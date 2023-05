Käärijä ei laula viisulavalla yksin – nyt puhuu hänen salainen aseensa

Sibelius-Akatemian musiikin lehtori Aija Puurtinen, 63, lähti Liverpooliin Käärijän taustalaulajaksi, kun pyydettiin.

Euroviisujen sääntöjen mukaan kilpailuun saa osallistua korkeintaan kuusijäseninen työryhmä.

Käärijän remmissä on viisi esiintyjää: solisti Jere Pöyhönen itse sekä ”possujuna” – neljä fuksianpunaissa joraavaa tanssijaa.

Kuudeskin jäsen löytyy. Hän vain piileskelee verhon takana. Kuin heviyhtye Iron Maidenin keikoilla vuosikaudet kulisseista koskettimia soittanut hiljainen sankari Michael Kenney.

Käärijän porukan salainen ase on pitkän linjan muusikko, basisti ja Sibelius-Akatemian musiikin lehtori, myös Honey-B and the T-Bones -yhtyeestä tuttu Aija Puurtinen, 63. Hän on tiimin taustalaulaja.

– Olen ollut prosessissa mukana viime syksystä saakka, Liverpoolin humusta tavoitettu Puurtinen kertoo puhelimitse.

Hän on toiminut Uuden musiikin kilpailun lauluvalmentajana.

UMK-esityksessä Käärijän taustoja lauloi Heini Ikonen.

– Pyysin Heiniä, koska hänellä on kokemusta ja tähän biisiin sopiva ääni. Silloin emme toki tienneet, kuka tulee voittamaan. Emmekä tienneet, pääsisikö Heini viisuihin.

Aija Puurtinen on kotimaisen musiikin veteraani. Hän nousi julkisuuteen bluesyhtye Honey B and the T-Bonesin basistina 1980-luvun alussa.

Ei päässyt. Puurtinen lähti tuuraamaan.

– Heini olisi joutunut lentelemään edestakaisin. Se ei olisi ollut ekologista eikä järkevää. Sanoin, että mä voin hoitaa, jos näin halutaan. Päädyttiin siihen, että toimitaan täällä ylipäätään samoin kuin UMK:ssa, eli viisi tyyppiä lavalla ja yksi taustalaulaja.

Viisujen taustalaulajista ei pidetä hirveästi meteliä, vaikka monet maat käyttävät heitä, Puurtinen sanoo.

– Mä laulan sellaisessa pienessä kopissa verhoissa lavan takana. Siellä on viisi mikrofonia, eli joillakin mailla saattaa olla enemmänkin taustalaulajia.

– Kaikki eivät sitä halua ehkä paljastaa. Mutta me katsottiin Ylen tiimin kanssa, ettei tässä ole mitään sellaista, mitä ei voisi kertoa, hän linjaa.

Joissakin kappaleissa myös taustanauhaan on lisätty köörejä. Puurtinen kuitenkin katsoo, että toisen livelaulun käyttö tuo paitsi turvaa, myös lisäarvoa esitykseen.

– Se tuo lisää lämpöä. Siitä on hyvä apu, eikä se ole artistilta pois.

Käärijän ja hänen possujunansa ovat vain viisi kuudesosaa Suomen viisuspektaakkelista.

Euroviisujen ominaispiirre on sen suorassa lähetyksessä käsittelemättömänä tulkittu laulu. Autotune on kielletty, myös efektinä.

Tämä onkin aiheuttanut niin viisuyleisössä kuin solisteissakin pientä jännitystä. Tiistain ensimmäisessä semifinaalissa kuultiin vaihtelevan tasoisia laulusuorituksia, ja onpa Käärijän itsensäkin laulutaidoista oltu hieman huolissaan.

Viisut on kova paikka etevällekin laulajalle, Puurtinen linjaa.

– Suorassa tv-lähetyksessä taustanauhan päälle laulaminen on yksi vaativimpia ja paljastavimpia asioita laulajalle – jossain määrin jopa vähän kohtuuttomasti.

Puurtinen luottaa Käärijään, koska tämä tietää vahvuutensa ja heikkoutensa.

Lehtorin mielestä rutiinia tuo vain kova treeni. Vaikka viisukokelaat saavatkin renkuttaa kisabiisiään tämän tästä erinäisissä oheistapahtumissa, ei suoran tv-lähetyksen kaltaisia tilanteita pääse hirveästi harjoittelemaan.

– Olisi hyvä, jos laulaja pääsisi treenaamaan sitä enemmän. Jokaisella solistilla pitäisi olla enemmän vastaavanlaisia esiintymisiä jo kotimaassaan. Se toisi varmuutta ja turvallisuutta esiintymiseen. Nyt me treenaamme viisuolosuhteissa läpimenoja kolmesti ennen semifinaalia ja finaalia.

Livevireen horjuminen ei siis Puurtisen mukaan johdu niinkään laulutaidon vaan kokemuksen puutteesta.

Harva artisti päätyy uransa aikana valtavan tuhatpäisen areenan spottivaloihin sekä Euroopan laajuiseen suoraan lähetykseen, jota seuraa yli 160 miljoonaa tv-katsojaa.

Nuorista nimistä puhumattakaan.

Esimerkiksi Norjan 20-vuotiaan Alessandran kappale Queen of Kings on hänen ensisinglensä. Puurtinen mainitsee myös Ruotsia toissa vuonna edustaneen Tussen, joka vetäistiin viisulavalle vain 19-vuotiaana.

Norjaa edustava 20-vuotias Alessandra esiintyy euroviisuissa ensisinglellään. Aija Puurtinen katsoo, että viisulavalta kunnialla selviytyminen on kova paikka erityisesti nuorille ja kokemattomille laulajille.

– Kisoissa esiintyy jonkin verran oman maansa laulukilpailun voittaneita laulajia, jotka ovat hyviä, mutta joilla ei ehkä ole niin paljoa kokemusta live-esiintymisestä tai kilpailun tuomasta stressistä. Se vaikuttaa negatiivisesti ääneen ja lavapreesenssiin: adrenaliini nousee turhankin korkealle, ja se voi tuoda ylilatautunutta tulkintaa.

Puurtisen mielestä on kuitenkin hyvä, että viisuissa pitää laulaa livenä.

– Olen itse paljon tekemisissä sellaisten genrejen kanssa, joissa laulu on laadukasta luomua. Kuten jazz tai kansanmusiikki. Siinä mielessä toki arvostan, että laulu tulee luomuna myös viisuissa.

– Mutta samalla euroviisujen kannattaakin miettiä tulevaisuutta, että lähtevätkö he seuraamaan musabisneksen trendejä ja mahdollisuuksia vielä enemmän? Siellä kuitenkin sekä levytyksessä että livenä kaikki keinot ovat sallittuja.

Aija Puurtinen on pitkän linjan lauluvalmentaja ja musiikin ammattilainen.

Käärijään Puurtisella on kuitenkin kova luotto.

– Hän tiedostaa, mitä osaa, ja toimii sen mukaan.

Siispä lauantain koitokseen lähdetään täysin rinnoin.

– Onhan meillä niin vastustamaton esiintyjä ja esitys. Eikä kukaan meistä olisi varmasti voinut edes kuvitella, millainen suosio tällä kaikella on ollut. Ei tässä muuta voi kuin parhaansa tehdä.