Viisuasiantuntija sanoo suorat sanat Käärijästä – tämä on Suomen esityksen suurin vahvuus

BBC:n Mark Savage listasi omat suosikkinsa Euroviisujen voittajaksi. Käärijä on hänen näkemyksensä mukaan kärkikahinoissa.

Euroviisut häämöttävät jo toukokuun toisella viikolla ja kärkikahinoista odotetaan jopa tiukkaa vääntöä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n musiikkitoimittaja Mark Savage julkaisi torstaiyönä Suomen aikaa oman ennusteensa siitä, kuka Liverpoolissa kisan vie. Suomen edustajaa eli Käärijää Savage kehui vuolaasti ja antoi jopa rohkean ennusteen siitä, mihin 29-vuotias Jere Pöyhönen voi sijoittua.

– Top viisi, Savage lataa.

Savage kertoo ihmetelleensä aluksi kappaletta ja itse Käärijää, jonka hän kuvaa muistuttavan Cha cha cha:n musiikkivideolla näyttelijä Jim Carreyta elokuvassa Nuija ja Tosinuija. Viisubiisi kuitenkin lämmitti myös Savagen sydämen.

– Tämä kappale vastaa kysymykseen: ”Mitä, jos Gangnam Style olisi suomalainen?”, Savage sanoo, viitaten korealaisen PSYn megahittiin vuodelta 2012.

Savage uskoo, että kappaleen vahvuus on etenkin sen kertosäe. Cha cha cha -hokema on uponnut yleisöön kuin kuuma veitsi voihin ja Savage ainakin ennustaa, että tämä trendi todennäköisesti jatkuu.

Musiikkitoimittaja uskoo Ruotsin Loreenin päihittävän Käärijän.

Kisojen yksimieliseksi voittajasuosikiksi Savage ei Käärijää kuitenkaan nosta.

Jokseenkin yllätyksettömästi Savagen veikkaus viisuvoittajasta on monen muun tapaan Ruotsin Loreen kappaleellaan Tattoo.

– Kappale on vedonlyönnissä ennakkosuosikki ja se painaa kaikkia oikeita nappeja juuri oikeassa järjestyksessä, Savage kommentoi.

Kehuja Savage tarjoili myös Espanjan edustajalle Blanca Palomalle, jonka flamencohenkisen EAEA-kappaleen hän uskoo voivan vakuuttaa, jos live-esitys venyy nauhoitetun version tasolle. Parhaan viiden joukkoon Käärijän rinnalle hän nostaa myös Itävallan, joka lähettää kisoihin Teya & Salena -duon kappaleella Who The Hell Is Edgar?

Vedonlyönnissä ennakkosuosikkien joukossa on myös heilunut Ukrainan TVORCHI, josta Savage ei kuitenkaan ole innostunut. Hän toteaa kuitenkin, että Ukraina voi silti saada paljon ääniä.

– Kappale on ymmärrettävän synkkä, mutta se on varmaankin liian aggressiivinen voittaakseen pelkästään musiikillisilla meriiteillä. Monet äänestäjät haluavat kuitenkin antaa tukeaan Ukrainalle, Savage pohtii.