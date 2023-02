Musiikkialan Grammy-gaalassa vuoden albumin palkinnon on voittanut brittiläinen poplaulaja Harry Styles kolmannella sooloalbumillaan Harry's House.

Vuoden levytykseksi valittiin yhdysvaltalaisen poplaulajan Lizzon About Damn Time.

Vuoden kappaleena palkittiin blues-laulaja Bonnie Raittin Just Like That. Vuoden kappaleen tunnustus myönnetään lauluntekijälle, kun vuoden levytyksellä palkitaan kappaleen esittäjä ja kaikki levytyksessä mukana olleet.

Vuoden uutena artistina palkittiin yhdysvaltalainen 23-vuotias jazz-laulaja Samara Joy.