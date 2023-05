Käärijän voittomahdollisuudet pompahtivat ylöspäin – veikkauksissa tapahtui yllättävä käänne

Suomen euroviisuedustaja Käärijän nousukiito näyttää kiihtyvän viisujen alla.

Käärijän ympärillä on melkoinen kuhina ennen h-hetkeä.

CHA CHA CHA -hittikappaleellaan Suomea Euroviisuissa edustava Käärijä on tällä hetkellä valmistumassa koitokseen Englannin Liverpoolissa, missä viisut tänä vuonna järjestetään.

Ilta-Sanomat uutisoi viime kuussa esimerkiksi siitä, että BBC:n musiikkitoimittaja Mark Savage ennakoi julkaisemassaan arviossa Käärijälle positiivista sijoittumista.

– Top viisi, Savage nimittäin ennakoi.

Savage löysi Suomen edustuskappaleesta mielenkiintoisen yhteyden.

– Tämä kappale vastaa kysymykseen: ”Mitä, jos Gangnam Style olisi suomalainen?”, musiikkitoimittaja viittasi korealaisen PSYn megahittiin vuodelta 2012.

Lue lisää: Viisuasiantuntija sanoo suorat sanat Käärijästä – tämä on Suomen esityksen suurin vahvuus

Käärijä eli Jere Pöyhönen voitti ylivoimaisesti helmikuussa järjestetyn Uuden Musiikin Kilpailun, jonka voitettuaan hän päätyi viisuedustajaksi.

Suomen euroviisuedustajan on arvioitu pääsevän leikitellen jatkoon semifinaalista.

Tänä vuonna semifinaalista finaaliin pääsevät edustajat valitaan pelkästään yleisöäänien perusteella. Viisupiireissä on spekuloitu sillä, miten finaalissa annettavat tuomaripisteet vaikuttavat Käärijän saamaan pottiin. Finaalissa yleisöäänet lasketaan yhteen tuomaripisteiden kanssa. Positiiviseksi seikaksi on katsottu se, että tänä vuonna tuomariston ohjeistuksessa on korostettu esityksen mieleenpainuvuutta laulusuorituksen sijaan.

Musiikin ammattilaisten suhtautumisesta hittiin on nyt saatu positiivista signaalia, jos uskotaan veikkauksia tuomariston antamista pisteistä. Eurovisionworld.com -sivustolta löytyy veikkaustilasto siitä, minkä maan viisuedustaja saa eniten tuomaripisteitä osakseen. Käärijä on veikkaustilastossa yllättävästi sijalla neljä.

Samaiselta sivustolta löytyy myös koko kilpailun voittomahdollisuuksia arvioiva taulukko, jonka sijalla kaksi Suomi on. Vantaalta ponnistavan viisuedustajamme prosentit kyseisessä taulukossa ovat nousseet esimerkiksi viikon aikana noin viidellä prosenttiyksiköllä. Prosentit nousivat sen jälkeen, kun ensimmäisistä harjoituksista tuli julki videomateriaalia Käärijän esityksestä.

Voittajaksi ennakoidaan edelleen Ruotsin Loreenia, joka voitti karkelot vuonna 2012. Kolmantena kyseisessä tilastossa on Ukrainaa edustava Tvorchi-yhtye, jonka voittomahdollisuudet on arvioitu vain viiden prosentin arvoisiksi.

Ennakkoarvioinneissa voittajaksi povattu Ruotsin Loreen edustaa maataan Tattoo-nimisellä kappaleella.

Ylen julkaisema videopätkä harjoituksista on saanut kansainvälistä somehuomiota. Viisu-uutisiin panostava ESC Discord -niminen Twitter-tili on jakanut omalla tilillään kyseisen videon. Kommenttikentän perusteella kansainväliset viisufanit ovat olleet hullaantuneita näkemästään.

– Ehdottomasti tyrmäävä, eräs kehaisee.

– Toivon hänen voittavan, toinen kirjoittaa.

Käärijä esiintyy Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9.5. Viisuviikko huipentuu lauantaina 13.5. järjestettävään finaaliin.