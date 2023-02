Eteläafrikkalainen räppäri AKA ammuttu vain 35-vuotiaana

AKA, siviilinimeltään Kiernan Forbes, kuoli perjantaina Durbanin kaupungissa tapahtuneessa ammuskelussa.

Eteläafrikkalainen räppäri AKA, siviinimeltään Kiernan Forbes, on ammuttu kuoliaaksi. Hän oli 35-vuotias.

Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Ampumavälikohtaus sattui perjantaina ravintolan ulkopuolella Durbanin kaupungissa Etelä-Afrikassa. Tilanteessa sai surmansa myös Forbesin ystävä, kokki ja entinen manageri Tebello 'Tibz' Motsoane.

BBC:n tietojen Forbesin seurue oli juhlistamassa räppärin 35-vuotissyntymäpäivää. Hän täytti vuosia 28. tammikuuta. Kaksikko oli kävelemässä autolleen, kun kaksi toistaiseksi tunnistamatonta miestä ampui heitä lähietäisyydeltä. Ampujat pakenivat paikalta.

Durbanin pormestarin mukaan AKAn oli määrä myös esiintyä perjantai-iltana.

Poliisi tutkii tapausta. Teon motiivi ei toistaiseksi ole tiedossa.

AKA voitti useita eteläafrikkalaisia musiikkipalkintoja ja oli palkintoehdokkaana sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Hän oli ehdokkaana muun muassa MTV:n Europe Music Awards -gaalassa.

AKA oli julkaissut kolme albumia sekä pari pienempää julkaisua. Häneltä oli juuri ilmestymässä neljäs albumi nimeltä Mass Country, jota hän oli myös mainostanut Instagramissaan vain tunteja ennen kuolemaansa.

Forbesin vanhemmat julkaisivat useilla somealustoilla julkilausuman tähden kuoleman jälkeen.

– Meille Kiernan Jarryd Forbes oli poika, veli, pojanpoja, sisarenpoika, serkku ja ystävä. Ennen kaikkea isä rakkaalle Kairo-tyttärelleen, vanhemmat kirjoittavat.

Motsoanea kuvaillaan puolestaan ”todelliseksi herrasmieheksi”.

Etelä-Afrikka on yksi maailman väkivaltaisimpia maita. Sen murhaluvut kuuluvat maailman korkeimpiin, ja ammuskelut ovat maassa arkipäivää.

Hyväntekeväisyysjärjestö Gun Free SA (”Aseeton Etelä-Afrikka”) on arvioinut, että Etelä-Afrikassa ammutaan 30 ihmistä joka päivä. Monilla ihmisillä on luvallisia aseita itsepuolustusta varten, minkä lisäksi maassa on paljon laittomia aseita.