Näin Käärijä-ilmiö villitsi Suomen – Oulun Toripolliisi sai boleron

Käärijä on kietonut koko Suomen euroviisuhuumaan.

Todellinen viisukiima on vallannut Suomen, kun Käärijän lauantain euroviisufinaaliesitystä odotetaan jo kuumeisena.

Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, kuuluu finaalin ennakkosuosikkien joukkoon. Suomella on suurimmat mahdollisuudet viisuvoittoon sitten Lordin legendaarisen vuoden 2006 esityksen.

Oulussa Käärijä-huuma näkyy kaupungin kuuluisan Toripolliisin yllä. Toripoliisi-patsas oli nimittäin puettu Käärijälle ominaiseen neonvihreään boleroon.

Oulun Toripolliisi koristeltiin Käärijä-bolerolla.

Oulun kaupunki ei jättänyt Käärijä-ilottelua pelkkään Toripoliisin pukemiseen, vaan Toripoliisin ympärillä järjestettiin myös Cha cha chaa -tanssiesitys, jossa esiintyi Käärijän lavaesityksen tapan pinkkeihin pukeutuneet tanssijat.

Kuopiossa viime viikon sunnuntaina syntynyt orivarsa nimettiin Käärijän mukaan, uutisoi Hevosurheilu-lehti.

Kotkassa kahvila-konditoria Hyggen henkilökunta on taiteillut Käärijä-torttuja. Tortut on kuorrutettu neonvihreällä kuorrutteella, johon on liitetty Käärijän asun kaulurista tuttuja mustia piikkejä. Leipomuksen kruunaa Suomen lippu.

Kansa on päättänyt ottaa ilon irti Käärijä-huumasta myös nettikirpputorisivusto Tori.fissä.

Sivusto on täyttynyt erilaisista vihreistä tuotteista, joiden eteen on lyöty sana Käärijä. Meno on perjantain aikana lähtenyt Torissa toden teolla laukalle, myyntiin on nimittäin päätynyt 50 000 euron ”Käärijä kasvi” sekä 90 000 euron ”Käärijä kattomöhkäle”, tarkemmin sanottuna lamppu.

Myös vihreää Jopo-pyörää myydään Käärijä etuliitteellä. Lisäksi vihreä, silinterillä koristeltu matoa esittävä savityö on saanut Käärijä-etuliitteen. Maton saisi itselleen kepeällä 1 000 euron hinnalla.

Nettiauto-sivustolla sen sijaan kaupitellaan 2023 vuosimallin Skoda Enyaq -autoa. Auton väri on teemaan kuuluen vihreä. Myynti-ilmoituksessa lukee, että autolle on lätkäisty Käärijä edition -tarjous ja hinnasta on lohkaistu pois 4 000 euroa.

Käärijä-huumaan on hurahdettu myös politiikan maailmassa. Suomen ulkoministeriö päivitti Twitter-tilillään logonsa vihreäksi ja koristeli sen Käärijän toisella tavaramerkillä, mustalla pottatukalla sekä parralla ja viiksillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö sen sijaan julkaisi Käärijä-version Suomen leijonasta. Leijonalle oli tyylitelty pottatukka, parta sekä tietysti neonvihreä bolero.

Säätytalolla hallitusneuvotteluja käyville tehtailtiin huikopalksi Käärijä-leivoksia, joista kertoi kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo.