Käärijä teki ennätyksen

Cha cha cha on nyt Spotifyn historian kuunnelluin suomenkielinen kappale.

Käärijän kappale Cha cha cha on nyt rikkonut merkittävän ennätyksen.

Tällä viikolla Suomen viisubiisistä tuli Spotifyn historian kuunnelluin suomenkielinen kappale. Tämän jutun kirjoitushetkellä Cha cha cha on kuunneltu suoratoistopalvelussa yli 36 miljoonaa kertaa.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että edellistä ennätystä piti hallussaan JVG:n Ikuinen vappu vuodelta 2020. Sitä on kuunneltu yli 31 miljoonaa kertaa.

Käärijän kaula tähän lukemaan tosin noussee vielä entisestään. Cha cha cha oli vielä eilen keskiviikkona Spotifyn omien tilastojen mukaan koko maailman 13. kuunnelluin kappale.

Cha cha cha on pistänyt yhden ennätyksen uusiksi pikavauhdilla.

Vaikka Cha cha cha rikkoi yhden ennätyksen, toiseen sillä on vielä pitkä matka.

Mikäli Käärijä vaikkapa haluaisi itselleen palkinnon Spotifyssa kaikkien aikojen kuunnelluimmasta suomalaisesta kappaleesta, on kiivettävänä vielä todellinen vuori. Edessä on vielä esimerkiksi Darude, jonka legendaarinen Sandstorm on kuunneltu palvelussa yli 346 miljoonaa kertaa.

Kuunnellumpia ovat myös muun muassa The Rasmuksen In the Shadows (159 miljoonaa) ja Alman Chasing Highs (148 miljoonaa). Edestä löytyy myös Suomen historian ainoa viisuvoittaja eli Lordi, jonka voittobiisi Hard Rock Hallelujah on kuunneltu palvelussa yli 52 miljoonaa kertoo.

Yleisöäänestyksen uskomattomasta voitostaan huolimatta Käärijä jäänee myös kakkoseksi näiden viisujen kuunnelluimman kappaleen kisassa. Tällä hetkellä Loreenin voittobiisiä Tattoo on nimittäin kuunneltu Spotifyssa yli 73 miljoonaa kertaa.