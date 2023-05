Ruotsin viisuvoitosta leviää outoja väitteitä – finaalin lopputulos sai somen kuhisemaan

Monet viisufanit pettyivät finaalin lopputulokseen ja oman suosikkinsa menestykseen.

Ruotsi voitti euroviisut ja samalla maata edustanut Loreen teki historiaa. Tattoo-kappaleella Ruotsia edustanut Loreen on voittanut nyt euroviisut kaksi kertaa – vuosina 2012 ja 2023.

Suomea Cha cha challa edustanut Käärijä sijoittui viisukarkeloissa toiseksi, kolmanneksi tuli Israelin Noa Kirel kappaleellaan Unicorn.

Käärijä sai ylivoimaisesti eniten yleisöääniä, mutta Ruotsin Loreen kiilasi voittoon ammattilaisraadin äänien ansiosta. Tämä on herättänyt kummastusta viisufanien keskuudessa ja monet ovat rientäneet sosiaaliseen mediaan puimaan finaalin lopputulosta.

– Voitto ryöstettiin Suomelta! viisufanit puhisevat Twitterissä.

Ruotsin voitosta käydään kiivasta keskustelua somessa. Somekommenteissa kirjoitetaan, että on outoa, ettei eniten yleisöääniä saanut kappale voitakaan viisuja.

– Hiiteen koko jury, Twitterissä jyristään.

Norjalainen Dagbladet kirjoittaa, että Loreenin voiton jälkeen sosiaalisessa mediassa on levinnyt outoja väitteitä juryn toiminnasta.

Dagbladet kirjoittaa, että sosiaalisessa mediassa on levitelty salaliittoteorioita siitä, että Ruotsin voitto olisi muka jollain tavalla ”sovittu juttu”.

Somen salaliittoteoreetikot perustavat Dagbladetin mukaan väitteensä siihen, että legendaarisen ruotsalaisyhtye Abban viisuvoitosta tulee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta ja siksi viisut halutaan järjestää ensi vuonna Ruotsissa.

– Ensi vuonna Abban viisuvoitosta on 50 vuotta. Finaalissa oli Ruotsia parempia esiintyjiä, Dagbladet kertoo someväitteistä.

Euroviisujen pisteidenlaskennassa ensin kansalliset juryt antavat pisteensä finalisteille, jonka jälkeen jokaisen maan yleisöäänet lisätään kunkin esiintyjän pistepottiin.

Euroviisujen sääntöjen mukaan musiikkialan ammattilaisista koostuvat kansalliset raadit arvioivat finalisteja muun muassa esiintymisen, kappaleen ja lavashow’n perusteella. Esimerkiksi tänä vuonna juryt nostivat Loreenin Tattoon suosikikseen ja antoivat Ruotsille 340 pistettä. Toiseksi tullut Käärijä taas sai juryilta 150 pistettä.

Suomen Käärijä sijoittui euroviisuissa toiseksi. Se on Suomen paras sijoitus sitten Lordin viisuvoiton.

Vaikka Käärijä sai enemmän ääniä yleisöltä, yhteenlasketut pisteet veivät Loreenin voittoon. Monet kommentoivatkin somessa, että soraäänistä huolimatta yhteenlasketut pisteet ratkaisevat.

Norjassa yleisöäänien ja kansallisten raatien antamien äänien eroavaisuus on noussut tapetille paitsi Loreenin ja Käärijän, mutta myös maata edustaneen Alessandran sijoituksen takia.

Norjaa edustanut Alessandra tuli viisuissa viidenneksi. Kansallisilta raadeilta Queen of Kings ei saanut valtavaa pistesaalista, mutta yleisöäänet nostivat artistin kärkikahinoihin.

Alessandran viisukappale Queen of Kings oli yksi kisan ennakkosuosikeista ja kappale nousi valtavaksi hitiksi jo ennen semifinaaleja tai finaalia.

Juryt antoivat Alessandralle kuitenkin vain 52 pistettä. Yleisöääniä Queen of Kings sai 215. Se on kolmanneksi eniten heti Suomen ja Ruotsin jälkeen.

Dagens Nyheter kertoo norjalaisasiantuntijoiden ruotivan viisufinaalin tulosta. Eurovision Norway -järjestön Håkon Aleksander Røssum sanoo uutistoimisto NTB:lle, että äänestyskäytäntöä tulisi muuttaa.

– Fanit pitäisi päästää raateihin. Fanit ovat olleet kaikissa harjoituksissa ja tietävät kaiken esiintyjistä. EBU:n pitäisi todellakin harkita tätä, Røssum sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Eurovision Norwayn perustaja Martin Phillip Fjellanger.

– On hullua, että kussakin raadissa on vain viisi ihmistä ja heillä on niin suuri valta yleisöön verrattuna.

Ilta-Sanomien haastattelema viisuasiantuntija Tuomas Lassinharju uskoo, että juryjen poistamisesta ja silkkaan yleisöäänestykseen palaamisesta tullaan käymään vakavaa keskustelua.

Viisuasiantuntija ei itse koe, että juryäänien painoarvon vähentäminen olisi oikea ratkaisu, sillä se tekisi järjestelmästä entistäkin epäselvemmän. Juryt poistettiin täksi vuodeksi semifinaaleista, mikä saattaa kieliä muutoksesta.

– Se voisi olla looginen jatkumo sille, että raadit poistuisi kokonaan. En voi spekuloida, että tuleeko näin tapahtumaan, mutta ihan varmasti tästä tullaan euroviisujen kokouksissa käymään erittäin kiivasta keskustelua, Lassinharju kertoi IS:lle.

Myös Ilta-Sanomien haastattelema Aftonbladetin viisuasiantuntija ja toimittaja Torbjörn Ek sanoi yleisön ja raatien arvioivan eri tavalla.

– Jokin kappale voi hurmata yleisön, mutta juryt antavat äänensä kappaleelle, joka on pitkäikäinen ja jolla on potentiaalia menestyä kansainvälisesti, Ek sanoi.

Saksan Lord of the Lost jäi viimeiselle sijalle ja sai jurylta vain kolme pistettä. Yhteensä pisteitä tuli 18.