Uutta musiikkia julkaiseva Blind Channel valmistautuu parhaillaan Amerikan-kiertueelle.

Suomea euroviisuissa kaksi vuotta sitten edustanut Blind Channel julkaisee perjantaina uuden Flatline-kappaleensa. Kappaleen musiikkivideo on ensinäytössä IS:n sivuilla klo 8–12.

Bändin mukaan Flatline on yksi sen raskaimmista kappaleista tähän mennessä.

– Näin alkaa meidän uran seuraava luku. Flatline on Blind Channel steroideilla. Vangitsimme viime vuoden 130 keikan energia yhteen nippuun ja heitimme sen Berliinin kovimpiin maanalaisiin reiveihin punaisten hehkuvalojen ja hienkatkuisen aamuyön tuntien keskelle, yhtye kommentoi tiedotteessaan.

Musiikkivideolla nähdään muun muassa verta ja siteisiin sidottuja kasvoja. Voit katsoa sen alta.

Flatline-kappale on tehty yhteistyössä maineikkaan kansainvälisen kirjoittajaduon Blynen kanssa, joka on ollut tekemässä biisejä muun muassa David Guettalle ja Robin Schulzille.

– Tulimme Helsinkiin emmekä oikein tienneet mitä odottaa, koska työskentelemme yleensä täysin eri genreissä, emmekä ole aiemmin työskennelleet kokonaisen bändin kanssa. Mutta ensimmäisestä päivästä lähtien oli todella helppoa ja hauskaa viettää aikaa yhdessä studiossa, Blyne kertoo.

Blind Channel valmistautuu parhaillaan maailmankiertueeseen, joka alkaa maaliskuussa Euroopasta yhdessä I Prevail- ja Electric Callboy -yhtyeiden kanssa. Myöhemmin keväällä on vuorossa Amerikan-kiertue Lacuna Coilin kanssa.

Blind Channel esiintyi Amerikassa myös viime vuonna. Yhtye arveli etukäteen, että kiertueelle oli kaksi eri skenaariota: joko kaikki menisi, kuten bändi on yhdessä suunnitellut tai sitten homma lähtisi lapasesta heti alussa.

– Suunniteltu on se, että jätämme alkoholin pois raiderista, paitsi jos seuraava päivä on yksi harvoista vapaapäivistä, meillä on lenkkitossut ja vitamiineja mukana, juomme vettä, olemme valmiina keikkoihin ja vedämme kaiken tosi ammattimaisesti.

– Sitten meillä on se, miten kaikki tulee oikeasti menemään: pääsemme Amerikkaan ja olemme niin vi*** innoissamme, että vedämme muutaman ekan päivän sisällä ihan hirveät kännit. Koska vedämme vähän liian kovan humalan, on kaikilla seuraavana päivänä niin hirveä olo, että palaamme siihen, miten olimme suunnitelleet kaiken, Niko selittää.

Kiertueensa jälkeen bändi kertoi IS:lle, että kaikki sujui lopulta hyvin, sillä sekoilut oli sekoiltu jo aiemmin, ja yhtyeen jäsenet halusivat panostaa tosissaan menestykseensä.

Mieleenpainuvin hetki edellisellä Amerikan-kiertueella oli, kun legendaarisen keikkapaikan Whiskey a Go Gon takahuoneessa Blind Channelia lähestyi tuntematon mies.

– Keikan jälkeen siihen tuli joku jäbä, joka näytti tosi kokeneelta ja karismaattiselta. Hän kehui kovasti meidän keikkaa. Joku kävi sitten sanomassa, että se oli muuten Volbeatin kitaristi, bändi kertoi.