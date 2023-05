Kommentti: Kun Käärijä esiintyi, minä ajattelin Matti Nykästä

Käärijän esityksessä taustakuorot kuuluivat lujempaa kuin itse solisti. Samoin meneteltiin myös mäkihyppääjän takavuosien albumeilla, kirjoittaa viihdetoimittaja Mikael Mattila.

Käärijä selviytyi eilen illalla euroviisujen semifinaaleista odotusten mukaisesti komeasti jatkoon.

Koko Liverpoolin halli huusi Cha cha cha’ta. ”Hyvä Suomi” -huudot raikuivat. Eurooppa pistettiin sekaisin.

Luin aamun lehdistä, että nyt jopa perinteisesti kovin itsevarmojen ruotsalaistenkin puntti tutisee. Vähän kuin lätkäkisoissakin ratkaisevien matsien alla.

Luvassa on siis kaikkien aikojen viisufinaali.

Samalla minä en voinut olla ajattelematta Matti Nykästä.

Ai miksikö?

No. Kun mäkikotka levytti takavuosina sellaisia ikivihreitään kuin Yllätysten yö, Vain mäkimies voi tietää sen tai Markiisi de Sade, pelastettiin kappaleiden olennaiset koukut ja melodiat varsin runsailla taustalauluilla. Olympiavoittajan itsensä käsitys laulun vireestä oli sen verran idiosynkraattinen.

Samoin meneteltiin myös Käärijän tapauksessa.

Kun kappaleen vapahtava, nousuhumalainen kliimaksi kajahti, kuului lähetyksessä enemmän Aija Puurtisen kulisseista luikauttavaa taustakuoroa kuin itse Käärijä Pöyhöstä. Tanakka etukeno laimeni seitinohueksi, kun solisti hautautui kuorojen alle.

Syy: sama kuin Nykäsellä. Jotenkin tilanne piti kaunistaa, koska onhan tuo meidän Jere vähän heikommanpuoleinen laulaja.

Jo viime vuonna minua hävetti The Rasmuksen Lauri Ylösen läkähtynyt sinnepäin-höngintä. Miten voi noin täydelliset vatsalihakset yli nelikymppisenä omaavan ja suunnilleen alakouluikäisestä saakka rockbändissä laulaneen miehen hapenottokyky olla niin heikko?

On totta, ettei Käärijän tarvitsekaan hallita yhtä laveita intervalleja kuin edeltäjänsä. Samalla tympii, että taas lauteilla on huonosti laulava suomalainen mies.

Toisaalta, se sopinee siihen suomalaiseen yhtenäiskulttuuriin, jonka Käärijä toi takaisin. Aina täällä on tykätty tekniikan tunteella korvaavista mieshoilottajista.

Eurooppa saattaa toki rakastaa sympaattista vihreää miestä.

Ja onhan se mahtavaa, kun muutaman vantaalaisen jullin porukka on pyöräyttänyt kasaan Euroopan tämän kevään meemitetyimmän biisin, luonut täysin ainutlaatuisen brändin ja hoitanut kaiken PR-touhunkin täydellisesti maaliin. Vailla mitään alan formaalia koulutusta.

Ohi ruotsalaisen, täydellisen ja ammattimaisen (ja siten ilottoman, hengettömän) popkoneiston.

Näillä meriiteillä altavastaaja on jo voittanut.

Mutta kun euroviisut on – tai ainakin se vielä sääntöjensä avulla leikkii olevansa – laulukilpailu. Ainakin siltä osin, että live-esitysten taustat saavat tulla nauhalta, mutta laulun suhteen peli on raakaa. Sen on synnyttävä hetkessä.

Siksi sinällään tietysti kauhean mälsät ja tosikot ammattilaisraadit arvioivat esitystä eri kriteerein. Sympaattisuuden sijasta esityksen toteutuksella on väliä, kuin myös itse raadilla: sillä on tasan 50 prosentin valta lopputulokseen.

Ja tässä on Käärijän vantaalaisen nyrkkipajatuotannon heikkous. Ammattimaisempi laulaja hoitaisi virehommat kuntoon.

Vaikkakin totta puhuen, semifinaalissa kuultiin muitakin heikohkoja lauluesityksiä. Norjan Alessandra Melen viikinkileiletykset olivat aika ulapalla, Kroatian tuomiopäivän traktorilla oli vähän käynnistysvaikeuksia, ja menihän aina niin upean Loreeninkin kertosäe melko kailotteluksi.

Silti juuri Cha cha chan kertosäkeen energia tuli nimenomaan sen värikkäistä lauluefekteistä. Vähän kuin jollain, öh, Kanye Westillä parempina aikoinaan.

Kun ne otettiin pois, katosi jotakin myös kappaleen taiasta.

Tämä kertoo toki myös monenlaista musiikkiteknologian muutoksista ja siitä, miten korvamme on niin tottunut efektoituun lauluun. Matti Nykäsenkin lauluja retusoitaisiin nykytekniikalla rankalla kädellä.

Euroviisujen tiukka linja kuitenkin erottaa, kuka on laulutulkitsijana oikeasti kovinta kärkeä. Sinne Jere Pöyhösen ohut, hieman hengästynyt esitys ei vielä riitä.

Tähän asti kansakuntamme itsetunto roikkui kahden hihan varassa. Semifinaalin myötä paljastui, että todellisuudessa sitä pitikin ilmassa autotunen hauras siima.