12. kesäkuuta 2004 Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeen basistin Riku Järvisen, 36, menojalka vipatti.

Hän oli juuri palannut puolisonsa Kiki Raution kanssa Tallinnan-reissulta. Rautio jatkoi ystäviensä kera eteenpäin Tukholmaan, Järvinen jäi maihin.

Viikonloppu oli vasta puolivälissä. Mitähän sitä keksisi?

Riku soitti bänditoverilleen, laulaja-lauluntekijä Juha Lehdelle.

Tämä ei vastannut. Riku jätti viestin vastaajaan.

”Moooooi! Riku tässä. Hei, Juha, mä oon tullut just Helsinkiin, ja täällä on kuuma päivä ja hyvä meno. Tuu hei saunaan, mä olen menossa Harjutorin saunaan. Joo. No, jos sä kuulet tän, niin tule, mä olen siellä, jos et pääse, niin nähdään sit myöhemmin. Joo, mooooooi!”