Syntymäpäiviään viettävä Elastinen kokee viimein olevansa aikuinen – yksi oivallus esti burnoutin

Kimmo Laiho eli Elastinen täyttää 42 vuotta. Hän iloitsee yhä siitä, että saa tehdä musiikkia työkseen – ja siitä, että kolme alle kouluikäistä lasta on tuonut elämään paitsi ruuhkaa, myös riemua.

Elastinen eli Kimmo Laiho oli Voice of Finlandin kuvausten jälkeen ravintolassa syömässä, kun hän huomasi kaupungilla parveilevan haalareihin pukeutuneita opiskelijoita.

– Sanoin siinä sitten Ikosen Osmolle, että tuosta maailmasta en tiedä mitään, Elastinen kertoo IS:lle.

Hän täyttää tänään tiistaina 18. huhtikuuta 42 vuotta.

Reilusti yli puolet elämästään Laiho on ollut Elastinen, rap-artisti. Hän tempautui musiikkiammattilaiseksi varhain. Ylioppilas hänestä tuli, armeijankin hän suoritti, mutta varsinaiset opiskelut ovat korvautuneet yhdistelmällä esiintyvän taiteilijan, biisintekijän, tv-ammattilaisen ja musiikkiyrittäjän arkea.

Hän on myös 1-, 4- ja 6-vuotiaiden lasten isä.

– Ruuhkavuosia eletään, hän naurahtaa.

– Koen olevani aikuinen. Ehkä on hurjaa, että sen sanoo vasta nelikymppisenä. Kyllä niitä poikavuosia olikin aika paljon.

Elastinen keskittyi pitkään elämässään pelkästään musiikkiin.

VAIN 17-vuotiaana hän julkaisi ensimmäisen äänitteensä. Se oli omakustannesinkku Vapaa tyyli/Finvasion, jonka sadan kappaleen painos herätti Sony Music -levy-yhtiön huomion. Elastisen ja Iso-H:n eli Henrik Rosenbergin muodostama Fintelligens -duo edusti 1998 jotain uutta, sillä räppiä Suomessa oli tehty tuolloin vasta vähän, varsinkin äidinkielellä.

Parin vuoden päästä julkaistu esikoisalbumi myi kultaa ja parikymppisiä räppäreitä vietiin pitkin maata keikoilla.

– Olin armeijaan mennessäni mielestäni isokin julkkis, vaikka yleisö oli silloin aika rajoittunutta. Kyllä minut siellä tunnettiin, mutta ei ihan samalla tavalla kuin nyt armeijassa aloittanutta Lauri Markkasta, Elastinen nauraa.

Jos silloin olisi tultu tulevaisuudesta kertomaan Elastiselle, että hän tulee tekemään uransa menestyneimmän biisin – Epäröimättä hetkeekään, duetto Jenni Vartiaisen kanssa – 20 vuoden kuluttua, hän tuskin olisi uskonut. Katse ei yksinkertaisesti kantanut niin kauas. Keski-ikäisiä räppäreitä oli ehkä Yhdysvalloissa jo silloin, mutta Suomessa ei.

– Ei ollut idoleita, jotka olisivat tehneet 20-vuotisen uran. Rokkareita oli, mutta ei mitään polkua, jota olisi voinut seurata breikkaamisesta ja spraymaaleista kiinnostunut nuori poika. Ei ollut ajatusta, että ”tuolleen vois elämä mennä, jatkaisikin räppäämistä vielä nelikymppisenä”, hän muistelee.

– Jäin välivuodelle lukion jälkeen. Niitä välivuosia on nyt kertynyt 22. Se on myös ollut hyvä kannustin: ei ole mitään turvaverkkoa, johon putoaisi, jos nämä hommat loppuvat. Nyt mietin, miten voin jatkaa tätä vielä kuuskymppisenä.

YRITTÄJÄN asenne ja se, että Helsingistä ponnistaneen Rähinä Recordsin vakavoituminen 2000-luvulla menestyväksi bisnekseksi ovat leimanneet kuvaa Elastisesta ehkä liikaakin.

Rähinästä syntyi useita menestystarinoita, joiden ääripäinä voi pitää Matti Salon eli Asan (uran alussa Avain) periaatteellista ja täyteen taiteelliseen vapauteen uskovaa linjaa ja Elastisen alusta asti kultalevyjä ja koko kansan tuntemia hittibiisejä tuottanutta linjaa.

Elastinen on ollut julkisuudessa joskus enemmän toimitusjohtaja Laiho kuin artisti Elastinen. Menestys on näkynyt niin hienoissa autoissa kuin kelloissakin – tänäänkin on kädessä 30-vuotislahjaksi hankittu Rolex.

Mutta ei menestys eivätkä sen merkit ole pois luomistyöstä ja siihen sitoutumisesta. Elastisen taiteilijanuraa väheksyvien pitäisi nähdä hänet tässä, Rähinä Recordsin avaran ja pramean studiokompleksin sohvaryhmän isäntänä selittämässä kädet levällään siitä tunteesta, joka hänellä on musiikkia tehdessään.

– Menen tuonne, laitan puhelimen kiinni, hän osoittaa yhtä äänieristettyä huonetta.

– Ja sitten alan vaan tehdä biittejä. Se on yhtä leikkiä. Ei silloin ajattele, mitä käyttöä sillä mahdollisesti myöhemmin on tai ei ole. Ajattelen joka päivä, että on siunaus, kun saan tehdä tätä työkseni. Se on niin siistiä!

Elastinen on yksi suomirapin pioneereista.

Sanoitukset, riimit syntyvät puolestaan usein autolla ajaessa. Niitä Elastinen pysähtyy höpöttämään laittaen puhelimessa videotallennuksen päälle.

– En nimeä niitä tiedostoja mitenkään, mutta siitä videokuvan ympäristöstä voi päätellä, mihin video liittyy, missä tilanteessa se on tehty, hän kuvailee.

Jos käyttökelpoista tekstiä joutuu vääntämään otsa kurtussa pitkään, joskus se solahtaa nauhoitukseen julkaisuvalmiina, ilman että ylös kirjoittaa missään vaiheessa mitään. Niin kävi muun muassa Turistin Tippa-T-hitille, jossa Elastinen vieraili räppäämässä ammatinvalinnanohjausta ja elämäntarinaansa näin:

Jos et nyt duunaa/ joku kyl tuuraa

--

Koko Suomi tietää, kuka vittu mä oon

Eka joka nousi tääl parrasvaloon

Tarviin laskutustiedot, et astun taloon

UUDET nimet kuten Turisti eli Harlova Makungila Vukulu, 26, kuuluvat Elastisen taiteellisiin yhteistyökumppaneihin siinä missä hänen kahden Vain elämää -kautensa (2014 ja 2019) tähdet Vesalasta Samu Haberiin.

Parikymppinen Elastinen ei varmasti osannut kuvitellakaan, miten monipuolista musiikkia hän tulee tekemään nelikymppisenä.

– Jos olisin vain jatkanut sitä Fintelligensin Voittamaton -linjaa, olisin varmasti kyllästynyt jossain vaiheessa.

Kappaleissa kuuluu aikuistuminen. Räppi-iskelmäksikin on Elastisen musiikkia sanottu, eikä se ole haukkumatermi, kun kappaleissa pohditaan isyyttä kokemusasiantuntijan äänellä – ja samaistumiskykyiseksi samaan tahtiin varttuneet Fintelligens-fanit notkuvat yleisönä.

TV-julkisuus ja hammastahnamainokset ovat ehkä ärsyttäneet joitakin underground-räpin tekijöitä, mutta hänelle itselleen kuvio on selvä.

– Raamit ovat selkeät, tulen sieltä undergroundista. Ja aina kun palaan tekemään jotain siihen laskettavaa, kaikki ovat siinä osastossa, että jes. Mutta muuten otan vapauden kokeilla kaikkea siellä raamien sisällä. Laulaa, tehdä radiobiisejä ja vaikka mitä.

Asetelma on tuonut Elastiselle myös ähäkutti-tuokioita: kun Asa esitti Avaimen Punainen tiili -levyn taannoin muutamassa loppuunmyydyssä konsertissa, Elastinen oli tietysti paikalla. Joku tuli viisastelemaan, että mitä hän paikalla tekee viitaten ilmeisesti Elastisen enemmän kulttiklassikko Punaista tiiltä kaupallisempaan uraan.

–Vastasin, että mitä sä selität? Olen tuottanut kolmasosan tuosta levystä!

NUORISO ei aina tunne historiaa, eivätkä lapset kaikkea ymmärrä. Jälkimmäisestä Elastisella on hauska tarina kotoaan, suoraan nelivuotiaan tyttärensä suusta.

– Lapset katsovat aina perjantaisin Voicea. Ja olin kerran taas lähdössä kuvauksiin, kun tytär ilmoitti: ”Ei sinun tarvitse sinne mennä. Sä voit jäädä kotiin, ja silti olla myös telkkarissa.” Hän perusteli, että televisiossa olin ollut kerran samaan aikaan, vaikka olin samaan aikaan ollut myös kotona nukkumassa.

Miten lapset ovat muuttaneet suhtautumistasi työhön?

– Ne ovat tuoneet tekemiseen aikataulun, Elastinen vastaa.

Elastinen kokee fokuksensa olevan nyt oikeissa asioissa.

– Nyt kun he ovat päiväkoti-iässä, päivässä on loppujen lopuksi vain pari tuntia, jonka heidän kanssaan voi viettää. Miksi en viettäisi? Ei kyse ole siitä, että en saa olla studiossa niin paljon kuin tahtoisin. Saan olla ihan tarpeeksi.

Kyse on hänen mukaansa isosta elämänmuutoksesta.

– Keikka- ja muusikkoelämä on sellaista, että sen pitää olla aika huoletonta, että siitä voi nauttia kunnolla. Ja aika pitkään meni niin, että mulla ei ollut fokuksessa muuta kuin musiikki. Siis ihan kirjaimellisesti. Se oli hienoa aikaa, mutta olen onnellinen, ettei elämäni ole enää ihan sellaista.

Lapset ovat tuoneet Elastisen elämään aikataulun.

Elvis Presley oli kuollessaan 42-vuotias, saman ikäinen kuin Elastinen.

Miten toisin heidän elämässään asiat ovatkaan! Elviksellä ei ollut kontrollia omaan uraansa, Elastisella on, ja hän myös kokee voivansa tehdä asioita, joita pitää tärkeänä – Elviksen elämänhallinta huojui varsinkin viimeisinä vuosina pahasti.

– Olen tajunnut, että elämässä on kolme tärkeää asiaa. Keskityn ennen kaikkea niihin. Ja niiden lisäksi voi sitten puuhata kaikkea.

Perhe, musahommat ja itsestä huolehtiminen ovat ykkösiä, eikä musahommia tai kuntoilua enää vedetä hampaat irvessä, pakottaen.

– Ensimmäinen soololevyni Elaksis Kivi ei vuonna 2004 ilmestymisensä jälkeen ollut menestys millään mittareilla. Opin siitä sen, että ura on aaltoliikettä. Se oli hyvä oppi, sillä en koe tarvetta olla jatkuvasti ykkönen. Ja se on säästänyt minut pahemmilta burnouteilta, Elastinen sanoo.

– Fokus on nyt nelikymppisenä oikeissa asioissa.

Vain elämää - ja Voice of Finland -ohjelmat ovat Nelosen ohjelmia. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.