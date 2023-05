Main ContentPlaceholder

Musiikki

Tällainen on Käärijän pahimman kilpailijan Loreenin kohuttu esitys!

Ruotsin Loreen on näissä euroviisuissa Suomen Käärijän verisin kilpakumppani. Molemmat esiintyvät myös viisujen ensimmäisessä semifinaalissa: Loreen numerolla 11 ja Käärijä viimeisenä eli numerolla 15. Media pääsi tänään maanantaina ensimmäistä kertaa näkemään euroviisujen ensimmäisen semifinaalin harjoitukset ja sai nauhoittaa esityksistä 30 sekunnin videon. Harjoitusesityksen perusteella Loreenin kappale Tattoo on pelkistetympi kuin Melodifestivalenissa nähty. Se on savuinen ja yksinkertainen, mutta Loreenin laulutaito on aivan omaa luokkaansa.

