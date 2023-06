Juha Lehti kohtasi baarissa vieraan naisen – muistaa vieläkin hyytävät sanat

Sir Elwoodin hiljaisilla väreillä on ollut aina paljon naispuolisia faneja. Joskus siitä on koitunut myös hankaluuksia, kertoo tuore kirja.

1990-luvun alussa Sir Elwoodin hiljaiset värit -solisti Juha Lehti oli toteuttanut ”pikkupojan unelman”.

Hän oli päässyt rokkibändin laulajaksi. Ja bändihän menestyi.

Lehdestä tuli julkinen kasvo. Ei haitannut, että naisetkin kiinnostuivat.

Rehellisesti sanottuna yksi suurimmista motivaattoreista siihen, että bändit aloittavat, on se huomio, jota saa vastakkaiselta sukupuolelta. Ihan turha sitä on kieltää. Se hivelee itsetuntoa ihan hirveästi. Kun keikan jälkeen lähestyy sellaisia naisia, joista ei olisi aiemmin voinut haaveillakaan, niin totta kai se tuntuu hienolta.

Näin Lehti pyörittelee asiaa keskiviikkona ilmestyneessä toimittaja Jose Riikosen bändihistoriikissa Sir Elwoodin hiljaiset värit - Backstage-passi.

Lehti, 63, perusti perheen vasta 47-vuotiaana, kun hänen tyttärensä syntyi.

Sir Elwoodilla on alusta asti ollut huomattavasti naispuolisia faneja. Kirjassa kuvaillaan, että siinä missä asia imarteli tuoreita rocktähtiä, se myös lähestulkoon pelotti.

Näin oli kenties siksi, puolet bändistä on ollut ukkomiehiä suurimman osan tähteydestään.

Kiertuemanageri Paula Tommila, vanha fani hänkin, vitsailee kirjassa näin:

Ne on sellaisia ukkoja, että enemmän ne ovat kauhuissaan, jos naisfanit käyvät liian innokkaiksi.

Lehti oli poikamies, joka otti asemastaan ilon irti. Hän sanoo kirjassa kohdanneensa ihmisiä, joille julkkisten kanssa jörniminen oli suoranainen harrastus.

Olen joskus ollut itsekin tällaisen toiminnan kohteena, ja olen ajatellut, että mikäs siinä, otetaan molemmat se riemu irti tilanteesta, jos se on kaikille ok. Olen parhaani mukaan yrittänyt toimia niin, että kaikille on aina jäänyt hyvä fiilis.

Fanien kohtaaminen on Lehdestä enimmäkseen mukavaa, mutta loputtomiin sitäkään ei jaksa. – Vaikka se on hienoa, en ole sellainen ihmistyyppi, että pitäisi koko ajan olla saatanan mukava ja kuunnella kaikkien juttuja.

Vaan siinäpä tärkein. Naisseikkailuilla ei kirjassa herkutella. Tälle on syy.

– Se tuntuisi rehentelyltä. Onhan kaikilla ihmisillä tällaisia tarinoita, Lehti summaa IS:lle.

Hän on ollut perheenisä jo 16 vuotta. Olisi tuntunut myös kiusalliselta ja epäkunnioittavalta puolisoa ja tytärtä kohtaan lähteä ruotimaan mennyttä sukupuolielämää.

– Mutta olen saanut kokea paljon rakkautta ja huomiota. Olen siitä kauhean kiitollinen.

Vaikka Juha Lehden takavuosien seuraelämä oli vauhdikasta, sanoo hän pyrkineensä siihen, että ”kaikille on jäänyt hyvä fiilis”.

On ollut myös aidosti pelottavia kohtaamisia.

Kerran eräs nainen tervehti Lehteä tämän kantabaarissa. Pyysi istumaan.

Lehti punnitsi, lopulta kieltäytyi kohteliaasti. Kavereiden kanssa oli juttu kesken.

Nainen vastasi:

Mä haen puukon ja tapan sut.

Tilanne ei eskaloitunut, mutta Lehti istui loppuillan selkä seinää vasten.

Laulajaa on myös vainottu. Kun hän on katsonut illalla ikkunastaan ulos, on kadulla tuijottanut vastaan vieras nainen.

– Kyllä sellainen on herättänyt Twin Peaks -ajatuksia, että mitähän noiden päässä liikkuu. Mutta jollain tavalla se myös imarteli: että mä oon erikoismies, kun musta ollaan näin kiinnostuneita!

Juha Lehti sanoo saaneensa elämässä ”paljon rakkautta ja huomiota”.

– Samalla tässä on oppinut suhtautumaan kiertueilla tiettyihin tyyppeihin niin, että moikkaa heitä ystävällisesti, mutta ei missään nimessä anna enempää narunpätkää.

Luonnollisesti meno on "hekumallisen” 1990-luvun jälkeen kaikin puolin rauhoittunut. Loppujen lopuksi Lehti sanoo selvinneensä ”helvetin vähällä”.

– Ja nämä stalkkeritkin ovat vanhenneet – samoin kuin me, hän nauraa.

Jutun lainaukset keskiviikkona 7.6. ilmestyvästä Jose Riikosen kirjasta Sir Elwoodin hiljaiset värit – Backstage-passi.