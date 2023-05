Aftonbladetin Schlagerkoll-podcastissa hermostuttiin pahanpäiväisesti Suomen kansan ratkaisusta olla antamatta Ruotsille pisteitä.

Ruotsi voitti euroviisut, koska eurooppalaiset ammattilaisraadit rakastivat Loreenin Tattoo-kappaletta. Se sai täydet 12 pistettä yhteensä 15:lta raadilta, Suomen raati mukaan lukien.

Euroopan kansa oli eri mieltä. Se kyllä antoi Loreenille toiseksi eniten puhelinääniä, mutta täysiä pinnoja ruotsalaistähti ei saanut yhdestäkään maasta.

Suomen kansa taasen jätti Loreenin tylysti ilman pisteitä. Suomen Käärijä sen sijaan sai Ruotsin äänestäjiltä 12 pisteen pääpotin.

Ainakin Aftonbladetin viisuasiantuntijat Markus Larsson ja Tobbe Ek kuuluvat loukkaantuneen asiasta verisesti.

He purkavat pettymystään lehden Schlagerkoll-podcastissa, jonka viisutuloksia perkaavan jakson otsikkokin on muotoiltu provosoivasti Sorry not sorry, Finland.

Ensin juontaja Jenny Ågren esittää teorian, jonka mukaan Suomessa olisi aktiivisesti kampanjoitu Ruotsin äänestämistä vastaan. Tästä myös Suomen viisukommentaattori Mikko Silvennoinen sai osansa.

Silvennoinen kiisti syytökset. Myöskään Larsson ja Ek eivät usko väitteisiin. Sattumoisin myös Ruotsin voitto kirvoitti salaliittoteorioita, joiden mukaan kisat junailtiin länsinaapuriin siksi, koska ensi vuonna tulee 50 vuotta ABBA-yhtyeen voitosta.

Käärijä sai Ruotsin äänestäjiltä 12 pisteen pääpotin.

Ek esittää suomalaisten äänestyskäytökselle oman arvelunsa:

– Syynä on suomalaisten kateus Ruotsia vastaan, hän puhisee.

– Suomessa katsottiin, että kymmenen biisiä oli parempia kuin Loreen. Sehän on häpeällistä!

Myös Markus Larsson yhtyy sadatteluun.

– Joku Saksa saa pisteitä, mutta Ruotsi ei.

Saksan Lord of the Lost -yhtyeen esitys Blood and Glitter jäi koko viisujen viimeiseksi. Se keräsi vaivaiset 18 pistettä, joista viisi Suomelta.

Aftonbladetin viisuasiantuntija Tobbe Ek.

Kun vieraat makustelevat tulosta entisestään, raivo studiossa vain yltyy.

– Markus ehkä naureskelee, mutta minä olen loukkaantunut. Olen ihan perkeleen vihainen, Tobbe Ek karjuu.

– Typerä kansa, Larsson nimittelee suomalaisia.

Ekin käsin­kosketeltavaa harmia kuulemma lievittäisi se, jos puhelin­äänestäjät olisivat sankoin joukoin jättäneet Loreenin huomioimatta.

– Mutta kun Suomi oli ainut maa, joka jätti meidät pisteittä. Suomi: häpeä! Tuollaisella ajattelu­tavalla oli aivan oikein, että ette voittaneet, hän sauhuaa.

Larsson jatkaa:

– Ei ole kiellettyä olla antamatta Ruotsille pisteitä, sillä sehän heikentäisi Käärijän mahdollisuuksia, mutta silti... Mitä helvettiä? Ruotsi antoi Suomelle täydet pisteet vaikka se oli Loreenille haitaksi. En ymmärrä. Olen samaa mieltä Tobben kanssa.

Hän paukauttaa myös oman luonnehdintansa Käärijän tyylistä kutsuen tätä ”ankarasti bilettäväksi salaattikulhoksi”, ja sinetöi palopuheensa alatyylisillä terveisillä suomalaisille:

– Fuck them, painukoot vittuun.

Keskustelu jatkuu Loreenin aseman puolustamisella.

Tobbe Ek myötäilee esimerkiksi Expressen-lehdessä esitettyä näkemystä, jonka mukaan toisinaan yleisö on väärässä myös euroviisuissa.

– Raadit tekivät aivan oikein. He pelastivat voiton Loreenille. Hänen biisinsä on suurin hitti.

Ekin logiikan mukaan Loreenin voitto oli oikeutettu siksikin, että kappaletta on kuunneltu kaikista euroviisukilpailijoista eniten.

– Se on striimannut yli 58 miljoonaa. Ei tässä ole kahta sanaa.

Ei ole siis yllätys, että viisuasiantuntijat pitävät kynsin ja hampain kiinni nykyisestä järjestelystä, jonka perusteella ammattilaisraatien äänillä on 50 prosentin merkitys lopputulokseen.

– Raadeista ei missään nimessä pidä luopua. Siitä suomalaisten käytös on todiste. Ihmiset eivät ymmärrä laatua, tuohtunut Ek jatkaa moittimistaan.

Myös Larssonin mielestä kansaa ei saa päästää päättämään viisuvoittajasta.

– Jos raadeista luovutaan, niin sitten te kyllä saatte sellaiset viisut kuin ansaitsette. Tämä ei ole kansan ylenkatsomista, mutta kyllä [raadeista luopuminen] muuttaisi kisan luoteen täysin. Se pakottaisi miettimään uudestaan, millaisia biisejä lähetämme.