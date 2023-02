Kommentaattori Mikko Silvennoinen näki Käärijän UMK-show’n ja häkeltyi totaalisesti – ”Voiko tanssijoille tehdä näin?”

UMK-kommentaattori Mikko Silvennoinen katsoi finaalin harjoitusesitykset ja reagoi niihin tuoreeltaan Instagramissa. Erityisesti ennakkosuosikki Käärijän esitys sai hänet riehaantumaan.

Räppäri Käärijä villitsi ensin suomalaiset, ja viimeistään nyt myös juontaja Mikko Silvennoisen.

Euroviisujen selostajana ja Uuden musiikin kilpailun kommentaattorina tunnettu Silvennoinen katsoi kaikki huomenna miteltävän UMK-finaalin esitykset ja taltioi ensireaktionsa Instagramiin.

Selostuskopissa meno oli kuin jääkiekkoääni Antero Mertarannalla konsanaan. Kädet viuhuivat kun kommentaattori eläytyi.

– Mä en kestä... Voiko tanssijoille tehdä tehdä näin, onks tää tanssijoiden hyväksikäyttöä? Saako näin tehdä?! Silvennoinen karjui epäuskoisena Käärijän esityksen päälle.

Lue lisää: Tuntematon artisti jätti UMK:n ennakkosuosikit täysin varjoonsa – nyt Käärijä kertoo, miksi paita ei pysy keikoilla päällä

Käärijän show’n voisi kuvitella ainakin Silvennoisen reaktion perusteella olevan huomiota herättävä.

Myös muut kappaleet saivat Silvennoisen riehaantumaan.

Esimerkiksi Robin Packalenin show’ta hän katsoi niin sanotusti monttu auki suorastaan liikuttuneessa tilassa.

– Heti alussa otetaan aivan tajuton riski! Vain superammattilainen uskaltaa tehdä tällaista. Miten se uskaltaa?!

Keiraa Silvennoinen taasen kehui ”harvinaiseksi lahjakkuudeksi”.

– Keira on esityksen päätähti. Pop-prinsessa on syntynyt! Mä luulen että nää on illan kovimmat bileet, hän hehkutti.

Kuumaa-yhtyettä Silvennoinen kehaisi erityisesti tarttuvasta biisistä.

– Vaivatonta! Esitys ei oo yhtään kikkaileva, mutta se on täynnä pieniä yksityiskohtia.

Benjamin Peltosen esitystä kommentaattori tiirasi ensin vakavalla naamalla, mutta lopulta ilme leveni vapautuneeseen virneeseen.

– Benjamin esiintyy pyörivien sauvojen ympäröimänä ja hän välillä hieroo niitä! Hän on syntynyt lavalle, Silvennoinen intoili.

Lxandran esitys oli niin harras, että kommentaattorikin vaihtoi värimaailman mustavalkoiseksi. Silvennoinen istui pitkään vaikuttuneena ja vaiti.

– Tää on aito ja samaan aikaan jotenkin todella euroviisut... Mä luulen, että tää on illan isoin yllättäjä.

Silvennoinen hämmästyi myös Portion Boysin esityksestä.

Portion Boys taasen vetäisi esityksensä äänenavaukseksi heviyhtye Megadethiä, Silvennoinen huomioi. Esitys veti miehen hilpeäksi.

– Jos biisin lyriikat oli kliseiset, niin esitys on vielä kliseisempi – mahtavaa! Noi Joey Tempest -vokaalit... Jee! hän hehkutti viitaten Europe-yhtyeen nokkamieheen.

Silvennoisen riehakkaisiin reaktioihin on otettu kantaa pitkin internetiä, erityisesti anonyymissä keskustelupalvelu Jodelissa.

Ilta-Sanomien tavoittama Silvennoinen sanoo reaktioidensa olleen ”täysin spontaaneja”.

– Halusin säästää tämän ilon itselleni täksi aamuksi, hän toteaa – nyt jo huomattavasti rauhallisemmalla äänenpainolla.

Hän painottaa, ettei voi paljastaa huomenna nähtävistä esityksistä sen enempää.

– Tuntuu, että mä oon jo nyt sanonut liikaa, hän hekottaa.

Käärijän esitystä hän uskaltaa sentään avata näin:

– Tarkoitin reaktiollani, että yllätyin, miten tanssijoita voidaan käyttää esityksessä elementtinä. Se kommentoi käärijämäisesti kilpatanssikulttuuria.

– Mutta voin vakuuttaa, että tanssijoita ei ole esityksessä vahingoitettu!

Käärijän show UMK-finaalin harjoituksissa sai kommentaattori Mikko Silvennoisen sekaisin. Reaktiosta on keskusteltu myös sosiaalisessa mediassa.

Suurimmiksi yllättäjiksi Silvennoinen nostaa Robin Packalenin ja Lxandran.

– Robinin esitys nostaa biisin ihan uudelle tasolle. Siinä otetaan huikeita riskejä fyysisesti, ja silti laulu on täysin kohdallaan. Se vaatii kovaa ammattilaisuutta.

Lxandra erottuu Silvennoisen mukaan siksikin, että se on kisan ainut balladi.

– Esitys nousee komeasti ja herkistää. Hän on myös hyvin vahva laulaja.

Vaan antavatko Silvennoisen kommentit Benjamin Peltosen esityksen ”sauvojen hieronnasta” odottaa, että kyseessä olisi jotenkin erityisen härski esitys?

– Se härskiys voi olla kommentaattorin korvien välissä! Jää nähtäväksi, onko se myös katsojien korvien välissä. Mutta onhan siinä viitteitä ja vihjeitä, kuten sanoissakin.

Uuden musiikin kilpailun finaali Ylellä lauantaina 25. helmikuuta kello 21 alkaen.