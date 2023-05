Kommentti: Käärijä-bileistä puuttuu maskuliininen uho, ja se on ihanaa

Jere Pöyhönen on luonut itsestään urheilijan räjähtävyyttä ja sarjakuvasankaria yhdistelevän hahmon – kuin showpainijan tai toimintafiguurin, joka ylittää monenlaiset sukupuolen ja maskuliinisuuden rajat, kirjoittaa viihdetoimittaja Mikael Mattila.

Toukokuussa 2019 tapasin Tampereen torilla muutaman tuhannen muun kansalaisen kanssa.

Ihmiset kiljuivat, mölisivät ja riehuivat. Paljaita pakaroita vilkkui. Joku oli tuonut paikalle peräkärrysaunan. Suihkulähteessä uitiin.

Mörkö oli lyönyt sisään. Leijonien kultakarnevaali oli jaettua hurmosta kylmän talven päätteeksi.

Samalla biletunnelmassa oli jotain aggressiivista.

Jätkäporukka oli voittanut, ja sitä juhlittiin jätkäporukan elkein. Ihmislaumat, enimmälti miehet, vaappuivat halpa lager kourassaan vaihtelevissa promilleissa, kiipeilivät liian korkealle ja keksivät kaikenlaisia tempauksia.

Touhusta uhkui maskuliininen uho ja näyttämisen halu. Tuli mieleen yökerhon edusta juuri sulkemisajan jälkeen.

Kun Suomen euroviisusankari ja sydänten ritari Käärijä saapui Liverpoolista kotiin, oli Helsinki-Vantaan lentokentällä vähän eri meininki.

Värikkäästi (etupäässä toki vihreään) sonnustautuneita ihmisiä, eri sukupuolia ja ikäluokkia laulamassa Cha cha cha’ta uudelleen ja uudelleen. Kaikki halasivat Käärijää, Käärijä halasi kaikkia.

Se oli kaunista ja liikuttavaa.

Ei ollut känniurpoja. Kukaan ei karjunut munasillaan suihkulähteessä. Jätkäporukat eivät mellastaneet. Yhtäkään patsasta ei vahingoitettu.

Kyynisempi voisi tietenkin todeta, että Käärijä-karnevaali on ”lasten juhla”.

Aika monessa päiväkodissa on tänään luultavasti lauleskeltu samppanjan päälleen kaatamisesta ja kiipeilty leikkimökkien katoille esittämään koreografioita. Opettajat ovat saaneet paimentaa Käärijä-huumaisia tenavia kuin konstaapeli etukenoisia Björninen- ja Anttila-paitaisia.

Mutta mitä sitten? Kerrankin vietämme kansanjuhlaa, jonka luonteen saa määrittää joku muu kuin toinen jalka juoksuhaudassa yhä klenkkaava maajoukkueyleisö.

Euroviisut ovat muutenkin aina olleet monenlaisten vähemmistöjen juhla, joka on haastanut tyypillisiä käsityksiä siitä, millaista meikkiä, väriä ja kimalletta kukin saa ylleen vetää. Sitä se on edelleenkin. Tämä on ihan perusjuttu, jonka ei pitäisi tulla yllätyksenä kenellekään lajia seuranneelle.

Siksi onkin hienoa, että Jere Pöyhönen on luonut itsestään urheilijan räjähtävyyttä ja sarjakuvasankaria yhdistelevän hahmon – kuin showpainijan (laji, jota hän kertoo fanittaneensa) tai toimintafiguurin, joka ylittää monenlaiset sukupuolen ja maskuliinisuuden rajat.

Entinen Kiekko-Vantaan mies. Lätkäjätkä.

Jos alle 170-senttisen Pöyhösen pienikokoisuus oli voimavara kaukalossa, niin sitä se on myös estradilla. Väitän, että jos Cha cha cha’n esittäisi prikulleen samalla lailla joku raavaampi jässikkä, ei show olisi lainkaan samanlainen.

Nyt kynsilakkaan ja kajaaliin sonnustautunut Pöyhönen pukee perinteisen maskuliinisuuden päälle viisuflambojanssin neonvihreän boleron ja paljastaa meille keskivartalonsa – ei ilveilläkseen tai uhotakseen, vaan haavoittuvuuttaan.

Huomioitakoon myös, että laatikon, josta Käärijä esityksen aluksi murtautuu, kyljessä lukee ”fragile” – särkyvää. Sattumaako?

Samalla viisuyleisö on saanut ihastella, miten Pöyhönen ystävystyi Liverpoolissa Sloveniaa edustaneen Joker Out -yhtyeen solistin Bojan Cvjetićaninin kanssa. Veijarit hulluttelivat esimerkiksi esittämällä Titanic-elokuvan legendaarisen kohtauksen, jossa Pöyhönen hoiti Kate Winsletin Rosen ja Cvjetićanin Leonardo DiCaprion Jackin roolit.

Se on sellaista nuorten miesten välistä ystävyyttä ja maskuliinisuutta, johon vanhempi sukupolvi ei vielä kyennyt.

Lätkäjätkä-Jere kykeni.

Ei siis ihme, jos lapsiakin kiinnostaa. On maailmassa huonompiakin roolimalleja.