä Scandinavian Hunks. Myös tälle vuodelle hän on suunnitellut tuovansa paikalle jotain pohjolasta. Aivan kaikkia toiveita hänkään ei välttämättä saa toteutettua.

– Kysyn, jos Käärijä tulis, mutta se hinta voi olla vähän liikaa, Soraya letkauttaa.

Sorayalla riittää tekemistä myös Helsingissä. Hänet voi bongata muun muassa Mummotunnelissa sijaitsevassa karaokebaarissa juontajana sekä laulamassa syksymmällä ravintola Kappelissa jazzmusiikin parissa.

– On hyvin tärkeää tehdä kaikkea erilaista, että on kokoajan tuoreita ideoita. Musa on kivaa ja rakastan sitä, mutta on hyvin tärkeää pysyä ajan tasalla ja kun juonnan, niin pysyn kärryillä siitä, mitä tämän päivän musa on ja mitä jengi kuuntelee.

Soraya nautti kesäisestä Helsingistä, mutta talvisin Kanaria on enemmän hänen mieleensä.

Pitkän laulajan uran tehneestä Sorayasta tuli suomalaisten tuntema iskelmätähti vuonna 1981, kun hän esiintyi Markku Aron kanssa euroviisu­karsinnoissa.

Hän toi Suomen iskelmäkenttään eksoottista energiaa ja keräsi vankan fanijoukon muun muassa Huone 105- ja Anna rakas raju hetki -kappaleillaan.

– Olen aasialainen, mutta laulan suomeksi ja uskon, että olen siksi jäänyt ihmisten mieliin. Ei ole tullut toista kaltaistani, joka laulaisi Finnhitsejä, Soraya kertoi IS:lle vuonna 2020.

Kiireisten kiertuevuosiensa jälkeen Soraya on viettänyt pitkälti hiljaiseloa ja keikkaillut pääosin yksityistilaisuuksissa. Hän on seurustellut Kanarialla kauneusklinikoita omistavan perulaisen miehen kanssa vuodesta 1998.