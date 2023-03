Tarja Turunen julkaisi videon tanssitaidoistaan – fanit sekosivat

Tarja Turunen todisti, että hevilaulajalla voi löytyä notkeutta muualtakin kuin niskasta.

Popeda-yhtyeen Costello Hautamäki lauloi muutama vuosi sitten Öljytyistä lanteista.

Ei siis kolikoista vaan siitä ruumiinosasta.

Nyt entinen Nightwish-yhtyeen solisti Tarja Turunen näyttää Instagram-tilillään, mistä ilmaisussa on kyse.

Keski-Euroopan kiertueella oleva laulaja piipahti eilen Saksan Leipzigissa. Hän julkaisi keikan yhteydessä videon, jossa hän kuikuilee takahuoneesta lavalle ja esittelee samalla, että kyllä hevilaulajallakin riittää notkeutta muuallakin kuin niskassa.

Turusella on lanneliike niin kohdillaan, että sille soisi kohtuullisia arvosanoja Jorma Uotiseltakin. Lopulta klassinen käsiele eli niin sanottu hevimerkkikin vilahtaa.

Laulaja itse tosin pienentelee kykyjään. Jorauksen lopuksi hän ilveilee kameralle korostetun hassuttelevasti ja iskee koko homman vitsiksi.

– Näissä liikkeissä on vielä työnsarkaa, hän jupisee videon saatetekstissä.

Turusen fanit ovat eri mieltä. He rakastavat suosikkinsa notkistelua.

– Älä huoli, ole oma itsesi, yksi lohduttaa.

– Tuollaisella äänellä voit tanssia kuten haluat, rakas, toinen hehkuttaa.

– Mitäpä jos seuraavalla kerralla tekisit saman lavalla, kolmas kehottaa.

Samalla reissulla Turunen muisteli myös vanhoja.

Nightwish nimittäin piipahti samaisella Leipzigin Hellraiser-klubilla vuonna 2000 eli 23 vuotta sitten. Turunen löysi konsertin julisteen ja kuvasi senkin Instagramiinsa.

– Hetki kun tajuat olevasi v*tun vanha, 44-vuotias Turunen osoittelee ihmeissään.

Leipzigissa on äänitetty myös yksi metallimusiikin legendaarisimmista livealbumeista, norjalaisen black metal -yhtye Mayhemin itseoikeutetusti nimetty teos Live in Leipzig. Se on tosin äänitetty Hellraiserin sijasta Eiskeller-nimisellä klubilla.

Tarja Turunen erotettiin vuonna 1996 Nightwishista vuonna 2005. Siitä lähtien hän on tehnyt soolouraa ja julkaissut kuusi omaa albumia.

Hän kertoi vuoden alussa Metal Hammer -medialle nykyisestä suhteestaan kiteeläiseen metallijättiläiseen.

– Kaikki on ihan hyvin, mutta emme ole tekemisissä. Se kaikki kuoli jo kauan sitten, hän summasi.

– Ainoa ihminen, johon minulla oli yhteys, oli Marko Hietala, mutta hän ei ole enää yhtyeessä. Minä jopa lauloin hänen kanssaan kerran. Muiden kanssa olemme olleet vain sähköpostiyhteydessä.

Basisti ja toisinaan myös solisti Hietala erosi yhtyeestä vuonna 2021. Hän ehti soittaa bändissä tasan 20 vuotta.

Turunen kävi kuitenkin loppuvuodesta onnittelemassa Nightwishin nykyistä solistia Floor Jansenia siitä, että tämä sai rintasyöpänsä selätettyä.

Turunen on ollut naimisissa argentiinalaisen Marcelo Cabulin kanssa vuodesta 2003, eli pari juhlii tänä vuonna 20-vuotishääpäiväänsä. Heillä on yksi vuonna 2012 syntynyt tytär. Perhe asuu Espanjassa.

Myös Turusella on ollut terveyshuolia. Hän sai vuonna 2018 aivoinfarktin.

Se johtui stressistä, Turunen kertoi Ilta-Sanomille viime joulukuussa.

Nykyään laulaja sanoo voivansa hyvin.

Sekin tosin on vaatinut työtä. Kohtaus jätti pelon, joka saatiin manattua pois vasta argentiinalaisen mentorin avulla.

– Se puhdisti kaiken, ja mulla on niin hemmetin hyvä olo tällä hetkellä sekä fyysisesti että henkisesti. Löysin paljon hyviä juttuja. Olen alkanut meditoimaan. Tunnen, että jos ajattelen positiivisesti asioista, ne tapahtuvat niin kuin minä haluan. On sellainen hyvä draivi päällä tällä hetkellä. Katse on vain tulevaisuuteen hyvillä mielin, Turunen iloitsi.