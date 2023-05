Kommentti: Käärijä matkalla legendaksi kattoon

Cha Cha Cha on nerokkaasti rakennettu biisi, jossa ei kuulu minkään euroviisukoneiston vaikutus, kirjoittaa Pauliina Leinonen.

En ole koskaan nähnyt tällaista huumaa yhdenkään viisuartistin kohdalla, jos Lordia ei oteta lukuun. En tiedä, miten Käärijä eli Jere Pöyhönen Vantaalta onnistui nousemaan liki tuntemattomuudesta euroviisulegendaksi ja sekoittamaan koko Suomen.

Liverpoolin euroviisuissa on tuntunut uskomattomalta nähdä muiden maiden faneja – esimerkiksi brittejä, israelilaisia ja sveitsiläisiä pukeutuneena vihreisiin boleroihin matkalla areenalle. Suomen Käärijähuumasta puhumattakaan!

Kun Käärijä esitti biisinsä ihmisiä täydelle areenalle, yleisö huusi täysillä Cha Cha Chata. Siinä on taustalaulua kerrakseen! Käärijä tuntui imevän energiaa yleisöstä. Hän on kuin luotu viihdyttämään, ja se näkyy rentoutena lavalla.

Olen ollut innoissani Käärijän kappaleesta siitä lähtien, kun se julkaistiin. Olen tuijotellut kuukausikaupalla ulkomaisia reaktiovideoita ja puhunut esityksestä niin paljon, että kaverini ovat meinanneet tulla hulluiksi.

Pidän Käärijän hauskasta persoonasta ja letkeistä somevideoista. Hän on ystävällinen kaikille ja herttainen ihminen. Mikke Pöyhönen kuvaili veljensä valaisevan jokaisen huoneen, johon menee. Liverpoolissa on minuuttiaikataulu, mutta hänellä on ollut silti aikaa faneilleen.

Cha Cha Cha on nerokkaasti rakennettu biisi, jossa ei kuulu minkään euroviisukoneiston vaikutus. Euroviisuasiantuntijat Irlannista ja Yhdysvalloista kannattavat Suomea voittoon. Viisusivusto ESC Unitedin Matt Friedrichsin mielestä Käärijä on kuin luotu euroviisulavalle.

– Olen aina sanonut, että ihan kuin Käärijä olisi kasvatettu euroviisulaboratoriossa täydelliseksi euroviisuartistiksi. Hän edustaa sitä, mistä euroviisuissa on kyse musiikillisesti, energisesti ja esteettisesti. Hänellä on aivan uniikki soundi. Se yhdistää nuoret ja vanhat. En tiedä, miten hän sen teki, mutta hän onnistui tekemään täydellisen euroviisun.

Tom Davittin mielestä Käärijä on rikkonut rajoja, koska yleensä euroviisufanit eivät pidä rapista.

– Hän on energinen ja hauska lavalla, hän on lavalla hurja, mutta tavatessa aivan kuin koiranpentu. Kaikki rakastavat häntä.

Käärijässä on myös poikkeuksellinen ja erittäin ihailtava piirre. Hän sanoo suoraan lähtevänsä voittamaan euroviisut. Sellaista itsevarmuutta näkee harvoin suomalaisella euroviisuartistilla.

– Haluan olla se, joka nostetaan legendaksi kattoon, Käärijä sanoi minulle ennen lähtöään Liverpooliin.

Jos vain juryäänet sen antavat myöten, sinne Käärijä on matkalla.