Leena Suomi kerää hämmennystä somessa – uskomaton ennustus kiteyttää osuvasti Käärijän ja Loreenin tilanteen

Käärijä-huuma valtasi Leena Suomen täysin euroviisujen alla. Hän päätti piirtää kaksi voittokuvaa Käärijästä, jotka sattumalta ennustivatkin täydellisesti lopputulosta.

Vantaalainen Leena Suomi yllätti itsensä, kun sattumalta ennusti euroviisu­finaalin jälkeisen asetelman täydellisesti.

Koko ikänsä piirtämistä harrastanut Suomi päätti piirtää Käärijälle voittokuvan jo ennen kuin finaali oli ehtinyt edes alkaa. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että vantaalais­lähtöinen Jere Pöyhönen, eli Käärijä, nappaa viisujen kirkkaimman sijoituksen.

Toisin kävi, kun ruotsalainen Loreen äänestettiin ykköseksi. Suomen taiteilema teos kuvaa silti hämmentävän hyvin finaalin jälkimaininkeja.

– Minulla kävi vain kauhea tuuri, että nämä sattuivat osumaan näin hyvin. Idea ensimmäiseen kuvaan syntyi, kun Loreenin viisukappaleen nimi oli Tattoo. Piirsin sitten Käärijän Loreenin käteen tatuoinniksi, Suomi avaa.

Suomen digitaalisesti piirretyssä kuvassa näkyy, kuinka graafisen Loreenin kyynärvarressa tanssii vihreäboleroinen Käärijä. Loreenin ilme on piirustuksessa järkyttynyt.

Kuvan tarkoituksena oli havainnollistaa Loreenin kokemaa pettymystä, kun suomalaisräppäri veisi hänen voittonsa. Nyt piirustus kuvaakin osuvasti sitä, kuinka viisuvoitosta huolimatta Käärijä varastaa valokeilan loistaen yleisön suosikkina.

Leena Suomi piirsi tanssivan Käärijän Loreenin kyynärvarteen.

Toinen teos syntyi puolestaan Suomen miehen ideasta. Hän ehdotti, että Suomi hyödyntäisi piirustuksessa Loreenin ”leivänpaahdinta”, jonka välissä hän euroviisuesityksessä lauloi.

Myös toinen kuva havainnollistaa Suomen mukaan hyvin tämänhetkistä tilannetta.

– Eilen mietin, että hetkinen, tämähän on varmaan se, miltä Loreenista nyt tuntuu!

Leena Suomen piirtämässä kuvassa Käärijä tanssii ”leivänpaahtimen” päällä. Loreen on jäänyt Käärijän suosion alle.

Suomi on jakanut piirustuksiaan Instagramissa ja Facebookissa. Hän on saanut tekeleistään todella hyvää palautetta etenkin jälkimmäisessä somealustassa.

– Minulle on sanottu esimerkiksi, että piirustuksissani näkyy juuri kaikkien tunnelmat ja tunteet. Leivänpaahdin-kuvaa on jaettu ainakin yli 100 kertaa Facebookissa, Suomi sanoo iloisena.

Euroviisuja harvoin katsova Suomi aikoo seurata Käärijän matkaa jatkossakin. Hän kertoo Käärijä-huuman vallanneen hänet täysin.

– Siinä pojassa on jokin niin ihmeellinen karisma. Hän ei esitä, vaan on ihan oma itsensä, mikä on erittäin, erittäin harvinaista julkisuuden henkilöissä.

– Ei kenellekään oikeasti käy näin. Hän saa paistatella sellaisessa valossa, johon kukaan ihminen ei yleensä joudu: hän tulee toiseksi mutta on koko yleisön ehdoton suosikki. Voi Loreen-parkaa! Suomi huokaisee.