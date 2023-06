Panteran tarina päättyi aikanaan verilöylyyn. Tällä viikolla legendaarinen metalliyhtye esiintyy jälleen Suomessa.

– Hei, etkö tule katsomaan keikkaa?

– En halua nähdä mitään p****ja paikallisia bändejä.

– No tule edes sisään, siellä on lämmintä.

– En tule. Odottelen Damageplania.

Keskustelu käydään Alrosa Villa -yökerhon parkkipaikalla Ohion Columbusissa joulukuun 8. päivän iltana 2004.

Liki kaksimetrinen ja reilusti päälle satakiloinen mies jää ulos pimeyteen, kun kyselijät jatkavat sisään klubin pääovesta.

Illan pääesiintyjä Damageplan on Pantera-yhtyeen voimakaksikon, veljesten Darrell ”Dimebag” Abbottin ja Vincent ”Vinnie Paul” Abbottin uusi bändi, jolta on samana vuonna ilmestynyt esikoislevy New Found Power.

Damageplan ottaa lavan haltuunsa varttia yli kymmenen illalla levynsä nimikappaleella. Parkkipaikalle jäänyt iso kaveri lähtee liikkeelle ja ryntää sisään klubin sivuovesta.

Dimebag Darrell vauhdissa Panteran keikalla kesäkuussa 1997.

Dimebag Darrell on täysin keskittynyt soittoonsa ja pyörittää massiivista hiuspehkoaan niin, ettei voi nähdä lavalle tunkevaa kutsumatonta vierasta.

Yhtäkkiä jättiläinen on hänen vieressään Beretta 92 kädessään ja ampuu häntä suoraan päähän.

Alrosa Villan verilöylystä tulee kuluneeksi lähemmäs 19 vuotta, kun Pantera nousee lavalle Suomen kesässä Hyvinkään Rockfestissä torstaina 8. kesäkuuta 2023.

Dimebagin lisäksi riveistä puuttuu rumpali Vinnie Paul, joka kuoli kesällä 2018. Yhtyeen kulta-aikojen kokoonpanosta ovat jäljellä laulaja Philip Anselmo ja basisti Rex Brown.

Rumpalina toimii Anthrax-yhtyeen Charlie Benante ja Dimebagin suuret saappaat täyttää Ozzy Osbournen yhtyeessä maailmanmaineeseen noussut Zakk Wylde.

Rockfestin promoottori Janne Tamminen tietää, että torstaina lavalle nousevan yhtyeen paluu on jakanut mielipiteitä. Jotkut kyseenalaistavat bändin paluun, koska kaksi olennaista alkuperäis­jäsentä on kuollut.

– Jäljellä olevat jäsenet ovatkin moneen otteeseen sanoneet nykykokoonpanon olevan kunnianosoitus edesmenneille soittajilleen, ja he haluavat tarjota parhaan mahdollisen elämyksen faneilleen esittämällä materiaaliaan vielä kerran niin hyvin kuin mahdollista, Tamminen kertoo.

Fanit muistelivat Dimebag Darrellia Alrosa Villa -klubin edustalla 9. joulukuuta 2004.

Tammilehdon mielestä viime kuukausina tehdyiltä keikoilta nähdyt tallenteet lupaavat hyvää keikkaa myös Rockfestiin.

Uutispommin Panteran paluusta pudotti Billboard heinäkuussa 2022. Pian tämän jälkeen Rockfest ryhtyi järjestelemään yhtyeen saamista Suomeen.

– Panteran esiintymisestä Suomessa on noin 20 vuotta, joten on paljon yleisöä, jotka eivät bändiä ole koskaan nähneet.

Uudelleen koottu Pantera soitti ensimmäisen keikkansa Meksikon Monterreyssa joulukuussa. Festivaalin toinen pääesiintyjä oli Judas Priest, joka aikoinaan esitteli Panteran suomalaisille.

Judas Priestin Painkiller-kiertue pysähtyi 4. helmikuuta 1991 Helsingin jäähallissa. Toinen lämmittelijä oli paikkansa thrash metal -kartalla jo vakiinnuttanut kanadalainen Annihilator, mutta alkuperäisessä keikkailmoituksessa mainitun Exoduksen tilalle oli vaihtunut liki tuntematon nimi: Pantera.

Bändi oli kotimaassaan Yhdysvalloissa jo nosteessa edellisenä vuonna ilmestyneen Cowboys From Hell -levyn myötä.

Suomessa sivistystä jakoi Radio Rockin vanhempana valtiomiehenä tunnettu, tuolloin Radiomafian leivissä ollut Klaus Flaming soittamalla Cemetery Gates -kappaleen Metalliliitto-ohjelmassa viisi päivää ennen keikkaa.

– Tein samassa yhteydessä myös sangen lyhyeksi jääneen haastattelun Phil Anselmon kanssa. Ei oikein vaikuttanut olevan juttutuulella, olisko ollut ”laivaväsymystä” jota siihen aikaan ilmeni vähän yhdellä sun toisella ulkomaisella konserttivieraalla, Flaming muistelee.

Pantera esiintyi Helsingin jäähallissa helmikuussa 1991 Judas Priestin lämmittelijänä ja oli varastaa koko show’n. Phil Anselmo vauhdissa.

Dimebag Darrell Helsingissä helmikuussa 1991. Hänen elämänsä päättyi dramaattisesti joulukuussa 2004 lavalle rynnänneen miehen laukauksiin.

Samassa yhteydessä puhuttiin perisuomalaiseen tapaan säästä.

– Muistan yhden vastauksensa, kun pelinavaus oli jotain mallia: Miten menee, minkälaisen kuvan olet saanut Suomesta? Vastaus kuului lyhyesti: Kylmää. V***n kylmää.

Moni farkkuliivit nahkatakkinsa päälle vetänyt siimatukka suunnisti jäähallille juuri Annihilatorin takia, mutta leuat loksauttikin ensimmäisenä soittanut Pantera ja ”laivaväsymyksensä” selättänyt Anselmo, joka loikkasi eturivin R1-katsomoon.

Samassa karsinassa seisoi myös promoottori Tamminen.

– En ollut koskaan ennen nähnyt kenelläkään tatuointeja päässä, ja Anselmolla sellaiset näkyi olevan.

Hän odottaa torstaita innolla.

– Viimeksi olen nähnyt bändin juuri silloin 1991. On siis jo hyvä aika uusia tuokin kokemus.

Pantera esiintyi Meksikossa viime joulukuussa. Edesmenneiden Abbottin veljesten kuvat on ikuistettu Charlie Benanten rumpusettiin.

Pantera löi lopullisesti läpi metallimaailmassa seuraavana vuonna. 1992 ilmestynyt Vulgar Display of Power sisältää yhtyeen ehkä tunnetuimmat kappaleet Mouth for War ja Walk.

Musiikillista turpaan vetoa höystettiin kannen valokuvalla, jossa pitkätukka näyttää saavan nyrkistä. Vinnie Paul jopa vitsaili aikanaan, että bändi maksoi fanille kymmenen taalaa siitä, että tätä mätkittiin tauluun, kunnes otos kelpasi kaikille.

Kannen kuvannut Brad Guice katkaisi huhuilta siivet lopulta vuonna 2012: faneja ei vahingoitettu levyä tehtäessä.

– Tilanne oli hallittu. Ketään ei koskaan lyöty, hän sanoi Revolver-lehdelle.

Pantera palasi Suomeen vielä kerran lämmittelijänä, nyt Megadethin kanssa lokakuussa 1992.

Kaksi vuotta myöhemmin bändillä oli vyön alla ensimmäinen Yhdysvaltain listaykkösensä Far Beyond Driven. Helsinkiin Pantera saapui omalle jäähallikeikalleen syyskuussa 1994.

Pantera kuvattuna Tokiossa kesäkuussa 1992, vas. Dimebag Darrell, Rex Brown, Phil Anselmo ja Vinnie Paul.

Laulaja Phil Anselmo oli kuitenkin loukannut itsensä hypittyään lavoilta yleisömeriin – ja välillä niiden ohi betonilattioille – tarpeeksi monta kertaa.

Hän kertoi 2009 kotikaupunkinsa New Orleansin Loyola Universityn haastattelutilaisuudessa, kuinka tarvitsi rajuihin selkäkipuihin yhä vahvempia särkylääkkeitä.

– Kun levy nousi listaykköseksi, olin kauhuissani. Ja siis tietysti hirveän onnellinen, mutta olin juuri palannut toista kertaa magneettikuvauksesta ja kuullut, että minulla on kaksi välilevyn pullistumaa.

Lavalla hänen piti kuitenkin olla kertomansa mukaan median rakentama supermies, joten tuska piti tukahduttaa kipulääkkeillä.

Laulaja kertoi alkaneensa etääntyä muista, koska elämä kivun kanssa oli sietämätöntä.

– Siinä vaiheessa sitä vain sulkee oven ja neula liukuu suoneen.

18-vuotias Phil Anselmo liittyi Panteraan 1987. Bändi oli tuolloin ehtinyt julkaista jo kolme hard rock -tyylistä levyä laulaja Terry Glazen kanssa.

Dimebag Darrell Panteran keikalla vuonna 2001.

Pantera vuonna 1991, vas. Dimebag Darrell, Phil Anselmo, Rex Brown ja Vinnie Paul.

Oli pitkälti Anselmon ansiota, että Panterasta kehittyi nykyään tunnettu järeän metallin uranuurtaja. Abbottin veljekset ja nimellä Rex Rocker operoinut Brown vannoivat vielä tuolloin tukevasti tukkaheavyn nimeen.

– Yritin niin epätoivoisesti saada näitä kavereita oikealle polulle, että pilasin hänen (Darrell) nahkatakkinsa tuhrimalla siihen mustalla tussilla: Kreator, Slayer ja Celtic Frost, Anselmo muisteli Rolling Stonelle syyskuussa 2016.

Kyseiset bändit edustivat jo 1980-luvulla metallin rankinta tyylisuuntaa.

– Voisin sanoa, että hän raivostui, mutta antoi anteeksi.

Myös Anselmo poseerasi vuoden 1988 Power Metal -levyn kannessa hiukset tupeerattuina panosvyö vyötäisillään.

– Ja Vince (Vinnie Paul), hän näytti Roseanne Barrilta, jolla on parta ja mustat hanskat.

Rumpali Vinnie Paul kuoli vuonna 2018, 14 vuotta veljensä jälkeen.

Itse levy sisälsi kuitenkin jo thrash-elementtejä, joita bändi vei Cowboys From Hellillä vielä pidemmälle. Kitaristi Abbottin alkuperäinen taiteilijanimi Diamond Darrell säilyi Vulgar Display of Power -levylle asti.

Kun Pantera nähtiin Nummirockissa kesällä 1998, hyväntuulinen Vinnie Paul totesi hänkin Power Metalin sisältävän oikein hyviä kappaleita.

Nummirockin esiintyminen jäi kokoonpanon viimeiseksi Suomessa. Joutsenlaulu Reinventing The Steel ilmestyi alkuvuodesta 2000.

Kolme vuotta myöhemmin Abbottin veljekset lopettivat Panteran virallisesti. He kertoivat, että eivät ole puhuneet Anselmon kanssa kahteen vuoteen.

Vain reilua vuotta myöhemmin Dimebag Darrell makaa verisenä Alrosa Villan lavalla. Muu bändi lopettaa soittamisen, ja veli Vinnie Paul nousee seisomaan rumpusettinsä takaa.

Tapahtumat on kuvailtu Rolling Stone -lehden artikkelissa, joka ilmestyi 30. joulukuuta 2004.

Poliisit saattoivat Damageplanin kiertuebussin pois Alrosa Villan luota murhien jälkeen.

Lattialle pudonneen kitaran ääni kiertää vahvistimissa, mutta sen yli kuuluu laukauksia. Lavalle hyökännyt mies ampuu kohti yleisöä.

Luoteihin kuolee myös Damageplanin turvallisuuspäällikkö Jeffrey "Mayhem" Thompson, joka yrittää taklata ampujan, klubin työntekijä Erin Halk sekä auttamaan rynnännyt fani Nathan Bray.

Ampuja ottaa yhden miehen panttivangiksi, painaa aseen tämän päätä vasten ja alkaa hivuttautua ovea kohti.

Silloin poliisi James Niggemeyer ilmestyy lavan takaa 12 kaliiperin haulikko käsissään. Hän tähtää massamurhaajaa ja tappaa tämän yhdellä laukauksella.

Pian Alrosa Villa vilisee poliiseja, ja loukkaantuneet kuljetetaan Riverside Methodist -sairaalaan.

Vinnie Abbott pakenee Damageplanin kiertuebussiin. Hän kapuaa veljensä sänkyyn ja itkee.