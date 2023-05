Supertähdet jättävät yhä useammin Suomen väliin – kaiken nähnyt keikkajärjestäjä kertoo suoran mielipiteensä

Rammstein jyräyttää konserttikesän käyntiin kahdella loppuunmyydyllä stadion-keikalla viikonloppuna. Mutta miksi monet supertähdet kuten Beyonce, Harry Styles tai Bruce Springsteen jättävät esiintymisen Suomessa väliin?

Elävän musiikin kesä räjähtää käyntiin viikonloppuna Helsingissä. Rammstein, pyrotekniikastaan ja näyttävistä konserteistaan tunnettu saksalaisyhtye esiintyy Helsingin olympiastadionilla kahdesti.

Sekä lauantain että sunnuntain konsertit myytiin loppuun hetkessä.

– Olisimme voineet myydä kolmannenkin konsertin helposti, sanoo promoottori Risto Juvonen.

– Rammstein on kuuminta kuumaa, jota näillä leveyksillä pyörii.

Suomalaiset innostuivat viimeistään 2010-luvulla käymään suurkonserteissa, areenoissa ja stadioneilla. Monien kotimaisten artistien ja bändien keikka-aikatauluissa suurin maali siirtyi 1 500 kuulijan kulttuuritaloista yli 10 000 ihmistä imaiseviin halleihin, lähinnä Helsingin Hartwall-areenalle ja jopa stadioneille.

Rammstein täyttää Olympiastadionin kaksi kertaa.

Rammstein esiintyi viime kesänä Torinossa.

Kysyntää siis on, mutta Rammsteinin lisäksi moni suosittu artisti ja yhtye jättää Suomen tänä kesänä väliin. Esimerkiksi Beyonce aloitti maailmankiertueensa pari viikkoa sitten Tukholmasta, Harry Styles esiintyi lähimmillään Tanskan Horsensissa, Coldplay tekee heinäkuussa peräti neljä stadionkeikkaa Göteborgissa ja Bruce Springsteen & The E-Street Bandin pitkä kiertue tulee niin Osloon, Kööpenhaminaan kuin Göteborgiinkin, jossa on peräti kolme konserttia.

Mistä se johtuu, että Suomi ei mahdu useiden kovien nimien kiertueohjelmaan? Kysytään konserttijärjestäjiltä.

Onko Helsingin olympiastadion liian pieni?

– Onhan se pienehkö, kun vertaa eurooppalaisten pääkaupunkien stadioneihin Risto Juvonen vastaa.

Juvonen, 59, on sopiva henkilö kommentoimaan stadionia ja konserttikuvioita ylipäätään, sillä hän on järjestänyt ulkomaisten esiintyjien suurkonsertteja Suomessa 1980-luvulta lähtien.

Olympiastadion on moneen muuhun areenaan verrattuna pieni.

Helsingin olympiastadionille Juvonen on tuonut oman Welldone-yhtiönsä kautta ja yhdysvaltalaisen Live Nationin Suomen pääpromoottorina ja johtajana toimiessaan muun muassa Michael Jacksonin, Bruce Springsteenin, Rolling Stonesin, Madonnan, U2:n ja Paul McCartneyn – joskus siis tänne on saatu myös koko Euroopan tasolla kesän kuumimmat kiertäjät.

Juvonen kuuluu myös olympiastadionia hallinnoivan Stadion-säätiön hallitukseen. Rammsteinin hän tuo Suomeen tällä kertaa oman yhtiönsä kautta.

Olympiastadionin virallinen katsojakapasiteetti on nykyisin 36 200. Jos lava on keskellä stadionia niin, että molemmat päätykatsomot voidaan myydä täyteen ja yleisöä mahtuu myös kenttäalueelle, päästään yli 40 000 lipunostajaan.

Beyonce esiintyi Tukholmassa Friends Arenassa, joka on Pohjolan suurin stadion. Sen lehtereille mahtuu jalkapallo-otteluissa 50 000 ihmistä, konserteissa jopa 65 000 musiikkifania.

Vertailun vuoksi mainittakoon myös Münchenin olympiastadion, jossa Harry Styles esiintyi viime viikolla: se vetää lähes 70 000 katsojaa.

Harry Stylesia matkustettiin Suomesta katsomaan Saksaan.

Ja mitä enemmän katsomopaikkoja, sitä enemmän mahdollisuuksia myydä lippuja sekä oheistuotteita – ja tehdä rahaa.

– Sanotaan, että konsertin tuottaminen maksaa 20 000 ihmisen pääsylipun verran. Siinä on kaikki kulut, eikä se juuri vaihtele esiintymispaikan mukaan. Silloin on väliä, voidaanko myydä 40 000 vai 60 000 lippua. Kun kulut vähennetään, 20 000 lisäkävijää kaksinkertaistaa lipputulot.

Stadionin koko on vain yksi syy jättää Helsinki väliin. Juvonen muistuttaa, että olympiastadion on nykyisin varsin varattu. Suomalaistähdistä stadikan valloittavat JVG ja Kaija Koo viikon välein elokuussa. Lisäksi urheilupyhätössä urheillaan, stadionin identiteetti on edelleen enemmän kallellaan yleisurheilun ja jalkapallon kuin konserttien suuntaan. Tukholman Friends rakennettiin alusta lähtien moderniksi monitoimiareenaksi.

Juvonen muistuttaa, että olympiastadionia ei muuteta silmänräpäyksessä Huuhkajille kelpaavaksi kentäksi Rammsteinin fanien jyräämisen jäljiltä.

Beyonce aloitti tällä kertaa kiertueensa Ruotsista.

– Olemme konserttijärjestäjinä sitoutuneet vaihtamaan stadionin nurmikon niin, että siinä on uusi nurmi pelattavassa kunnossa ennen seuraavaa maaottelua. Se vie pari viikkoa, joiden aikana stadionilla ei voi järjestää mitään muuta.

Suomi kohtaa Slovenian miesten jalkapallon EM-karsintaottelussa stadikalla 16. kesäkuuta. Kolme päivää myöhemmin vastaan asettuu San Marino.

Kun nykyaikaisia suurkiertueita alettiin 1980-luvulla järjestää, Suomella oli myös ihan toisenlainen ongelma: Neuvostoliiton naapurina Helsinki sijaitsi Euroopan peränurkassa.

1990-luvulla koitti uusi aika. Berliinin muurin murtumisen ja reaalisosialismin romahduksen jälkeen Suomi oli kiinnostava pysähdyspaikka, kun kiertueet ulottuivat eksoottiseen itään. 2000-luvulla, Venäjän talouden päästyä jaloilleen, yhä useammat artistit ja yhtyeet matkustivat myös sinne esiintymään.

” Taas ollaan samassa tilanteessa kuin 1980-luvulla.

Mutta helmikuussa 2022 konserttikiertueiden käytännöt muuttuivat, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Suomi on taas Euroopan-kiertueiden pohjoinen ja itäinen pääteasema, ei osa matkareittiä.

– Taas ollaan samassa tilanteessa kuin 1980-luvulla, harmittelee Antti Einiö.

Einiö työskentelee edelleen 87-vuotiaana aktiivisesti agenttina useille suomalaisille konserttijärjestäjille. Promoottorina hän on legendaarinen. Jo 1960-luvulla alkaneella uralla Einiö toi Suomeen satoja tähtiä Abbasta Frank Sinatraan ja ZZ Topiin.

Taas konserttien kuluja ja tuottomahdollisuuksia hahmotellaan maailmalla niin kuin 1980-luvun loppuun saakka tavattiin tehdä: Suomeen tuleminen edellyttää koko produktion roudaamista meren yli Ruotsista niin, että matkustamiseen kuluu vuorokausi mennen tullen.

Bruce Springsteen käy tänä kesänä niin Norjassa, Ruotsissa kuin Tanskassakin, mutta ei tule Suomeen.

– Tyypillisesti kiertueelle tarvitaan noin sata rekkaa, Juvonen sanoo.

Eli vaikkapa Coldplayn kannattaa laskea, että lyhyt rekkaralli Euroopassa isolta stadionilta toiselle on parempi bisnes kuin monen päivän reissu Suomeen pienemmälle stadionille.

Ja vaikka tänne haluttaisiin ja stadion olisi näennäisesti tyhjänä, se on saattanut olla varattuna silloin, kun jonkun supertähden kiertuetta on suunniteltu. Jos stadionille haetaan vaikkapa yleisurheilun EM-kisoja, stadion varataan vuosia aikaisemmin kisaviikkojen ajaksi. Varaus estää samanaikaisten konserttien sopimisen.

Ja sitten on myöhäistä yrittää saada Springsteeniä tilalle, vaikka kisat menisivät sivu suun.

” Ihan sama kuin stadionkonserttien suhteen. Joku U2 haluaa esiintyä stadionilla, ei missään pellolla.

On epätodennäköistä, että Helsinkiin rakennetaan lähivuosina uutta jättistadionia, kun olympiastadionin remonttikustannukset ovat äskettäin herättäneet voimakasta keskustelua. 300 miljoonaa euroa maksanut neljän vuoden remontti valmistui elokuussa 2020.

Entä sitten stadioneita pienemmät konserttipaikat? Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut niihinkin erityisesti Helsingissä, jossa Hartwall-areenana aiemmin tunnettu Helsinki halli seisoo Venäjä-pakotteiden takia käyttämättömänä.

– Helsinki-halli pitäisi ottaa väliaikaisesti käyttöön, Juvonen sanoo.

Hän on siis samaa mieltä kuin hallin käyttöönottoa poikkeuslailla ehdottaneet Helsingin pormestari Juhana Vartiainen ja apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Heitä kiinnostaa areenan konserttien ja muiden tapahtumien merkitys Helsingin vetovoimatekijänä – sekä konserttikävijöiden reissuillaan kaupungissa kuluttamat miljoonat eurot.

Juvosen mukaan Tampereen tuore Nokia-areena ei pysty korvaamaan Helsinki-hallia.

– Monet artistit haluavat esiintyä nimenomaan pääkaupungissa, hän sanoo.

Nokia-areenan ongelmana on, että se ei sijaitse pääkaupungissa, sanoo promoottori Risto Juvonen.

– Ihan sama kuin stadionkonserttien suhteen. Joku U2 haluaa esiintyä stadionilla, ei missään pellolla.

Helsinki-hallin nopeaa käyttöönottoa puoltaisi Juvosen mielestä sekin, että Töölön yli kymmenen vuoden ajan kaavailtu Helsinki Garden -hanke tai muut areenasuunnitelmat eivät toteutuessaankaan auta Helsinkiä vielä vuosiin.

Antti Einiö muistuttaa, että Suomen konserttitarjontaa vilkastuttaisi myös stadionia ja areenaa pienempi konserttisali.

– Helsingistä on puuttunut konserttisali, jossa on noin 2 500 istumapaikkaa. Sellaista on tänne toivottu 1980-luvulta lähtien.

