Onko viisut voittanut Loreenin jättihitti plagiaatti? Nyt puhuu Teoston edustaja

Internetissä on kohuttu pitkin viisukevättä siitä, onko euroviisut voittaneen Loreenin kappale Tattoo plagiaatti ukrainalaispoppari Mika Newtonin takavuosien hitistä.

Nouseva melodia. Dramaattinen sointukierto, jossa neljäs, kuudes, ensimmäinen ja kolmas sointuaste pyörivät loputtomiin. Tuntuu, kuin kappale jäisi leijumaan. Siksi Loreenin euroviisut voittanut Tattoo on monien mielestä niin lumoava popkappale.

Tätäkö on ruotsalainen laatu ja nerous?

Joidenkin mielestä ei. Sen lisäksi, että viisufanit protestoivat jo ruotsalaistähden voittoa väittäen viisujen ammattilaisraatien ”ryöstäneen” sen Suomen Käärijältä, pidetään kappaletta internet-keskusteluissa myös plagiaattina.

Ryöstetyksi joutunut kappale on ukrainalaisen Mika Newtonin V plenu vuodelta 2005. Newton edusti maataan myös euroviisuissa vuonna 2011.

Netissä on jaettu hanakasti erityisesti puolalaisen lauluntekijän Paweł Szuttan tekemää videota, jolla hän laittaa Loreenin ja Newtonin kappaleet soimaan päällekkäin.

Ja kuule: molemmissa kappaleissa on neljä tahtia kestävä melodia, joka nousee ylöspäin häiritsevän samankaltaisesti. Vain sävellaji ja hieman poikkeava lopuke erottavat sävelkulut.

Ilta-Sanomat uutisoi plagiointiepäilyjen nostamasta kohusta viime sunnuntaina. Aiheesta ovat Suomessa uutisoineet myös ainakin Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

Newtonin kappale jatkuu kuitenkin eri tavalla. Tämä ei ole estänyt somekansaa syyttämästä Loreenia ja hänen lauluntekijätiimiään varkaudesta.

Viime aikoina plagiaattivääntöjä on käyty myös vähemmän ilmeisistä asioista, kuten siitä, onko lauluntekijä Ed Sheeran varastanut Thinking Out Loud -kappaleeseensa elementtejä soullegenda Marvin Gayen klassikosta Let’s Get It On.

Asiasta käytiin oikeutta. Sheeran voitti. Kappale ei siis ollut plagiaatti.

Loreenin kappale on toistaiseksi herättänyt vain somenärkästystä. Raastupaan siitä ei ole menty.

Viisuvoittaja Loreen tervehti yleisöä kansanjuhlassa Tukholman Kungsträdgården-puistossa.

Kysytäänpä mielipidettä Suomen tekijänoikeusjärjestö Teostolta.

Järjestön lehdessä Teostoryssa plagiaatti määritellään näin:

– Jotta voidaan puhua plagiaatista, täytyy kappaleen olla oleellisilta elementeiltään melkeinpä yksi yhteen originaalin kanssa. Eli kynnys on korkea. Samankaltaisuus ei riitä, Teoston ohjelmistotoimikunnan sihteeri Jennah Vainio toteaa artikkelissa.

Hänestä kappaleen melodiaa ja rytmiä ei plagiointia arvioidessa voi erottaa toisistaan. Kokonaisen soivan sävelmateriaalin samankaltaisuus ratkaisee.

Järjestö ei kommentoi yksittäistapauksia, kuten ei muyöskään mainittua Loreenin ja Mika Newtonin asiaa.

Teoston lakiasioiden edustaja vastaa silti sähköpostitse voivansa kommentoida plagiaattiaihetta yleisellä tasolla.

Mika Newton edusti Ukrainaa euroviisuissa vuonna 2011.

Millaisessa tapauksessa plagiaattisyytöksen nostaminen on aiheellista?

– Se on lähtökohtaisesti tekijän tai oikeudenomistajan päätös, koska pyyntö mahdollisen plagiaatin tutkimiselle tulee lähtökohtaisesti tekijältä tai oikeudenomistajalta itseltään. Eli häneltä tai heiltä, jotka kokevat, että heidän tekijänoikeuttaan on loukattu.

– Tekijät ovat voineet luovuttaa oikeuksiaan, tai antaa valtuuden kolmannelle taholle (kute levy-yhtiölle) valvoa oikeuksiaan. Tällaisella kolmannella taholla voi olla oikeuden luovutukseen tai valtuutukseen perustuva oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimiin asiassa, jos alkuperäisen kappaleen tekijänoikeuksia katsotaan loukatun. Ulkopuolinen taho ei voi nostaa syytettä.

Kuka taho asiaa lähtee ajamaan, jos kyseessä on kaksi kansainvälistä artistia, jotka toimivat eri maissa ja joiden kotimaissa on omanlaisensa tekijänoikeussäädökset?

– Se taho (eli tekijä, oikeudenomistaja taioikeuksien saaja), joka kokee, että hänen tekijänoikeuttaan on loukattu. Tyypillisesti oman juridisen neuvonantajan avustuksella. Asiassa noudatetaan kyseisten maiden prosessioikeudellisia sääntöjä ja käytäntöjä, jotka sääntelevät koko prosessin kulkua.

Onko pienempi artisti aina alakynnessä tällaisissa tapauksissa? Riittääkö, että isomman profiilin artistilla on tarpeeksi lakiasiantuntijoita, joiden avulla hän voi kaataa tapauksen hyväkseen?

– Viime kädessä riippumaton oikeuslaitos on vastuussa asian oikeudellisesta ratkaisusta.

Helsingin Sanomien artikkelin yhteydessä sanottiin, että Euroopan yleisradioyhtiö EBU:lla saattaa olla keskustelussa ”jokin rooli”, jos Tattoon katsotaan olevan plagiaatti. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Voisiko EBU:llekin tulla asiassa sanktioita, jos niin pitkälle mennään?

– Tässä on ainakin kaksi tasoa: miten plagiointia arvioidaan yleisesti ja miten erityisesti EBU:n tai Euroviisujen kontekstissa. EBU:lla on omat sääntönsä koskien Euroviisuihin osallistuvia kappaleita, ja erityisesti näiden sääntöjen valossa myös EBU:lla saattaa olla asiassa jokin rooli, jos kilpailukappaleen katsottaisiin olevan plagiaatti.

– Emme Teostossa ole näitä sääntöjä yksityiskohtaisesti arvioineet, joten emme voi tähän sen tarkemmin ottaa kantaa. Tiettävästi plagiointiväitteitä on Euroviisuihin osallistuneiden teosten osalta esitetty aiemminkin, Teostosta vastataan.