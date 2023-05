Käärijän kotiinpaluukeikka oli loppuunmyyty menestys. Paikan päällä nähtiin jotain todella poikkeuksellista.

Käärijän euroviisujen aikana nostattama huuma ei vaikuta olevan laantumassa – ainakaan kotiinpaluu­keikan perusteella.

Helsingin jäähallissa rajatulla alueella, ”Black boxissa”, järjestetty keikka lauantaina 20. toukokuuta oli loppuunmyyty. Liekinheittimistä syöksyi tulta, kun artisti saapui yleisön huutojen ja taputusten saattelemana lavalle.

Paikalla oli peräti 3 000 fania, joista valtaosalla oli yllään jotain vihreää. Monilla oli bolerot, jotka eivät jääneet esiintyjältä huomaamatta.

– Kuinka monella täällä on bolero päällään? artisti kysyi, ja tuhatpäisen lauman seasta kuului raikuvia riemunkiljahduksia.

Käärijä sytytti ihmiset esityksellään.

Käärijän keikalla nähtiin paljon vihreitä boleroita.

Uuden musiikin kilpailun jälkeen koko kansan huulille noussut Käärijä, eli Jere Pöyhönen, on saanut ihmeellisen ilmiön aikaan. Suomalaiset ovat koko kevään kuvailleet, kuinka Käärijän menestys on yhdistänyt kansalaisia. Se näkyi myös keikalla.

Yleisö oli täynnä kaikenikäisiä ihmisiä. Oli pieniä lapsia, teinejä, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja iäkkäitä. Kannattajat saapuivat paikalle kavereiden, mummojen, siskojen, veljien ja vanhempien kanssa.

Tunnelma Black boxissa oli yökerhomainen, mutta tässä klubissa ei ollut ikärajaa.

Kaikki olivat yhtä tervetulleita.

Fanit olivat innoissaan Käärijän kotiinpaluusta.

Käärijä ”riehui ilman paitaa” Helsingin jäähallissa.

Käärijän puheista päätellen hän on itsekin huomannut, millainen vaikutus koko euroviisu­hehkutuksella on ollut hänen matkansa seuraajiin. Artisti kiitteli toistuvasti yleisöä ja vakuutteli, että jokainen paikalle saapunut fani on osa hänen perhettään.

Yleisö lämpeni Käärijän jutuille täysin. Käärijällä on monista muista artisteista poikkeava tyyli heittää paljon vitsejä biisien väleissä, mihin yleisö rakastui. He nauroivat yhtenä kuorona, kun artisti esimerkiksi huomautteli humoristisesti katsojien vaatteista.

– Mikä ankkapuku sinulla on päälläsi? Olet tullut ilmeisesti ihan väärälle keikalle, artisti nauroi.

Tanssiaskeleet valtasivat permannon lattian ja tekivät liikkumisesta massan keskellä vaikeaa. Tiivis tunnelma ei kuitenkaan näkynyt ihmisten olemuksessa, sillä joka suunnassa säteili leveitä hymyjä.

Kun Käärijä ilmoitti laulavansa kappaleen Paidaton riehuja, osa ihmisistä riisui yläosansa ja heilutti kankaita ilmassa. Tosifanit tanssivat Mic macin soidessa rytmin tahtiin kappaleen musiikkivideolla annetun esimerkin mukaisesti.

Cha cha chan aikana Käärijä puki ylleen euroviisuista tutun vihreän boleronsa.

Illan loppupuolella ihmiset sytyttivät tunnelmallisesti taskulamppunsa ja nostivat ne ilmaan.

Ei kuitenkaan jäänyt epäselväksi, mitä kappaletta odotettiin eniten läpi illan.

Käärijä räjäytti koko Helsingin jäähallin euroviisukappaleellaan Cha cha challa, joka odotetusti soitettiin viimeisenä. Monet saattoivat aluksi ihmetellä, mikseivät liekinheittimet sylkeneet tulta suosikkilaulun aikana, vaikka ne aluksi lämmittivätkin areenan permantoa.

Kappaleen loputtua syy selvisi. Käärijä oli vielä säästellyt ensimmäisen vedon ajan ja yllätti varmaan jokaisen hallissa olleen henkilön esittämällä kansainväliseen suosioon nousseen Cha cha chan toisenkin kerran.

Ja yleisö syttyi vielä ensimmäistä suoritusta enemmän – vastaavaa ei näe jokaisella keikalla. Jopa ilotulituksia räjäytettiin lavan edessä loppuhuipentumana.

Kotiinpaluukeikka ei tuntunut jättävän ketään kylmäksi. Esityksensä päätteeksi artisti ilmoitti jäävänsä ansaitulle vapaalle.

Käärijän keikalla nähtiin ilotulituksia.