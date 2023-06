Rammsteinin laulajasta piti tulla olympiaurheilija, nyt hänet tunnetaan kohuista ja nuorista tyttöystävistä – tämä omalaatuisen Till Lindemannin elämästä tiedetään

Rammsteinin laulaja on monin tavoin epätyypillinen rocktähti.

Rammsteinin nokkamies Till Lindemanin on melkoinen esiintyjä.

Helsingin Olympiastadionilla kansaa viime viikonloppuna villinnyt Rammstein henkilöityy pitkälti yhteen ihmiseen.

Vaikka bändin muut jäsenet, kuten kitaristi Richard Kruspe ja kosketinsoittaja Christian ”Flake” Lorenz, ovat hekin näkyviä, jäävät kaikki muut laulaja Till Lindemannin varjoon.

60-vuotias Lindemann on yhtyeen karismaattinen keulakuva, jonka baritoniäänen tunnistaa heti, osasi kuuntelija saksaa tai ei. Keikoilla mies kirjaimellisesti loistaa, lähtökohtaisesti liekkimeren keskellä.

Monin tavoin hän on kuitenkin rocktähdeksi eriskummallinen hahmo.

Till Lindemann liekeissä Helsingin keikalla viime viikonloppuna.

Lindemanna keikalla Kööpenhaminassa vuonna 2019.

Lindemann syntyi vuonna 1963 Leipzigissä, joka oli vielä tuolloin osa sosialistista Itä-Saksaa. Nuori Lindemann kuitenkin kasvoi maaseudulla alueella, joka kuuluu tätä nykyä Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltioon.

Lindemannin Gitta-äiti työskenteli toimittajana, ja hänen kirjailijaisänsä Werner oli vankka kommunisti, joka suorastaan halveksui länsimaita. Lindemannin vanhemmat erosivat, kun Lindemann oli vielä nuori. Hänen suhteensa molempiin vanhempiin oli monin paikoin vaikea.

Lindemann kiisteli vuosien varrella etenkin alkoholisoituneen isänsä kanssa, joka ei ollut mielissään siitä, että hänen poikansa kiinnostui länsimaisesta musiikista. Lindemann vastasi tähän pilkkaamalla isäänsä toistuvasti hänen ammatinvalinnastaan.

– Sanoin hänelle usein, että jos minusta ei voi tulla mitään hyödyllistä niin sentään voin ryhtyä kirjailijaksi. Se ärsytti häntä aina, Lindemann muisteli muutamia vuosia sitten.

Jokseenkin ironista, sillä myöhempinä vuosinaan Lindemann on kirjoittanut runokirjoja.

Till Lindemann lavalla vuonna 2001.

Rammsteinin lavaesitykset ovat erittäin näyttäviä.

Nuoren Lindemannin elämän pääpointti ei kuitenkaan ollut musiikki tai kirjallisuus.

Hän oli nimittäin uimari, ja vielä lahjakas sellainen. Lindemann pärjäsi erinomaisesti jopa Euroopan tasolla ja hän oli jo kotimaansa osallistujalistalla vuoden 1980 olympialaisissa, kunnes loukkaantuminen päätti atleettisen uran.

Lindemannille jäi kuitenkin käteen huippu-urheilijan mentaliteetti. Hän suhtautui ja tiettävästi suhtautuu edelleen musiikkiin ja taiteisiin samalla kurinalaisuudella ja pieteetillä kuin urheilija lajiinsa.

Hän löysi rockin Itä-Saksaan salakuljetetun Deep Purplen Stormbringer-levyn avulla 70-luvulla. Muusikoksi hän ryhtyi aluksi rumpalina 80-luvun puolivälissä, jolloin hän myös tutustui tuleviin Rammstein-tovereihinsa.

Rammsteinin syntyyn istutettiin siemenet vuonna 1992. Tuolloin Lindemann, Kruspe ja Rammsteinin toinen kitaristi Oliver Riedel matkasivat Yhdysvaltoihin, mutta pettyivät kuulemastaan musiikista.

Etenkin Kruspe halusi tehdä nimenomaan saksalaista musiikkia, joka kuulosti nimenomaan saksalaiselta. Vuonna 1993 hän suostutteli Lindemannin mukaan projektiin laulajaksi ja sanoittajaksi.

Tuolloin syntyi Rammstein.

Rammstein vuonna 2001.

Bändi sai nimensä vuoden 1988 Ramsteinin lento-onnettomuudesta, jossa kuoli 70 ihmistä. Nimen ylimääräinen m-kirjain on, mikäli bändin jäseniä on uskominen, vahinko.

Syntyneen yhtyeen musiikki oli toivotun omaleimaista. Vaikutteita se otti muun muassa industrial metalista, mutta saksalaismedia keksi vuonna 1994 bändin musiikille täysin oman termin: Neue Deutsche Härte, uusi saksalainen kovuus.

Omalaatuisen musiikin ohella bändi otti aseekseen näyttävän esiintymisen. Ennen kaikkea Rammsteinin esiintymiseen ovat aina kuuluneet liekit ja räjähdykset, jotka olivat alkuaikoina niin huolimattomasti toteutettuja, että Lindemann poltti itsensä kesken keikkojen moneen otteeseen.

Pakettiin on myös aina kuulunut seksuaalisuus. Tunnetuin esimerkki tästä on vuodelta 1999, kun Lindemann ja Lorenz esittivät toteuttavansa anaaliseksiä lavalla nestettä ruikkivan dildon avulla.

Tuo tempaus vei kaksikon putkaan, mutta se ei suinkaan ole hidastanut tahtia. Eräänlaiset seksuaaliset vihjailut ovat vakio-osa sekä esityksiä että Lindemannin sanoituksia.

” Minua on aina kiinnostanut kuumimmat, erikoisimmat ja rosoisimmat elämän osa-alueet, etenkin seksiin ja rakkauteen liittyen.

Till Lindemanin esiintymisasut eivät ole kaikkein tavallisimmasta päästä.

Laulaja onkin kertonut, että erilaiset seksuaaliset perversiot kiehtovat häntä.

– Minua on aina kiinnostanut kuumimmat, erikoisimmat ja rosoisimmat elämän osa-alueet, etenkin seksiin ja rakkauteen liittyen. Fetissit, tai mitä muut kutsuisivat seksuaalisiksi poikkeamiksi, seksuaaliset suuntautumiset, sadomasokismi, Lindemann kertoi vuonna 2015.

Lindemann on kuitenkin tunnustanut, että hänellä kesti kohtuullisen pitkään havahtua tähän faktaan. Laulaja on kuvaillut ”kukkineensa myöhään” ja olleensa romanttisia tai seksuaalisia suhteita vailla pitkälti parikymppiseksi asti.

Koko Rammstein-uran ajan tilanne on tosin ollut toinen. Lindemann on ollut useampaan otteeseen naimisissa ja hän on tiettävästi tapaillut monia malleja, joista tunnetuin lienee Sophia Thomalla. Vuonna 2017 hän jätti Thomallan ja ryhtyi seurustelemaan alastonmalli Leila Lowfiren kanssa.

Lapsiakin hänellä on. Vanhin tytär Nele syntyi vuonna 1985, mutta Lindemann erosi tyttären äidistä pian ja päätyi seitsemäksi vuodeksi yksinhuoltajaksi. Anja Köselingin kanssa hän sai Marie Louise -tyttären vuonna 1993.

Lindemannin seurustelukumppaneista sekä Thomalla että Lowfire ovat molemmat nuorempia kuin laulajan vanhin tytär.

Lindemann on pitkälti vaitonainen yksityiselämänsä yksityiskohdista, mutta tiedetään, että hän viettää paljon aikaa pienessä maalaiskylässä kotiseudullaan. Tähän ilmeisen hiljaiseen elämäntyyliin peilattuna laulajan ympärillä vellovat karmivat huhut ovatkin jokseenkin hämmentäviä.

Lindemann ja Sophia Thomalla olivat yhdessä useamman vuoden.

Till Lindemann tuolloisen naisystävänsä Leila Lowfiren kanssa vuonna 2017.

Suomessa ja maailmalla on uutisoitu laajasti Rammsteinia kohtaan viime viikon lopulla esitetystä vakavasta syytöksestä.

Syytöksen mukaan eräs yhtyeen keikalle ja yksityisiin jatkobileisiin osallistunut nainen olisi tullut epäasiallisesti kohdelluksi keikan jälkeen. Tapahtumat sijoittuivat väitteen mukaan Liettuan Vilnaan, jossa Rammstein esiintyi viikko sitten ennen Helsinkiin saapumistaan

Väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole toistaiseksi esitetty todisteita. Rammstein on kiistänyt Vilnan väitetyt tapahtumat jyrkästi virallisella Twitter-tilillään ja Liettuan poliisi selvittää naisen esittämiä väitteitä.

Huhuja Rammsteinin ja Lindemannin sooloyhtyeen jatkobileistä on liikkunut vuosikausien ajan. Niissä mukana on ollut myös suomalaisia naisia, joista yksi kertoi kokemuksistaan Ilta-Sanomille aiemmin tällä viikolla.

IS:n haastattelema nainen ei omien sanojensa mukaan kokenut mitään asiatonta.

Yksi Lindemannin viimeisimmistä projekteista on show nimeltään The Greatest Comedian Freakshow. Kuvassa Lindemann show’n esiintyjien kanssa.

Viimeisimpien syytösten myötä tikunnokkaan on nostettu Lindemannin kohuruno vuodelta 2020.

Runoa on tulkittu siten, että siinä fantasioitaisiin huumatun tai nukkuvan henkilön raiskauksesta.

Väkivallastakin Lindemannia on syytelty. Vuonna 2019 Lindemann väitetysti löi 54-vuotiasta miestä Münchenissä.

Saksalaisen DW:n tuolloin tavoittamien silminnäkijöiden mukaan miesten välinen sanaharkka johti siihen, että Lindemann väitetysti iski kiistakumppaninsa nenän verille. Mitään tuomiota tai syytteitä hän ei kuitenkaan koskaan saanut.

Kaikki eivät laulajaa kuitenkaan säti tai tuomitse.

Lindemannin ex-kumppani Thomalla sanoi hiljattain saksalaislehti Bildille, että Liettuan jatkobileitä koskevat syytökset eivät millään voisi koskea Lindemannia. Thomallan mukaan ”Till on mies, joka suojelee naisia”.

Bildin mukaan Vilnan juhlista puhunut nainen on julkisesti ilmoittanut, etteivät hänen syytöksensä seksuaalisesta häirinnästä koske Lindemannia.

Christian Lorenz (padassa) ja Till Lindemann lavalla Düsseldorfissa kesällä 2022.

Kauniisti bänditoveristaan puhuu myös kosketinsoittaja Lorenz, joka kirjoitti 60 vuotta täyttäneelle Lindemannille onnitteluviestin saksalaisessa Süddeutsche Zeitung -lehdessä.

– Till rakastaa naisia ja naiset rakastavat häntä. Mutta se, miten hän vielä 37 vuoden tuttavuuden jälkeenkin elää elämäänsä ilman mitään teeskentelyä nostattaa minussa syvää ihailua, Lorenz kirjoittaa.

