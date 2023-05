Ihonmyötäinen asu teki Loreenille tepposet – viisufinaalissa tapahtui kiusallinen kömmähdys

Loreen kertoo brittimedialle tulevaisuudensuunnitelmistaan ja finaalissa kokemastaan asumokasta.

Jo toista kertaa euroviisut voittanutta Loreenille järjestetään tiistaina puistojuhlat Tukholman Kungsträdgårdenissa, kertoo Expressen. Ruotsissa oltiin jo hieman ihmetelty, missä viisuvoittaja on, sillä Loreenin tiimi palasi kotiin Ruotsiin jo finaalin jälkeen.

Loreen sen sijaan jäi Britanniaan, jossa hän antoi ensimmäiset haastattelunsa medialle voiton jälkeen. Brittilehden haastattelussa Loreen puhuu tulevaisuudensuunnitelmistaan, Käärijästä ja siitä, kuinka hänelle sattui kömmähdys viisufinaalissa.

Käärijä sijoittui euroviisujen finaalissa toiseksi.

Loreen sanoo The Sunin haastattelussa toivovansa, että euroviisut järjestetään ensi vuonna hänen kotikaupungissaan Tukholmassa.

Viisuvoittaja uskoo, että juhlavuoden kunniaksi myös Abban jäsenet nähdään viisuissa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Abban viisuvoitosta.

– Olen tavannut kolme Abban jäsentä ja olen aika varma, että he tulevat euroviisuihin. Aion vähän painostaa. Viisut on pakko järjestää Tukholmassa, etenkin kun Abban voitosta on 50 vuotta, Loreen juttelee brittilehdelle.

Artisti voitti euroviisut kansallisten raatien antaman pistevyöryn turvin. Suomen Käärijä voitti yleisöäänestyksen, mutta lopulta juryäänet siivittivät Loreenin voittoon.

Loreen voitti euroviisut vuonna 2012 kappaleellaan Euphoria. 2023 voitto tuli Tattoo-biisillä.

Loreen kertoo The Sunin haastattelussa, että kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan euroviisujen finaalissa. Tattoo-kappaleen esityksessä artisti nähtiin lavalla vartalonmyötäisessä asussa, joka Loreenin mukaan oli niin tiukka, että lopulta housut repesivät.

Artisti sanoo The Sunille havahtuneensa esityksen jälkeen siihen, että hänen takapuolensa alueella kävi outo viima.

– Housuni repesivät, mutta vasta kun pääsin lavalta. Ne olivat revenneet ylös asti, Loreen sanoo lehdelle.

– Adrenaliini jylläsi ja kiertelin käytävillä esityksen jälkeen. Ajattelin, että onpas vilpoisaa. Sitten huomasin housuni. Onneksi stylistilla oli varahousut mukana, Loreen sanoo.

Tiukka esiintymisasu teki Loreenille tepposet.

Viisufinaalin jälkeen Loreen on omien sanojensa mukaan lähinnä levännyt.

– Voiton jälkeen oli pitkä pressitilaisuus. Kun tulin takaisin hotelliin, niin ystävät ja perheeni juhlivat. Sanoin heille, että rakastan teitä ja minä menen nyt nukkumaan. Sillä tavalla minä juhlin.

Laulaja sanoo The Sunille odottavansa jo innolla tulevia keikkoja. Hän tosin ei ole varma, aikooko hän jäädä Ruotsiin asumaan. Loreen nimittäin sanoo ihastuneensa Britanniaan niin paljon, että hän miettii tosissaan muuttoa saarivaltioon.

– Rakastan Britanniaa. Täällä voi tuntea luovuuden.

– Te britit olette edelläkävijöitä. Ajattelin, että v***u minun pitää lähteä Ruotsista, Loreen toteaa.

Loreen toivoo, että euroviisut järjestettäisi ensi vuonna Tukholmassa.

Loreenilta kysytään haastattelussa, miksi Britanniaa edustanut Mae Muller sijoittui finaalissa toiseksi viimeiseksi. Ruotsalaisartisti pohtii, että aitous puhuttelee yleisöä.

– Minusta on ihanaa, että Mae Muller puhuttelee nuorempaa yleisöä, joka on todella tärkeää. Itse ehkä kiinnitän huomiota artisteissa siihen, ovatko he aitoja, Loreen sanoo ja nostaa esimerkikseen Käärijän, kun hän puhuu aidosti omaa juttuaan tekevästä esiintyjästä.

– Totuus Käärijästä on se, että kun hän on lavalla, niin hän ei pelkää ja hän ei esitä mitään, Loreen kehuu.