Nelli Matulalta pysäyttävä ilmoitus: vetäytyy toistaiseksi keikkalavoilta

Nelli Matula on perunut kaikki loppuvuoden keikkansa.

Laulaja Nelli Matula peruuttaa kaikki loppuvuoden keikkansa.

Syynä ovat terveyshuolet.

Matula kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– Oon kärsinyt koko viime vuoden ajan sairastelukierteestä ja tästä huolimatta keikkaillut sekä tehnyt ja julkaissut musaa. Sairastelun ja rankkojen keikkojen yhdistelmä on lopulta ajanut kropan siihen pisteeseen, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysähtyä, hän tilittää.

Siispä viime vuonna Kiltti tyttö -kakkosalbuminsa julkaissut Matula nostaa terveytensä nyt etusijalle.

– Kaiken tän surun ja pettymyksen keskellä tuntuu lohdulliselta ajatella, että lauteille nousen seuraavan kerran vasta kun olen täysin terve, enkä vaan salaa sormet ristissä toivo kehon ja äänen kestävän vikaan biisiin saakka. Fake it ’till you make it ei päde terveysasioissa.

Harmillinen takaisku ei kuitenkaan tarkoita, että tähden musiikkiura olisi katkolla.

– Musiikin tekeminen on mulle niitä harvoja asioita, joka tuo voimaa ja iloa silloinkin, kun muilla elämän osa-alueilla on arvaamatonta. Aionkin siis jatkaa musiikin kirjoittamista ja julkaisemista - en oo menossa minnekään!

Matula kertoo hakeneensa ja saaneensa ”ensiluokkaista apua” vaivoihinsa.

– Onneksi meillä on Suomessa maailman paras terveydenhuolto, laulaja kehaisee eduskuntavaalien jälkeisenä maanantaina.

Monet Suomen ykkösartistit ovat rientäneet esittämään tukensa Matulalle, heidän joukossaan Ellinoora, Viivi ja Maija Vilkkumaa.

Seuraajat yhtyvät artistin sanoihin: terveys kuntoon, ja sitten vasta keikalle.

Viime kesän Nelli Matula keikkaili ahkerasti. Tässä hän esiintyy Ruisrockissa.

Nelli Matula (s. 1995) on julkaissut albumit Kiltti tyttö (2022) ja Jumalatar (2019).

Hänet tunnetaan muun muassa Lemmikki-hitistään, vierailustaan Robinin megahitillä Hula Hula sekä MTV:n Tähdet, tähdet -ohjelmasta, jossa hän kilpaili syksyllä 2017.

Matula aloitti uransa aikanaan Rähinä Recordsilla, mutta siirtyi sittemmin Universal Musicin alaisuuteen. Hän on ollut kolmesti ehdolla Emma-gaalassa.

Musiikinteon lisäksi Matula käy liiketalouden opintoja ammattikorkeakoulussa. Hän on opiskellut myös rannikkolaivuriksi.