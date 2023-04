Euroviisujen ennakkosuosikit tapasivat – Käärijä julkaisi yhteiskuvan kovimman kilpakumppaninsa kanssa

Suomen Käärijä ja Ruotsin Loreen kohtasivat toisensa Madridissa.

Suomen edustaja vuoden 2023 Euroviisuissa eli Käärijä on tänä viikonloppuna Madridissa.

Käärijän, eli 29-vuotiaan Jere Pöyhösen etelänmatkan syy on viisutapahtuma, jossa esiintymässä nähdään hurja määrä erinäisiä viisuesiintyjiä sekä tältä vuodelta että menneiltä vuosilta.

Paikan päällä on myös Ruotsin tämän vuoden edustaja ja vuoden 2012 viisuvoittaja Loreen, joka on ainakin vedonlyöntikertoimien ja monien asiantuntijoiden ennakkosuosikki. Käärijää on pidetty yhtenä ruotsalaisen ainoista varteenotettavista haastajista.

Tästä huolimatta kaksikko vaikuttaa tulevan suorastaan erinomaisesti toimeen, mikäli Käärijän TikTokissa julkaisemaa videota on uskominen. Siinä Käärijä ja Loreen keskustelevat lämpimissä tunnelmissa sohvalla. Keskustelukielenä on englanti, tai kuten Käärijä itse omaa kielitaitoaan on kuvannut, rallienglanti.

– Hän on kuningatar, hän on kuningas. Minä olen poika Vantaalta, Käärijä kirjoittaa Instagramissa kaksikon yhteiskuvan yhteydessä.

Euroviisut käynnistyvät ensimmäisellä semifinaalilla Liverpoolissa toukokuun 9. päivä ja huipentuvat samaisen viikon lauantaina pidettävään finaaliin.

Sekä Käärijä että Loreen esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa heti avauspäivänä, eli tietyllä tapaa ennakkosuosikit mittelevät heti.

Tämän jutun kirjoitushetkellä Loreenin Tattoo-kappaleen voiton todennäköisyydeksi on vedonlyöntikertoimin mitattu 39 prosenttia. Käärijä hilaa perässä heti toisena, joskin maltillisemmalla 15 prosentin todennäköisyydellä.

Cha cha cha -kappaleen mahdollisuuksiin uskotaan kuitenkin myös kansainvälisesti. Hiljattain BBC:n musiikkitoimittaja Mark Savage kertoi uskovansa, että Käärijä on vähintään parhaan viiden joukossa.

– Tämä kappale vastaa kysymykseen: ”Mitä, jos Gangnam Style olisi suomalainen?”, Savage sanoo, viitaten korealaisen PSYn megahittiin vuodelta 2012.

Savage kertoi uskovansa, että kappaleen vahvuus on etenkin sen kertosäe. Cha cha cha -hokema on uponnut yleisöön kuin kuuma veitsi voihin ja Savage ainakin ennustaa, että tämä trendi todennäköisesti jatkuu.