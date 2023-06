Saksalaislehti: Näin toimii Till Lindemannille naisia värväävä koneisto – tällaiset olivat jatkot Helsingissä

Welt am Sonntag -lehden lähteet kertovat systemaattisesta koneistosta, joka liittyy väitteiden mukaan Rammsteinin konserttien yhteydessä järjestettäviin jatkojuhliin.

Saksalaisessa mediassa on uutisoitu viime aikoina runsaasti Rammstein-yhtyeeseen liittyvistä väitteistä. Mediassa on kerrottu toiminnasta, joissa naisia kutsuttaisiin yhtyeen konserttien jälkeen jatkojuhliin ja heille tarjoiltaisiin niissä alkoholia ja jopa huumeita.

Julkisuudessa on uutisoitu naisten kertomuksista siitä, miten heitä on pyydetty ensin lähettämään kuvia itsestään ennen jatkoille pääsyä. Naisten mukaan heitä on kehotettu pukeutumaan viehättävästi ja tietyllä tavalla.

Welt am Sonntag -lehti julkaisi sunnuntaina laajan artikkelin, jossa kuvaillaan tarkasti järjestelmälliseltä vaikuttavaa toimintaa. Lisäksi artikkelissa esitetään karuja väitteitä yhtyeen laulajasta Till Lindemannista, 60.

– Hän on seksiaddikti, jonka täytyy saada aina uusia, hyvin nuoria naisia joka keikalla, alan sisäpiirilähteet väittävät Weltille.

Lähteet väittävät, että Lindemann olisi jopa poistunut Rammsteinin konserteissa lavalta harrastaakseen nopeaa seksiä kesken keikan.

Lehden mukaan toiminnan keskiössä vaikuttaa vahvasti Alena Makeeva -niminen nainen, jonka kuvaillaan olevan ”avainhenkilö” naisten järjestämisessä jatkoille. Welt am Sonntagin mukaan Makeeva on muun muassa lähettänyt naisille linkin Whatsapp-ryhmiin, joissa on käsitelty juhlia. Lehden jutun mukaan Makeeva kutsuu itseään Rammsteinin ”casting-johtajaksi”.

Musiikkialan lähteet kertovat lehdelle, että venäläissyntyinen nainen on kuulunut yhtyeen sisäpiiriin noin neljän vuoden ajan. Hänen nimensä kerrotaan putkahtelevan esiin useasti esimerkiksi silloin, kun puhutaan Rammsteinin konserttien ”nollariveistä”. Lehden lähteiden mukaan konserttien yhteydessä järjestettäviin juhliin kutsutaan naisia juurikin ”nollarivien” osallistujien keskuudesta.

Lehden haastattelemien lähteiden mukaan Lindemann valitsee juhliin kutsuttavat naiset heistä otettujen valokuvien ja videoiden perusteella. Sisäpiirilähteiden mukaan myös ennen konsertteja järjestetään juhlia. Väitteiden mukaan Lindemann on usein niissä ainoa yhtyeen jäsen.

Weltin lähteet väittävät, että naiset ovat joutuneet luovuttamaan puhelimensa pois ja heille on tarjoiltu väkeviä alkoholijuomia. Väitteiden mukaan kyseisen järjestelyn tarkoituksena on pitää Lindemann ”viihdytettynä”.

Lehti kertoo saaneensa jo viime lokakuussa lähteiltään tietoja vastaavasta toiminnasta.

Weltin mukaan sille on tihkunut tietoa lukuisilta naisilta, joiden kertomuksista välittyy kuva, että väitetty toiminta olisi hyvin järjestelmällistä.

Sisäpiirilähteet väittävät saksalaislehdelle Lindemannia seksiaddiktiksi.

Kohu Rammsteinin ympärillä leimahti, kun Vilnassa yhtyettä katsomassa ollut nainen väitti tulleensa huumatuksi keikan yhteydessä järjestetyissä juhlissa. Naista on haastateltu laajasti myös Welt am Sonntag -lehden artikkeliin. Lehti on ollut yhteydessä myös toiseen naiseen, joka uskoo tulleensa huumatuksi vastaavissa juhlissa.

Kyseinen nainen väittää, että hänellä on useita muistikatkoksia kyseiseltä illalta. Hän on kertonut lehdelle kuitenkin muistavansa, että hänellä oli Till Lindemannin kanssa hotellissa seksiä.

Perjantaina suuret saksalaismediat Süddeutsche Zeitung ja NDR uutisoivat haastatelleensa lukuisia naisia samanlaisista tapahtumista Rammsteinin ja Till Lindemannin soolokonserteissa. Naiset kertoivat kokemuksistaan varsin yhteneväisesti, ja medioiden tekemät taustaselvitykset osoittivat, etteivät naiset tunteneet toisiaan etukäteen. Jutuissa viitattiin myös Alena Makeevan vahvaan rooliin juhlien osallistujien värväämisessä.

Süddeutsche Zeitungissa haastateltu Cynthia A. kertoi olleensa Lindemannin soolokeikalla Hannoverissa helmikuussa 2020. Hänen kertomansa mukaan kutsu takahuoneeseen järjestyi Alena Makeevan kautta Whatsapp-ryhmässä, kun keikalle etsittiin kolmea naista tanssimaan. Cynthia A oli yksi heistä. Hänen mukaansa Lindemann tarjosi aluksi pukuhuonetiloissa naisille alkoholia ja näytti heille musiikkivideonsa, jossa näkyy muun muassa rajuja seksikohtauksia.

Cynthia A:n kertoman mukaan Lindemann vei hänet lopulta vaatehuoneeseen, sulki oven ja ”sitten se vaan tapahtui”. Hän kuvailee seksiä väkivaltaiseksi eikä hän kokenut pystyvänsä sanomaan Till Lindemannille suoraan, ettei hän pitänyt tilanteesta. Cynthian mukaan Lindemann ei myöskään koskaan kysynyt hänen nimeään.

Rammstein tunnetaan näyttävistä live-esiintymistä, joissa erilaiset tehosteet ovat suuressa roolissa.

Rammstein esiintyi Helsingin Olympiastadionilla 27. ja 28. toukokuuta. Welt am Sonntagin mukaan heidän toimittajansa oli paikalla helsinkiläisessä The Riff -baarissa sunnuntain keikan jälkeen. Yöaikaan ravintolan tilat jaettiin lehden mukaan puoliksi. Lehden mukaan Aleena Makeeva haki ravintolan suljetulle puolelle naisia, jotka olivat seuranneet Olympiastadionilla keikkaa eturivissä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Myös lehden toimittaja kutsuttiin paikalle juhliin. Toimittaja kertoo jutussa siitä, mitä Lindemann sanoi hänelle juhlissa.

– Kutsuimme sinut, että voit nähdä itse. Katso ympärillesi, pidä hauskaa. Kuten näet, jokainen täällä on huumattu ja raiskattu, Lindemann oli lehden mukaan sanonut ja virnistänyt.

Toimittajan mukaan lukuisat naiset kehuivat illan aikana hänelle Rammsteinin järjestämiä juhlia. Humalaiselta vaikuttanut Lindemann oli toimittajan mukaan naisten ympäröimä. Yhden naisen yrittäessä poistua huoneesta, oli toimittajan mukaan Lindemann heittänyt tätä jääkuutioilla.

– Huvin vuoksi, lehdessä kirjoitetaan.

Rammstein on kiistänyt heihin kohdistuvat syytökset pariinkin otteeseen.

– Faneillemme sanomme: on tärkeää, että tunnette olonne mukavaksi ja turvalliseksi konserteissamme – sekä lavan edessä että takana, yhtye on esimerkiksi kirjoittanut tuoreimmassa lausunnossaan Instagram-tilillään.

