SK: Muusikko Teemu Ruokoski esitti pyynnön vain muutama tunti ennen äkillistä kuolemaansa – nyt hänen toiveensa toteutettiin

Me olimme tuuli jäi Teemu Ruokosken viimeiseksi lauluksi.

Porilaisesta Remix-yhtyeestä tuttu Teemu Ruokoski kuoli sairauskohtaukseen yllättäen kesken keikkareissun viime marraskuussa. Hän oli 45-vuotias.

Nyt hänen viimeiseksi jääneensä kappale on julkaistu, kertoo Satakunnan kansa.

Me olimme tuuli -nimiseen lauluun liittyy dramatiikkaa. Ruokoski oli kyseisellä kohtalokkaalla keikkareissulla juuri esitellyt kappaleen demoversion yhtyeelleen. Bänditoverit näyttivät vihreää valoa.

– Teemu huikkasi vielä pysähdyspaikalla oven raosta, että tehdäänkö me se oikeasti. sanoin, että niinhän me sovittiin. Kaverin ilme on jäänyt kyllä mieleen. Kuin pikkulapsi, joka sai luvan johonkin, Remixin rumpali Juha Jokinen on kertonut lehdelle.

Kaksi tuntia myöhemmin Teemu Ruokoski oli kuollut.

Remix päätti kuitenkin toteuttaa basistinsa toiveen ja lähtivät työstämään aihiota.

Lehti kertoo, että Ruokoskelta jäi muitakin keskeneräisiä kappaleita. Niiden kohtaloa bändi ei ole vielä päättänyt.

REMIX-YHTYE on perustettu vuonna 2008. Teemu Ruokoski soitti yhtyeessä bassoa vuodesta 2010 alkaen.

Hän menehtyi Jyväskylän-esiintymisen jälkeen.

– Kaikki tapahtui nopeasti. Olimme roudaamassa tavaroita autosta Jyväskylän keikkapaikalla, kun sairauskohtaus iski, Juha Jokinen kertoi ystävänsä poismenosta tuoreeltaan.

Bändi palasi kuitenkin lavoille heti seuraavana viikonloppuna Vaasassa.

– Olemme asioita miettineet, ja kaikki olemme sitä mieltä, että oikea tapa on mennä täysillä eteenpäin. Koemme sen henkilökohtaisena kunnianosoituksena Teemulle. Uskomme, että hän olisi sen niin halunnut, Jokinen perusteli.

Viihdemusiikkia soittava Remix on julkaissut sekä omaa materiaalia että cover-kappaleita.

Yhtyeen tuotannosta tunnetaan esimerkiksi kappale Isomäen legenda, joka on myös jääkiekkojoukkue Porin Ässien kannatuslaulu. Se on Ruokosken ja yhtyeen entisen solistin Juha Lammisen käsialaa.