22-vuotias Isac Elliot leveilee omaisuudellaan ja ajelee kalliilla autolla – nyt hän kertoo, millainen todellisuudessa on

Ajaako Isac Elliot kotoaan Kauniaista Helsinkiin studioon 20 minuutissa, kuten laulaa? IS istui artistin kyytiin ja kellotti. Matkalla ehti myös puhua aikuistumisesta, tulevaisuuden perhehaaveista ja siitä, mihin hän fleksaamisella, leveilemisellä pyrkii.

Viime vuoden suurimpia hittejä Suomessa oli Isac Elliotin 20 min. Kappaleen sanoituksen idea aukeaa ensimmäisellä rivillä:

Mul ei menis kuin 20 minsaa hakee sut pois stadista.

Isac Elliot Lundén, 22, on ollut tuttu suomalaisille ja muun muassa norjalaisille jo kymmenen vuoden ajan taiteilijanimellään Isac Elliot. Hän on tehnyt suomalaisittain ainutlaatuisen uran kansainvälisenä lapsitähtenä laulaen englanniksi, julkaissut aikuisenakin pop-artistina aluksi englanninkielisiä kappaleita ja tehnyt nyt ensimmäistä kertaa levyllisen suomenkielistä poppia.

Englanniksi laulaminen oli luontevaa ruotsinkielisessä kodissa kasvaneelle lapselle. Aikuistuneelle artistisille suomi on kuitenkin kehittynyt vuosien mittaan käyttökieleksi niin, että Isac Elliot jopa sanoittaa kappaleensa pitkälti itse.

Omasta ideasta syntyi myös 20 min. Biisin mukaan sen verran kestää Isac Elliotin kotoa Kauniaisista Helsinkiin.

Voiko lauluun luottaa? Kuinka lähellä totuutta on biisin lupaus 20 minuutin ajomatkasta?

IS hyppäsi Isac Elliotin kyytiin hänen kotipihallaan Kauniaisissa ja käynnisti ajanoton, kun auton nokka kääntyi kohti Helsinkiä.

” Vaikka käyn Helsingissä joka päivä duunikuvioissa, se ei tunnu kodilta.

Kun Isac Elliot aloitti uransa lapsitähtenä, oli hänen isänsä vahvasti mukana kaikessa. Vaikka Isac on kasvanut ja aikuistunut, ovat isä ja poika edelleen tiimi.

MATKALLA on aikaa jutella. Miksi juuri Kauniainen? Moni parikymppinen Isac Elliotin tavoin menestynyt pyrkii hakeutumaan Helsingin kantakaupungin alueelle. Sinne houkuttelevat yöelämän huvit ja monet musiikkistudiot, esimerkiksi se tuotantoryhmä Los Rollosin studio Taka-Töölössä, jonne nyt suunnataan.

Isac Elliot sanoo, ettei haaveile penthouse-asunnosta pääkaupungissa.

– Tykkään luonnosta ja hiljaisuudesta, Isac Elliot sanoo, kun auto ohittaa Varubodenina aikanaan tunnetun, vuosikymmeniä vanhan kauppakiinteistön.

Vaikka Kauniainen on pinta-alaltaan Suomen pienin kunta, jossa asuu kymmenen tuhannen asukasta keskellä Espoota, kaupungissa on myös viheralueita.

– Tykkään käydä tuolla yhden järven rannalla, Isac mainitsee ja alkaa kertoa taustaansa: hän ei ole yksinkertaisesti tottunut kaupunki­keskustoihin.

– Vaikka käyn Helsingissä joka päivä duunikuvioissa, se ei tunnu kodilta. Olen asunut niin pitkään Espoossa ja Kauniaisissa. Ehkä siellä keskustassa on jotain hektisyyttä, johon en ole tottunut.

Lue lisää: Isac Elliot tyrmistyi, kun ei saanut tilattua ruokaa Kauniaisiin – esitti radiossa yllättävän väitteen

Helsingin Sanomien haastattelussa hän maalaili tulevaisuuden unelmakseen perheen, puolison ja pari lasta ja asumisen meren rannalla Sipoossa tai Inkoossa.

– Ne Sipoo ja Inkoo olivat enemmän esimerkkejä kuin täsmällisiä kohteita. Täytyy tehdä vielä muutama hitti ennen kuin pystyy ostamaan talon meren rannalta. Toivottavasti se onnistuu, hän sanoo naurahtaen ja palaa unelman toiseen puoleen:

– Perhe olisi kyllä kiva jossain vaiheessa. On hieno kela miettiä, millainen sekoboltsi pienestä Iisakista sitten joskus tulee.

– Tykkään luonnosta ja hiljaisuudesta, Isac Elliot sanoo.

Perhe-elämästä Isac Elliot on saanut mallin kotoa. Vaikka hänestä tuli levyjä tehnyt lapsitähti, jonka lapsuusvuodet olivat poikkeuksellisia, Isacille itselleen eletty lapsuus on ainoa koettu. Hän ei tiedä muusta eikä koe joutuneensa tekemään mitään vastoin tahtoaan.

Perhe, ennen kaikkea Isacin kanssa edelleen työskentelevä isä Fredi Lundén pitivät poikansa puolta neuvotteluissa ulkopuolisten kanssa sekä suojasivat lasta tähteyden varjopuolilta tarjoten niin tavallisen koululaisarjen kuin kansainvälisen pop-uran rinnalla mahdollista oli.

– Nyt kun ajattelee, niin aika nuorena näihin hommiin lähdin, hän sanoo.

– Aluksi faija oli mukana varmaan ennen kaikkea siksi, että olin niin nuori. Mutta kyllä häntäkin musiikki kiinnostaa. On ollut hauska tehdä tämä kaikki yhdessä. Olemme tiimi edelleen.

On kuitenkin eri asia olla 12-vuotias lapsi, joka ei tiedä, mitä edes levy-yhtiö tarkoittaa kuin 22-vuotias musiikki­ammattilainen, jolla on jo kokemusta yhteistyöstä isojen levy-yhtiöiden kanssa Suomessa ja Saksassa, areenakeikoista Oslossa ja vaikkapa vierailuista ABC-kanavan aamushow`ssa Yhdysvalloissa kymmenille miljoonille tv-katsojille esiteltynä ”Skandinavian Justin Bieberiksi”.

– Yhdessä tätä tehdään edelleen, mutta ero entiseen on siinä, että nykyisin kaikki langat ovat omissa käsissäni.

Lapsena Isac Elliot lauloi biisejä, jotka hänelle annettiin laulettavaksi. Nyt hän laulaa musiikkia, jota itse nimenomaan tahtoo laulaa, onhan se pitkälti hänen itse tekemäänsä.

Aikuisemman Isac Elliotin piti kuitenkin kokeilla mahdollisuuksiaan ensin englanniksi. Ennen koronapandemiaa hänellä oli levytyssopimus Saksaan, jossa hän tavoitteli kansainvälistä uraa.

” Pidän autoista. Olen vaihtanut niitä usein. Mutta nyt on joutunut vähän himmaamaan sitä, koska auton ostaminen on aina tyhmä sijoitus.

Isac viihtyy Kauniaisissa, jossa hän asuu kattohuoneistossa. Helsinki ei tunnu kodilta.

Jo näiden englannin­kielisten biisien tekemiseen hän osallistui itse, mutta uuden artistin lyöminen läpi osoittautui pandemian rajoitusten keskellä vaikeaksi. Isac Elliot asettui Suomeen ja alkoi tehdä lauluja suomeksi, aluksi melkein terapiamielessä.

– En ole hylännyt ajatusta tehdä myös englanninkielisiä biisejä. Itse asiassa on olemassa viisivuotis­suunnitelma, johon mahtuu monenlaista. Mutta nyt olen sitä mieltä, että suomenkielisen musiikin tekeminen osui hyvään kohtaan. Löysin oman soundini.

Helsingin rajalla ollaan jo vajaan yhdeksän minuutin ajon jälkeen.

– Tää on helppo nakki, Isac Elliot kuittaa ehtimisen kantakaupunkiin 20 minuutissa.

– Katsotaan vielä, miten käy sen studiolle ehtimisen kanssa. Siitä matkastahan minä sen biisin kirjoitin.

Kuten sanoituksessa mainitaan, Isac Elliotilla oli silloin allaan ”vähän yli 600 hevosta”, koska hän oli juuri hankkinut saksalaisen premium-merkin tehokkaan sähköauton.

– Olin niin innoissani siitä autosta, että se sai tekemään sen tekstin.

Auto on vaihtunut parissa vuodessa monta kertaa. Isac Elliotilla ei ole yhteis­työsopimusta minkään automerkin kanssa kuten monilla muilla vastaavalla tavalla suosituilla artisteilla. Niinpä hän onkin kokeillut kaikkia saksalaisia paremman luokan laatuautoja, nyt alla on melko tuore eri merkin lataushybridi.

– Pidän autoista. Olen vaihtanut niitä usein. Mutta nyt on joutunut vähän himmaamaan sitä, koska auton ostaminen on aina tyhmä sijoitus. Tämä on hyvä auto, mutta ei herätä huomiota, hän sanoo.

Autot ovat Isac Elliotin juttu. Hän on kuitenkin tajunnut, etteivät ne ole järkevä sijoitus.

Kalliita autoja, oma kerrostalo­huoneisto Kauniaisissa, joka tunnetaan ”Suomen Monacona” paitsi pienen kokonsa vuoksi myös siksi, että Kauniaisissa asuu varakasta väkeä. Ja biisejä, joissa Isac Elliot fleksaa estottomasti: Kaks-biisissä on kertoo kuinka puhelin käy niin kuumana, että niitä pitää olla kaks.

Fleksaamisesta, leveilystä Isac Elliot on saanut kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

– Kaikki ei tykkää siitä, että näytän varallisuutta. Ainahan mulla on ollut härskejä vaatteita ja tykkään hienoista autoista. En kuitenkaan halua näyttää finkkua kenellekään. Pikemminkin junnut voisivat ajatella, että jos tekee duunia, voi saavuttaa asioita. En tahdo, että jengi ottaa niitä fleksausbiisejäkään liian tosissaan.

– Totta kai käytän värikynää, mutta kyllä niissä aina joku totuuspohja on, Isac Elliot sanoo.

– Sanoituksia on tehty kahden vuoden aikana. Ja aina olen yrittänyt saada tekstiin fiiliksen, joka sillä hetkellä on. Pariin vuoteen mahtuu monenlaisia fiiliksiä. Sydänsuruja. Ja sitten sitä, että tuntee olevansa Top of My Game.

Perillä! Noin 18 minuutin ajamisen jälkeen aurinkolaseihin sonnustautunut Isac Elliot ajaa autonsa Topeliuksenkadulla sijaitsevan studion sisäänkäynnin eteen.

– Nyt ei ollut ruuhkaa. Että aika hyvin ehdittiin. Mun biiseihin voi siis luottaa, Isac Elliot virnistää.

Sitten Kauniainen vetää jo puoleensa.

Näin kauan kesti matka Kauniaisista Helsinkiin. 20 min alittui siis selkeästi.

Matka takaisin kestää noin saman verran. Mainittakoon, että nopeallakin autollaan Isac Elliot noudattaa nopeusrajoituksia. Nilkka ei suoristu kuten sanoituksessa – ehkä sen verran on syytä sallia taiteilijalle värikynää.

Kauniaisissa on koti ja vihreyttä, jonka äärellä Isac Elliot haluaa tulla kuvatuksi. Ja siellä ovat myös lähimmät ystävät.

– Hengaan paljon tuttujen musatyyppien kanssa, mutta kaikkien lähimmät ystävät, he, joiden kanssa soittelen päivittäin ovat ihan muissa hommissa. Puvut päällä tai opiskelemassa. Heitä ei ole kovin monta ja heidän kanssaan soittelen päivittäin, Isac Elliot sanoo.

– Olen tuntenut heidät pitkään enkä usko, että heille on mitään väliä sillä teekö musiikkia vai en.