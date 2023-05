Loreenin voitto raivostutti viisufanit halki Euroopan – nyt jyrähti Käärijä

– Ei se ole Loreenin vika, ottakaa rauhallisesti, Käärijä puuskahtaa Aftonbladetin haastattelussa.

Ruotsin euroviisuedustaja Loreenin viisuvoittoa on puitu kiihkeään sävyyn halki Euroopan.

Tattoo-kappale keräsi ylivoimaisesti ammattilaisraatien äänet, kun taas Suomen Käärijän Cha cha cha sai lähes yhtä ylivoimaisen voiton yleisöäänissä. Yhteenlaskettu pistemäärä kääntyi kuitenkin Loreenin hyväksi.

Lopputulos herätti tyrmistystä koko maanosan viisuharrastajien keskuudessa. Monet fanit julistivat Käärijän ”moraaliseksi voittajaksi”. Loreenin voitto sai monet esittämään myös salaliittoteorioita sille, miksi raadit niin hanakasti äänestivät Ruotsia. Oikeastaan koko pisteidenlaskujärjestelmä tulisi räjäyttää, jos faneilta kysytään.

Oman osansa myllystä on saanut myös Loreen itse. Monet ovat raivonneet, ettei viisut kerran voittaneen artistin saisi osallistua niihin, minkä lisäksi kappaletta on tämän tästä väitetty plagiaatiksi. Myös Loreenin niukkaa viisuruokavaliota on laajalti arvosteltu.

Nyt Aftonbladet on kysynyt myös Käärijältä mielipidettä asiaan.

Pulinat pois ja jäitä hattuun, Vantaan oma poika Jere Pöyhönen jyrähtää.

– En ymmärrä, miksi ihmiset ovat vihaisia Loreenille. Ei tämä ole hänen vikansa. Hän teki parhaansa ja antoi kaikkensa, Käärijä lataa.

– Toki tiedän, että monet ovat vihaisia järjestelmälle. Ja ehkä euroviisujen on muutettava jotakin. En tiedä.

Käärijä yhtyy kuitenkin esimerkiksi leijonalegenda Timo Jutilankin lausumiin maagisiin sanoihin:

Mennään eteenpäin.

– Tehty mikä tehty. Ei sille enää mitään voi.

– Haluan sanoa kaikille Loreenille hermostuneille, että ottakaa rauhallisesti. Chillatkaa.

Käärijällä itsellään ei ole Loreenista kuin hyvää sanottavaa. ”Hän on ystäväni ja ihana ihminen. Hänellä on iso sielu.”

Loreenin voiton aiheuttamat reaktiot ovat poikineet railakasta suunsoittoa myös Aftonbladetin suunnalta. Erityisesti suomalaisten käytös viisuissa sai länsinaapurin kansan, tai ainakin lehdistön, tai ainakin muutamien asiantuntijoiden, veren kiehumaan.

Esimerkiksi lehden viisutoimittaja Torbjörn ”Tobbe” Ek sanalla sanoen repi pelihousunsa siitä, ettei Suomi antanut Ruotsille yhden ainutta yleisöääntä. Ruotsi sen sijaan leiskautti Käärijälle täydet 12 pistettä.

Moinen käytös oli hänestä ”häpeällistä”.

– Finaalin suurin yllätys oli se, etteivät suomalaiset antaneet Ruotsille yhden ainoaa pistettä. En voi uskoa, että suomalaisten mielestä finaalissa oli kymmenen Tattoota parempaa kappaletta. Se tuntuu todella pikku­sieluiselta, hän totesi viikon alussa IS:lle.

Ek heitti lisää löylyä kiukaalle myös Aftonbladetin Schlagerkoll-podcastissa.

– Syynä on suomalaisten kateus Ruotsia vastaan. Olen niin perkeleen vihainen!

Myös Ekin asiantuntijakollega Markus Larsson yhtyi suomalaisille raivoamiseen.

– Typerä kansa, painukoot vittuun.

Viisujen kärkikaksikon välillä vallitsee kuitenkin urheilijamainen kunnioitus. Myös Loreen lähetti Käärijälle viestin pian voittonsa jälkeen, jossa onnitteli tätä.

Kenties Käärijän painavat sanat saivat tähänkin kiistaan niin sanotusti voita väliin.